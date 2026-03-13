Arándanos: buscan mejorar el cultivo desde el corazón de la flor

Un estudio analiza la anatomía floral y el desarrollo del polen en distintos cultivares para optimizar los cruzamientos y aportar información clave (inta)

Detrás de cada fruto de arándano hay un proceso biológico complejo que comienza mucho antes de la cosecha: en la flor. Comprender cómo se desarrollan esas estructuras resulta fundamental para mejorar el potencial productivo del cultivo.

Con ese objetivo, un equipo de investigación se propuso estudiar en profundidad la biología reproductiva de la especie, con la intención de generar herramientas que permitan optimizar los cruzamientos y fortalecer los programas de mejoramiento genético.

Los resultados del trabajo, realizado por especialistas del INTA y diversas instituciones, se enfocan en el análisis de la anatomía floral y el desarrollo del polen en distintos cultivares de arándano.

La investigación se desarrolló en el marco de una tesis doctoral dedicada al estudio de la biología reproductiva del arándano (Vaccinium corymbosum L.).

En ese contexto, el equipo analizó el desarrollo de las anteras y del polen en los cultivares Emerald y Snowchaser.

Los ensayos se realizaron en plantaciones ubicadas en Bella Vista y Concordia, dos regiones representativas de la producción de arándano en el noreste argentino.

Claves para entender la floración

El objetivo central del estudio fue generar información que permita optimizar los cruzamientos y avanzar en programas de mejoramiento adaptados a las condiciones productivas del país.

Según explicó José Recalde, becario doctoral del CONICET que desarrolla sus actividades en el INTA Concordia, comprender cómo evolucionan los órganos reproductivos del arándano resulta clave para mejorar la eficiencia de los cruzamientos.

Uno de los principales aportes del trabajo fue la identificación y descripción de siete estados florales del cultivo. Estos estadios se definieron a partir de características macroscópicas de las flores y luego se validaron mediante el análisis de su anatomía interna.

Esta clasificación permite determinar con mayor precisión el grado de desarrollo de los órganos reproductivos a lo largo de la fenología del cultivo. De esta manera, facilita identificar el momento adecuado de intervención en los trabajos de mejoramiento.

Aportes para el conocimiento del cultivo

El estudio también vinculó estos estados florales con escalas fenológicas internacionales de referencia, como la desarrollada por la Michigan State University y la escala BBCH. Esta relación permite comparar los resultados con investigaciones realizadas en otras regiones productoras del mundo.

Además, los investigadores propusieron un nuevo patrón de formación de anteras basado en características específicas de las capas que componen la pared de estas estructuras en especies de la familia Ericaceae, a la que pertenece el arándano. Este hallazgo amplía el conocimiento disponible sobre la biología reproductiva del cultivo.

Las investigaciones continúan con el análisis de cómo las condiciones ambientales de Bella Vista y Concordia pueden influir en aspectos reproductivos como la producción y viabilidad del polen y la eficiencia de los cruzamientos.

Se espera que estos resultados contribuyan al diseño de programas de mejoramiento genético orientados a mejorar la productividad y la adaptación del arándano en el noreste argentino.

Fuente: Inta