Lluvias que traen alivio: la soja y el maíz recuperan condición mientras avanza la cosecha de girasol

A pesar de la mejora que se verifica en la soja, tras las precipitaciones registradas en los últimos días, el panorama aún presenta contrastes (Revista Chacra)

Las lluvias registradas en los últimos días trajeron algo de alivio para los cultivos de soja y maíz en distintas regiones agrícolas del país. Las precipitaciones mejoraron la condición hídrica especialmente en el NOA, el centro de Santa Fe, el sur de Córdoba y el oeste de Buenos Aires, permitiendo sostener el estado general de los lotes en una etapa clave del ciclo productivo, puntualiza un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

A pesar de la mejora, el panorama aún presenta contrastes. La proporción de cuadros con condición hídrica Óptima o Adecuada se redujo en dos puntos porcentuales, ya que amplias áreas de Chaco, el norte de Santa Fe y sectores del centro y sur de Buenos Aires todavía requieren nuevas precipitaciones para consolidar el desarrollo de los cultivos. En este contexto, el 74 % de la superficie implantada con soja se mantiene en condición Normal a Excelente.

En cuanto a la evolución del cultivo, el 27 % de la soja de primera ya inició el período de llenado de grano, una fase determinante para el rendimiento final y que dependerá en gran medida de la continuidad de las lluvias. Al mismo tiempo, cerca del 40 % de la soja de segunda atraviesa la etapa de definición de rendimiento, aunque con limitaciones hídricas en varias zonas productivas, particularmente en los núcleos agrícolas. Bajo este escenario, la proyección de producción nacional se mantiene en 48,5 millones de toneladas.

La cosecha de maíz avanza lentamente pero de manera sostenida, indica un relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (Reuters)

Por el lado del maíz, la cosecha avanza lentamente pero de manera sostenida. Tras un progreso intersemanal de 3,6 puntos porcentuales, las tareas cubren el 7,2 % del área a nivel nacional, con los mayores avances en el Núcleo Norte y el Centro-Este de Entre Ríos, donde los rendimientos promedian 95,7 y 65,2 quintales por hectárea, respectivamente.

En paralelo, también comenzaron las primeras labores en el Núcleo Sur, el Centro-Norte de Córdoba y el Centro-Norte de Santa Fe. En el caso del maíz tardío, las precipitaciones recientes mejoraron la situación hídrica: el 73,9 % del área se encuentra ahora en condición Adecuada u Óptima, lo que representa una mejora de 4,7 puntos porcentuales respecto de la semana anterior. A su vez, el 87,4 % de los lotes mantiene una condición de cultivo entre Normal y Excelente, por lo que se sostiene la proyección de producción nacional en 57 millones de toneladas.

Mientras tanto, la cosecha de girasol continúa su avance en distintas regiones del país. En la última semana se registró un progreso de 2,8 puntos porcentuales, alcanzando el 33,8 % del área apta. Las labores comenzaron en el Núcleo Sur y en la región de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, con rendimientos promedio de entre 25 y 30 quintales por hectárea, mientras que en el sur de Córdoba, San Luis y el sur de La Pampa y Buenos Aires los primeros lotes muestran rindes más variables, de entre 15 y 25 quintales.

Con un rendimiento medio nacional de 23 quintales por hectárea y un volumen recolectado de 2,08 millones de toneladas, la proyección de producción para la oleaginosa se mantiene en 6,2 millones de toneladas.