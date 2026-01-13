Chacra y Campo

Argentina, primer consumidor mundial de huevos

En 2025, el consumo alcanzó las 398 unidades “per cápita” al año, al tiempo que la producción creció más del 8% respecto del año anterior

La producción de huevos creció
La producción de huevos creció más del 18% en los últimos dos años en la Argentina, país que se ha transformado en el principal consumidor de este producto

La producción de huevos creció más del 18% en los últimos dos años en la Argentina, en un contexto en el que el país se ha transformado en el principal consumidor de este producto, según señalan desde la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) en su Informe Productivo de 2025 en el que analiza el sector de huevos y ovoproductos, en base a una población estimada de 47.130.000 habitantes.

El reporte describe un año muy favorable para la avicultura de postura, impulsado por el “envión” que ya se venía registrando desde 2024, aunque advierte que tanto el inicio de ese año como los últimos meses de 2025 mostraron señales negativas en algunos indicadores.

Denuncian “contrabando” de huevos

Según CAPIA, el sector acumuló en los últimos dos años un crecimiento superior al 18%, en un contexto donde el consumo interno continuó fuerte y sostenido, absorbiendo cerca del 98% de la producción local. Sin embargo, el documento expresa preocupación por el aumento de importaciones formales e informales: el ingreso de huevos desde países vecinos —incluido contrabando— representó el 0,7% de la producción nacional, equivalente a 133 millones de huevos, con un salto del 665%, situación que el sector vincula con riesgos sanitarios, impacto social en pequeñas economías y competencia desleal.

La producción de huevos en
La producción de huevos en la Argentina pasó de 17.433 millones de huevos en 2024 a casi 19.000 millones en 2025 (CAPIA)

A pesar de ese escenario, el parque productivo creció de 57,7 millones de aves en 2024 a 62,71 millones en 2025, un incremento del 8,68%, con predominio de producción de huevo blanco (74%) frente al marrón (26%). En paralelo, la producción pasó de 17.433 millones de huevos en 2024 a casi 19.000 millones en 2025, lo que equivale a subir de 553 a 610 huevos por segundo, con un aumento del 8,82%.

Consumo récord de huevos

En términos per cápita, la producción alcanzó en 2025 más de 402 huevos por habitante, frente a los 370 del año anterior, con una mejora del 8,71%.

En cuanto al consumo, CAPIA indicó que subió de 363 unidades per cápita en 2024 a más de 398 en 2025, es decir, 35 huevos más por persona, ubicando a la Argentina —según el informe— como el principal país consumidor de huevos del mundo.

El consumo de huevos en
El consumo de huevos en la Argentina creció de 363 unidades per cápita en 2024 a más de 398 en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frente externo también mostró avances: el sector exportó 323 millones de huevos en 2025, contra 279 millones en 2024, con un crecimiento del 15,8%, lo que permitió amortiguar parcialmente el impacto del contrabando. Aun así, el balance final entre importaciones y exportaciones dejó un superávit comercial del 0,8%, cifra que implica una baja del 26,6% respecto de 2024.

Por último, CAPIA destacó el valor del huevo como “la proteína de origen animal más completa, saludable y económica”, además de versátil y sin desperdicio.

Cayó 60% el precio al productor

El informe también pone el foco en la fuerte caída del precio al productor: el maple de 30 huevos bajó más del 60% desde mayo, pasando de $5.600 en granja a menos de $3.500, mientras los costos subieron más del 40%, y denuncia que en muchos comercios esa baja no se trasladó al consumidor, en un sistema productivo que, remarcan, opera bajo altos estándares sanitarios y controles como los del SENASA.

