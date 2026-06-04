Chacra y Campo

El agro argentino apunta a multiplicar sus ventas en Estados Unidos

El Consejo Agroindustrial Argentino recibió a una misión comercial de ese país con el objetivo de ampliar el acceso de productos locales a un mercado que importa más de US$ 219.000 millones anuales en bienes agroindustriales

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Mapa de Estados Unidos, con detalle de la producción agropecuaria que se destaca según la región
El Consejo Agroindustrial Argentino recibió a una Misión de Reciprocidad Comercial para Fabricantes y Productores de Estados Unidos con el objetivo fortalecer las oportunidades de incrementar el comercio bilateral agroindustrial entre ambas naciones (Revista Chacra - Visuales IA)

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entidad que reúne a 36 cadenas de valor agroindustriales que representan más del 60% de las exportaciones del país, recibió junto a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires a una Misión de Reciprocidad Comercial para Fabricantes y Productores de Estados Unidos (TRUMP, por sus siglas en inglés). El encuentro tuvo como objetivo fortalecer las oportunidades de cooperación e incrementar el comercio bilateral agroindustrial entre ambas naciones.

El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, destacó la relevancia del Acuerdo de Inversión y Comercio Recíproco firmado entre Argentina y Estados Unidos a comienzos de este año puntualizando que “es importante que el acuerdo se traduzca en mejoras tangibles de acceso a mercado. La apertura debe ser percibida como una oportunidad para ambas partes”.

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Por su parte, el presidente del CAA, Gustavo Idígoras, planteó la necesidad de mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense para productos como miel, aceite de soja, biocombustibles, genética bovina, cítricos dulces, carne aviar y huevos, entre otros. En ese sentido, Idígoras sostuvo que “es prioritario reabrir negociaciones con Estados Unidos para lograr la reciprocidad en nuestras exportaciones que hoy no tienen posibilidad de ingresar”.

Delegación de EE.UU. reunida en Bs. As. con integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino
La delegación estadounidense incluyó a empresarios, así como también a representantes del Servicio Agrícola Exterior de EE.UU. (CAA)

En tanto, el gerente general de la Bolsa de Cereales, Ramiro Costa, detalló que “EE.UU importa 219 billones de dólares anuales de productos agroindustriales, de los cuales solo 2,2 billones son de Argentina, es decir el 0,9%, con lo cual el potencial de crecimiento es significativo para nuestro país y hace más importante aún que se mejore el acuerdo comercial”.

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A su turno, Alfredo Paseyro, secretario del CAA, analizó el marco regulatorio internacional en materia de biotecnología y los desafíos que enfrentan Argentina y Estados Unidos como productores y proveedores globales de alimentos.

La delegación estadounidense incluyó a empresarios de diversos rubros agroindustriales, así como también a representantes del U.S. Grains and Bioproducts Council, la U.S. Meat Export Federation, el U.S. Soybean Export Council, la U.S. Wheat Associates, y personal del Servicio Agrícola Exterior de EE.UU. (FAS)

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