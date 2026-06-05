“Juego Limpio”: Argentina es uno de los líderes en “el Mundial” de la gestión ambiental en el agro

Desde CampoLimpio destacan la gestión responsable de los envases vacíos de fitosanitarios como un aspecto clave para reducir el impacto ambiental y fortalecer la economía circular (CampoLimpio)

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente invita a reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en relación con la sustentabilidad. En ese marco, CampoLimpio —organización dedicada a desarrollar e implementar un sistema de gestión ambiental para la recuperación de envases vacíos de fitosanitarios en la Argentina— advierte sobre uno de los desafíos más relevantes para la sustentabilidad del sector agropecuario: garantizar que estos recipientes sean acondicionados correctamente antes de ingresar al circuito de recupero.

Al respecto, la directora ejecutiva de CampoLimpio, María Pizanú, subrayó -en diálogo con Chacra TV- que “el productor tiene que sentirse orgulloso de mostrarle a su comunidad su aporte a la sustentabilidad y dar el ejemplo con una gestión ambiental responsable”.

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1,3 millones de kilos de plástico, fuera del sistema

Aunque el sistema formal continúa expandiéndose en todo el país, durante 2025 más de 1,3 millones de kilos de plástico no pudieron reciclarse debido a que los envases no habían recibido el triple lavado o lavado a presión exigido por la normativa.

Según informó la asociación, el dato refleja una problemática que aún persiste dentro de la cadena productiva. Los envases que llegan al sistema sin el lavado correspondiente no pueden ser reciclados ni revalorizados, lo que impide su transformación en nuevas materias primas destinadas a usos seguros y autorizados.

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El recupero de envases mostró un crecimiento promedio del 30% interanual durante los últimos tres años (CampoLimpio)

Desde CampoLimpio remarcaron que “sin el correcto lavado previo, el proceso no puede continuar y esos envases no pueden revalorizarse ni reinsertarse como materia prima en usos seguros y autorizados”. Además, señalaron que “no da lo mismo entregar los envases lavados que sin lavar”, ya que la falta de esta práctica genera un impacto ambiental negativo al impedir su aprovechamiento dentro de la economía circular.

La entidad explicó que el sistema está diseñado para gestionar exclusivamente envases correctamente lavados, garantizando posteriormente un destino final que no represente riesgos para el ambiente ni para la salud de las personas. Por ese motivo, el triple lavado o lavado a presión constituye un paso clave dentro del proceso de gestión responsable de estos residuos.

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Envases de fitosanitarios: se recuperaron 25 millones de kg

Advierten que el 33% de los envases que ingresaron al sistema en 2025 no pudo ser reciclado porque no habían cumplido con un requisito indispensable establecido por la legislación vigente: el triple lavado o al lavado a presión (CampoLimpio)

A pesar de este desafío, los indicadores muestran una evolución positiva. Desde sus inicios y hasta abril de 2026, CampoLimpio logró recuperar más de 25 millones de kilos de envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional. En los últimos tres años, el recupero registró un crecimiento promedio del 30% interanual.

Ese volumen es posible gracias a una extensa infraestructura territorial compuesta por más de 95 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), distribuidos en 22 provincias argentinas. A ello se suman más de 1.900 jornadas de capacitación y concientización dirigidas a productores, aplicadores, distribuidores y otros actores vinculados al sistema.

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Los plásticos recuperados son transformados en nuevos productos seguros, como caños para cloacas, postes para alambrados y bidones tricapa destinados nuevamente al sector agrícola (CampoLimpio)

Argentina, uno de los líderes mundiales en gestión de envases de fitosanitarios

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley Nacional 27.279, considerada la única norma de responsabilidad extendida del productor vigente en el país. Bajo este esquema, CampoLimpio se consolidó como el segundo sistema de gestión de envases de este tipo en América Latina y el tercero a nivel mundial (el primer lugar lo ocupa Brasil, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la materia, y el segundo puesto lo detenta China, por sus características poblacionales).

En ese contexto, la directora ejecutiva de CampoLimpio, destacó que la Ley 27.279 permitió transformar un problema ambiental en una oportunidad para impulsar la economía circular dentro del sector agropecuario. “La ley viene a ofrecer soluciones. Por un lado, el tratamiento seguro de envases que podrían haber terminado en un curso de agua, enterrados o quemados, generando un daño no sólo al ambiente sino también a las comunidades. Y, a su vez, cambia la forma en que se trata ese residuo y permite que podamos reciclarlo para que ese plástico vuelva al sector productivo como insumo”, explicó.

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En ese sentido, señaló que el sistema cumple una doble función ambiental. “Estamos cuidando el ambiente de ese plástico que luego de su uso queda allí y, al mismo tiempo, permitiendo que vuelva a insertarse como material, evitando que se siga generando plástico virgen”, sostuvo.

El modelo argentino de gestión y recuperación de envases vacíos de fitosanitarios se ubica actualmente como el tercero en importancia a nivel mundial (CampoLimpio)

María Pizanú resaltó además, el posicionamiento que logró el sistema argentino a nivel internacional: “el agro tiene que estar orgulloso porque hoy es la única actividad productiva del país que cuenta con un sistema de estas características. El compromiso y la toma de conciencia de los productores va creciendo año tras año”.

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Responsabilidad compartida

Desde la entidad remarcan que el aporte de los productores resulta fundamental para que el circuito funcione correctamente.

Pizanú remarcó que el primer paso para garantizar la circularidad es la correcta limpieza de los envases. “El productor o el aplicador, una vez que utilizan el producto, tienen que realizar las técnicas de reducción de residuos, que son el triple lavado o el lavado a presión, inmediatamente después del uso. A partir de ese lavado y de la entrega a CampoLimpio, están permitiendo no sólo sacar ese envase de circuitos que no deberían existir, sino también asegurar su destino circular”, afirmó.

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La directora ejecutiva de CampoLimpio, María Pizanú, explicó que la campaña “Juguemos Limpio”, inspirada en la pasión futbolera de los argentinos, apunta a "sumar cada vez más productores al sistema" (Revista Chacra)

El proceso, paso a paso

El proceso comienza una vez utilizado el producto fitosanitario, cuando el usuario debe realizar el triple lavado o lavado a presión, perforar el envase para inutilizarlo y almacenarlo temporalmente.

Posteriormente, los envases deben ser trasladados a los Centros de Almacenamiento Transitorio, donde son clasificados y compactados para su posterior tratamiento. Estos espacios funcionan como nodos estratégicos para garantizar una gestión segura y eficiente.

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Una vez reunido el material, CampoLimpio coordina la logística para derivarlo a industrias recicladoras autorizadas. Allí, los plásticos recuperados son transformados en nuevos productos seguros, entre ellos caños para cloacas, postes para alambrados y bidones tricapa destinados nuevamente al sector agrícola.

Aseguran que el aporte de los productores resulta fundamental para que el circuito funcione correctamente (CampoLimpio)

La directora ejecutiva de CampoLimpio, explicó además que todos los envases recuperados son enviados a recicladores habilitados y bajo estrictos controles. “Nos aseguramos de que el material vaya a recicladores autorizados y que se transforme en productos que no estén en contacto con las personas ni con el medio ambiente. Es muy importante porque existe un circuito informal del plástico que muchas veces hace creer al productor que está actuando correctamente cuando entrega sus envases a operadores no autorizados”, advirtió.

Por eso, recomendó a los usuarios exigir siempre la documentación correspondiente. “Hoy es fundamental pedir el certificado de CampoLimpio, porque es el único que garantiza que el productor cumplió con su obligación legal y que ese bidón terminará en materiales que no pondrán en riesgo la salud”, señaló.

Destacó, por otra parte, que además de la red fija de CAT, la organización desarrolla jornadas itinerantes de recepción en localidades donde todavía no existen centros permanentes. Estas acciones permiten ampliar la cobertura territorial y facilitar que los productores obtengan el certificado oficial de disposición final exigido por la normativa.

Plazos y medios de devolución

“Juguemos Limpio” es una campaña destinada a reforzar la importancia del lavado correcto de los envases y de su entrega al sistema formal de gestión (CampoLimpio)

Pizanú también respondió una de las consultas más frecuentes de los usuarios sobre la devolución de los envases. “Los productores pueden transportarlos por sus propios medios, sin necesidad de contratar servicios especiales. Sólo pedimos que soliciten turno previamente para garantizar una recepción ordenada en los Centros de Almacenamiento Transitorio”, explicó.

Recordó, por otra parte, que los productores cuentan con un plazo de un año desde la compra para devolver los envases, que no necesitan documentación especial para trasladarlos dentro del territorio nacional, y que cuentan con el certificado de CampoLimpio para acreditar su compromiso.

“Juguemos Limpio”: la sustentabilidad implica un compromiso cotidiano

En el marco de AgroActiva 2026, que se desarrolla hasta el 6 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe, CampoLimpio impulsa la campaña “Juguemos Limpio”, inspirada en la pasión futbolera de los argentinos. Al respecto, Pizanú destacó la importancia de sumar cada vez más productores al sistema. “CampoLimpio pone la cancha. Tenemos casi 100 centros de almacenamiento distribuidos en todo el país y un equipo presente en el territorio para acompañar a los productores en este proceso”, expresó.

A pocos días del inicio del Mundial de Fútbol, CampoLimpio puso en marcha en Agroactiva 2026 la campaña "Juguemos Limpio" (Revista Chacra)

La directiva explicó que el cumplimiento de la normativa debe entenderse como un compromiso con la comunidad más que como una obligación legal. “Nos gusta hablar de responsabilidad. Cuando un productor lava y devuelve sus envases, se asegura de que ese plástico no termine convertido en una bolsa de verdulería, un juguete para un niño, una conservadora o una cucharita de helado. Es ese granito de arena que todos podemos aportar para cuidar el ambiente y la salud”, afirmó.

La asociación cuenta con un espacio en AgroActiva Arena, lote 208G, donde productores, distribuidores, aplicadores, autoridades y empresas pueden conocer de cerca el recorrido que realizan los envases desde su recuperación hasta su transformación en nuevos insumos para la industria plástica.

CampoLimpio cuenta con un espacio en AgroActiva 2026, donde productores, distribuidores, aplicadores, autoridades y empresas pueden conocer el recorrido que realizan los envases desde su recuperación hasta su transformación en nuevos insumos para la industria plástica (Revista Chacra)

Sustentabilidad, una exigencia del presente

Desde la organización sostienen que el Día Mundial del Ambiente representa una oportunidad para poner en valor los avances alcanzados por el sistema, pero también para recordar que la sustentabilidad requiere del compromiso cotidiano de todos los actores involucrados. En ese sentido, señalaron que “la sustentabilidad no es un objetivo a futuro, sino una exigencia del presente”.

CampoLimpio articula esfuerzos con autoridades municipales, provinciales y nacionales junto a distribuidores, productores y organizaciones del sector para desplegar el sistema en todo el territorio nacional. Se trata de una plataforma que integra el trabajo colaborativo de esta amplia cadena de valor, unificando el proceso de recuperación de envases vacíos de productos fitosanitarios utilizados en el campo argentino, e impulsando un nuevo paradigma de economía circular en el sector productivo.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Ambiente?

El Día Mundial del Ambiente, instaurado por la ONU, procura sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger el planeta, promover el uso responsable de los recursos naturales y contribuir al desarrollo sostenible (Internet)

El Día Mundial del Ambiente se celebra cada 5 de junio por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que estableció la fecha en 1972 durante la histórica Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano. El objetivo de esta jornada es sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger el planeta, promover el uso responsable de los recursos naturales e impulsar acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible. Más de cinco décadas después de su creación, la efeméride continúa siendo un llamado global para transformar hábitos y fortalecer políticas ambientales en todos los sectores productivos.