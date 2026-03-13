Chacra y Campo

Gripe aviar: advierten sobre el riesgo sanitario y económico

La Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) alertó que se está poniendo en riesgo el 94,75% de la producción destinada al consumo interno y pidió un plan de vacunación

Advierten que el 95% de
Advierten que el 95% de la producción avícola está en riesgo (Andina)

La Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) lanzó un fuerte llamado a las autoridades nacionales para avanzar de manera urgente en un plan de vacunación estratégica contra la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), luego de que Argentina perdiera por tercera vez el estatus sanitario ante la OMSA y se confirmaran nuevos brotes en establecimientos comerciales de Buenos Aires y Córdoba. Desde la entidad advirtieron que la política de no vacunar quedó desactualizada y que la continuidad de esa estrategia pone en riesgo la supervivencia de los productores.

Según la cámara, el 95% de la producción avícola nacional se encuentra en situación crítica debido a que las decisiones sanitarias actuales priorizan una porción menor del negocio. En ese sentido, remarcaron que se está poniendo en riesgo el 94,75% de la producción destinada al consumo interno para preservar mercados de exportación de productos frescos que representan apenas el 5,25% del total. Mientras tanto, países de la Unión Europea, América y potencias como China avanzan con programas de vacunación, mientras que en Argentina el productor queda expuesto ante el virus.

Desde CAPIA señalaron que el sector de postura es el más vulnerable dentro de la cadena avícola, debido a su estructura productiva. Un brote en una granja de gallinas ponedoras implica, bajo los protocolos vigentes del SENASA, el sacrificio total de las aves, la pérdida completa del capital de trabajo y la desvinculación de personal, sin que exista un esquema de compensación económica para el productor afectado.

CAPIA propuso avanzar en un
CAPIA propuso avanzar en un esquema de regionalización y compartimentación que permita vacunar a las aves de ciclo largo sin perder mercados externos (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

El presidente ejecutivo de CAPIA, Javier Prida, cuestionó la situación actual y planteó la contradicción que enfrenta el sector frente a los mercados internacionales: “No estamos vacunando, y al tener influenza aviar nos cierran los mercados. Y si vacunamos, nos cierran los mercados por vacunar. ¿No vale la pena vacunar y listo, y se terminó? El productor y los trabajadores de una granja que tiene influenza aviar hoy quedan en la calle, viene el Estado, y cumple con la normativa de OMSA y te mata los animales. Y encima no hay indemnizaciones, estamos desnudos”.

Ante este escenario, la entidad propuso avanzar en un esquema de regionalización y compartimentación que permita vacunar a las aves de ciclo largo sin perder mercados externos. El planteo consiste en aplicar vacunación masiva para garantizar la sanidad del plantel nacional de gallinas ponedoras y el abastecimiento de huevos, mientras se negocian protocolos sanitarios específicos para exportar únicamente desde granjas certificadas como no vacunadas.

Finalmente, Prida insistió en que la prioridad debe ser la sanidad animal y la continuidad productiva del sector. “La sanidad animal debe ser la prioridad. Seguir esperando es aceptar la desaparición sistemática de productores que hoy no tienen ninguna red de contención frente a la enfermedad y arriesgar el acceso de la mayor proteína animal que consumen los argentinos”, concluyó.

