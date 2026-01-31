Chacra y Campo

Encienden luz de alerta sobre la calidad del trigo de la campaña 20205/26

La industria molinera argentina enfrenta un serio problema de calidad del grano. La situación, de alcance nacional, preocupa en el principal eslabón encargado de transformar el cereal en harina para el consumo interno

Guardar
Desde la Federación Argentina de
Desde la Federación Argentina de la Industria Molinera advirtieron que , si bien el volumen de trigo obtenido en la presente campaña fue histórico, los molinos atraviesan dificultades para conseguir cereal con parámetros mínimos aptos para panificación (Revista Chacra)

A pesar de haber alcanzado una cosecha récord de trigo en la campaña 2025/26, con una producción estimada en 27,8 millones de toneladas, la industria molinera argentina enfrenta un serio problema de calidad del grano. La situación, de alcance nacional, enciende alertas en el principal eslabón encargado de transformar el cereal en harina para el consumo interno.

Desde la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) señalaron que, si bien el volumen obtenido fue histórico, los molinos atraviesan dificultades generalizadas para conseguir trigo con parámetros mínimos aptos para panificación. “Estamos muy felices con la cosecha récord, pero en todas las zonas productivas los molinos están enfrentando importantes dificultades para proveerse de cereal con condiciones adecuadas”, advirtió el presidente de la entidad, Diego Cifarelli.

A diferencia de otras campañas, en las que los problemas de calidad podían compensarse con partidas provenientes de regiones con mejores parámetros, este año la merma es transversal. “No existe un solo molino que forme parte de FAIM que no haya tenido que cambiar sus procesos productivos ante la falta generalizada de trigo apto para panificación”, subrayó Cifarelli.

Desde la Federación Argentina de
Desde la Federación Argentina de la Industria Molinera advierten que advierten que el trigo no es simplemente un commodity cuando ingresa a la industria, sino una materia prima clave para la elaboración de alimentos básicos (Imagen ilustrativa Infobae)

Los datos técnicos respaldan la preocupación del sector. Análisis realizados sobre 3.170 muestras de trigo pan correspondientes a casi 113.000 toneladas de la cosecha 2025/26 en Buenos Aires —principal provincia productora— arrojaron un nivel de gluten promedio ponderado de apenas 20,7 %. Según las Cámaras Arbitrales de las Bolsas de Cereales de Buenos Aires y Bahía Blanca, sólo el 3,5 % de las partidas evaluadas superó el 26 % de gluten, considerado el piso de calidad para la panificación.

Ante este escenario, los molinos debieron adaptar sus procesos industriales. Entre los cambios implementados se destacan amasados más cortos y controlados, ya que las masas desarrollan liga con mayor rapidez, además de una reducción en la cantidad de agua utilizada para lograr estructuras más firmes. También se opta por fermentaciones más breves y ajustes en la dosificación de mejoradores para evitar el debilitamiento de la red de gluten.

Pese a las complicaciones, desde FAIM remarcan que el sector cuenta con el conocimiento técnico necesario para enfrentar la coyuntura. Sin embargo, advierten que el trigo no es simplemente un commodity cuando ingresa a la industria, sino una materia prima clave para la elaboración de alimentos básicos que forman parte de la dieta diaria de la población. Por ello, sostienen que la problemática de calidad no sólo impacta en la cadena productiva, sino también en la mesa de los argentinos.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaTrigoHarinaPanMolinos

Últimas Noticias

Otro récord para el campo, y van…

En 2025, Argentina alcanzó el mayor ingreso de divisas por exportaciones de carne bovina desde que existen registros ¿Cuáles fueron los mercados de destino?

Otro récord para el campo,

Siembra de soja y maíz, en la recta final

Las precipitaciones caídas sobre el oeste de la provincia de Buenos Aires mejoraron las reservas de humedad en los suelos, en un momento clave para la definición de la campaña gruesa en la región

Siembra de soja y maíz,

La ponedora Negra INTA da un paso clave hacia la autosuficiencia genética

Investigadores lograron desarrollar su propia base genética de la ponedora Negra INTA, un paso clave para la autonomía productiva y la avicultura del norte

La ponedora Negra INTA da

La fórmula para crecer en carne vacuna

Sistemas productivos más estables, con un adecuado complemento entre campos y corrales y un objetivo común claramente definido: aumentar la producción de carne por cada animal que integra el stock

La fórmula para crecer

Mandioca en clave de futuro: nuevas variedades para diversificar la producción en Misiones

Un programa de mejoramiento genético del avanza en el desarrollo de cultivares de mandioca pensados para distintos usos, ambientes y demandas productivas

Mandioca en clave de futuro:
DEPORTES
El video que publicó River

El video que publicó River Plate con el paso a paso de las obras para la ampliación y el techado del Monumental

Franco Colapinto mostró el particular desafío que realizó en la nieve: “Nunca me divertí tanto”

De la profunda rivalidad al respeto mutuo: el día que Pep Guardiola tuvo un gran gesto con José Mourinho

Tras ser buscado por River y Boca, Maher Carrizo dejará Vélez: está a un paso de firmar con un grande de Europa

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

TELESHOW
Guillermina Valdés contó que llamó

Guillermina Valdés contó que llamó a Mimi Alvarado luego del escándalo en el estreno de la obra de Muscari

Campi hizo emocionar a todos: el día que fabricó una prótesis de nariz para un hombre que la había perdido por un cáncer

El inesperado elogio de Wanda Nara a Eugenia Tobal que revive su enfrentamiento con la China Suárez

Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

INFOBAE AMÉRICA

“Running El Salvador”: la carrera

“Running El Salvador”: la carrera solidaria que une deporte y compromiso social ya tiene fecha

Cortes de luz, hambre y represión: el drama humanitario del pueblo cubano que pone a la dictadura al borde del colapso

Por qué Cândido Godói es conocida como la capital mundial de los gemelos y qué la hace única

Kiev anunció que una falla técnica provocó cortes de luz en Ucrania y Moldavia

Continúa la purga en el régimen chino: ahora está bajo investigación el ministro de Gestión de Emergencias