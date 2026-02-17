Kilos accesibles a partir de un mayor uso del pasto

Los datos de enero de 2026 muestran que menos de 350 mil terneros y terneras salieron de los campos de cría. Es un 43% menos que en igual mes del año previo (INTA)

Según las estadísticas de traslado de animales publicadas por el SENASA, se observa una recuperación incipiente pero sostenida en la proporción de terneros y terneras enviados a otros establecimientos de cría o invernada, en lugar de ingresar directamente a corrales de engorde. Si bien no se trata de un indicador definitivo, los datos muestran que en 2025 más del 76% de los terneros/as salieron de los campos de cría con destino a establecimientos no registrados para engorde a corral.

Dentro de este cambio embrionario de tendencia en los movimientos de terneros, un aspecto relevante para los técnicos del Rosgan es el aumento sostenido de la participación del feedlot en la faena total. Esto no solo descarta la hipótesis de una menor actividad de los corrales ante la recuperación de los sistemas pastoriles, sino que también refleja una mayor integración del feedlot con las recrías y la terminación de animales provenientes del campo.

Los datos de enero de 2026 muestran además un hecho sorprendente: menos de 350 mil terneros y terneras salieron de los campos de cría, un 43% menos que en igual mes del año previo. Si bien parte de esta caída podría estar explicada por la entrada en vigor del nuevo régimen de caravana electrónica, este efecto debería desaparecer en los próximos meses.

Los terneros surgidos del destete han reducido su participación en los planteos destinados a terminar animales de invernada livianas. El tiempo dirá si se consolida como tendencia. (Revista Chacra)

Desde el Rosgan indican que al desglosar los números disponibles se observa un dato relevante, especialmente durante los últimos tres años: mientras disminuye la proporción de terneros que ingresan al feedlot, aumenta la participación de novillitos y novillos destinados a terminación final. Entre 2020 y 2025, los novillitos y toritos pasaron de representar el 20% al 23% de los ingresos, mientras que los novillos incrementaron su participación del 6% al 8%.

Por lo demás, el análisis de estos últimos años permite comprobar que la mayor faena de hembras que se ha estado registrando en los últimos tres a cuatro años no refleja un cambio estructural en el sistema de engorde. La oferta adicional de hembras proviene principalmente de los campos, un comportamiento lógicamente impulsado por los años recientes de sequía y que, por lo tanto, debería moderarse en contextos climáticos más favorables.

Por otro lado, el crecimiento en el ingreso de animales machos jóvenes, previamente recriados o engordados a campo, en detrimento del tradicional esquema de engorde de invernada liviana, ha reducido la permanencia de los animales en los corrales, mejorando la rotación y la eficiencia de la capacidad instalada, lo que se refleja en la creciente participación de machos provenientes del feedlot en la faena.

A pesar del crecimiento de los planteos de base pastoril, no se verifica un retroceso en la participación del feedlot en la faena. Es un síntoma de complementación creciente (Revista Chacra)

En conjunto, aproximadamente el 37% del total de animales faenados durante el último año pasó por un corral de engorde, un escalón arriba del 33% registrado hace seis años. Al observar las categorías de animales que ingresan a los corrales, no se detectan cambios significativos en la proporción de machos y hembras, que se mantiene relativamente estable durante los últimos seis años. Los machos representan entre el 55% y 57% de los ingresos, mientras que las hembras oscilan entre el 43% y 45%, sin una tendencia definida de cambio.

¿Cómo sigue? En principio, el destete que está empezando a salir, vinculado con el servicio de 2024, deviene de un proceso de mejoras en el porcentaje de preñez y parición respecto del año previo, pero no puede compensar el hecho de que el entore se haya dado con una menor cantidad de vacas. Ignacio Iriarte calcula que el número de terneros quedará debajo de los 15 millones de cabezas. Es algo mejor que el dato del año anterior, pero no logra superar el umbral referido, alcanzado ocho veces en la historia contemporánea. Eso sí, hay un fenómeno que viene registrándose hace rato: los datos indican un 8% más de novillitos en recría en un partido emblemático como Ayacucho. Para muestra basta un botón.

Las condiciones para la implantación de pasturas han mejorado y conforman un escenario ideal para avanzar con la recría. La relación insumo/producto ayuda (INTA)

Por su parte, CREA destaca la presencia de una nueva pre-campaña de semillas forrajeras con disponibilidad suficiente (salvo algunas excepciones) y valores más estabilizados, que se conjuga con mejoras notables en los precios de la hacienda. Permite avizorar un escenario más amigable para la inversión en pasturas, ya que la relación semilla/carne ha mejorado en general, con especial incidencia en los segmentos genéticos de mayor valor, donde pueden encontrarse diferencias más marcadas. Todo cierra, al menos hasta acá.