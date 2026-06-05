Costa Rica

Militares rusos en Nicaragua inquietan a Costa Rica tras la renovación de un acuerdo con Moscú en plena guerra en Ucrania

El canciller costarricense Manuel Tovar habló con AFP en París y dejó una frase sobre tropas “muy lejos” de su destino, mientras se reaviva el vínculo entre Ortega y el Kremlin

Guardar
Google icon
Imagen de un puesto militar en el trópico. Soldados uniformados, vehículos militares, bandera de Nicaragua y cartel con bandera y escudo de Rusia bajo cielo gris.
Soldados en uniforme camuflado se observan en un puesto militar en un clima tropical centroamericano, donde una bandera de Nicaragua ondea junto a un cartel metálico con los símbolos de Rusia y vehículos militares estacionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de militares rusos en Nicaragua preocupa a Costa Rica. El canciller Manuel Tovar dijo en una entrevista con AFP en París que la inquietud creció tras la renovación de un acuerdo de cooperación militar entre Managua y Moscú, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania.

Tovar indicó que la cooperación militar rusa en territorio nicaragüense no es nueva y se remonta a los años 80, pero sostuvo que el contexto internacional actual cambia su alcance. Costa Rica, recordó, abolió su ejército hace más de siete décadas.

El canciller señaló: “En Nicaragua, hay una importante presencia de militares rusos. Recientemente han renovado un pacto de cooperación militar con Moscú y me parece que esas tropas están muy lejos de donde tienen que estar”.

PUBLICIDAD

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el centro, sobre un mapa de Nicaragua. Detrás, banderas y símbolos de Rusia, China, Irán y Belarús.
Caricatura política que representa a Daniel Ortega y Rosario Murillo de pie sobre un mapa de Nicaragua, flanqueados por banderas y símbolos de Rusia, China, Irán y Belarús, ilustrando sus alianzas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vínculo entre Managua y Moscú

La relación política y militar entre Managua y Moscú se consolidó desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007. Ortega profundizó los lazos con el Kremlin, con acuerdos estratégicos y apoyo a posiciones rusas en foros internacionales.

En 2008, Nicaragua fue el primer país centroamericano en reconocer la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, territorios separatistas apoyados por Rusia en el Cáucaso. Seis años después, Managua avaló la anexión de Crimea.

La cooperación entre ambos gobiernos también abarca el plano económico y militar. Incluye ejercicios conjuntos, transferencia de tecnología y capacitación de fuerzas nicaragüenses.

La estrategia de seguridad de Costa Rica

En la misma entrevista con AFP, Tovar fue consultado sobre la estrategia de seguridad de Costa Rica y la influencia del modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. El canciller rechazó replicar fórmulas ajenas y defendió el enfoque nacional, basado en “varios frentes: prisión de alta seguridad, extradiciones, controles fronterizos y cooperación internacional”.

PUBLICIDAD

El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, concedió también una entrevista a EFE con motivo de su visita a Bruselas, durante la cual se reunió con representantes de las instituciones europeas. EFE/ Olatz Castrillo
El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, concedió también una entrevista a EFE con motivo de su visita a Bruselas, durante la cual se reunió con representantes de las instituciones europeas. EFE/ Olatz Castrillo

Tovar afirmó que los cárteles del narcotráfico tienen recursos económicos superiores al producto interno bruto de Costa Rica y una alta capacidad de adaptación. Sostuvo que la respuesta al crimen organizado debe involucrar a los países productores y de tránsito en América Latina y a los mercados finales en Europa y Estados Unidos.

Explicó: “Nada va a ser resuelto si no lo atendemos de manera colectiva.”

Cooperación internacional y restricciones legales

La cooperación con Estados Unidos ya se expresa en operativos conjuntos en las costas costarricenses, donde patrullas estadounidenses colaboran en la lucha contra el narcotráfico. Tovar afirmó que la Constitución de Costa Rica impide la presencia de fuerzas extranjeras armadas en territorio nacional.

El canciller agregó que, mientras no porten armas, los agentes de inteligencia de Estados Unidos o Europa son bienvenidos para intercambiar información y fortalecer la seguridad. Dijo que esa cooperación es clave frente a amenazas transnacionales, dentro de los límites que fija la legalidad costarricense.

Cambio en la política exterior

La entrevista se realizó un mes después de la designación de Tovar como jefe de la diplomacia durante el mandato de la presidenta Laura Fernández. Fernández impulsó un discurso de “mano dura” en seguridad, con foco en fortalecer la cooperación internacional y reforzar los controles internos ante el crimen organizado y la inestabilidad regional.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaCosta Ricacooperación internacionalcrimen organizadoCanciller Manuel Tovar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anula disposiciones del pacto colectivo del magisterio

La sentencia del expediente 3096-2025 concluyó que varias cláusulas otorgaban al gremio atribuciones propias del Estado, ordenó suprimir fragmentos específicos y dispuso que queden sin efecto tras su publicación en el Diario Oficial

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anula disposiciones del pacto colectivo del magisterio

La policía investiga a la hermana de una nicaragüense asesinada en Guápiles, Costa Rica

La mujer de 28 años murió tras ingresar en estado crítico a un hospital local, con heridas de arma blanca en el torso, el abdomen y una pierna, según informó el Organismo de Investigación Judicial

La policía investiga a la hermana de una nicaragüense asesinada en Guápiles, Costa Rica

El Salvador recibe a la élite mundial del surf con el Championship Tour 2026 en Punta Roca

La parada del circuito reúne en La Libertad a más de 50 competidores de élite de varios países y se programa según el oleaje para elegir los mejores días de rondas decisivas

El Salvador recibe a la élite mundial del surf con el Championship Tour 2026 en Punta Roca

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos concluyó una visita a Guatemala centrada en seguridad

El general Francis L. Donovan cerró el 4 de junio reuniones con Bernardo Arévalo y ministros para ampliar el trabajo conjunto contra el tráfico de drogas, el narcoterrorismo y las redes transnacionales, según Southcom y la Presidencia

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos concluyó una visita a Guatemala centrada en seguridad

El Salvador abrirá una conexión aérea directa con Asia y Medio Oriente, según la ministra de Turismo

La nueva ruta internacional, que será oficializada en las próximas semanas, ampliará la oferta fuera de América y Europa en un momento en que el país suma 2.1 millones de visitantes hasta mayo de 2026.

El Salvador abrirá una conexión aérea directa con Asia y Medio Oriente, según la ministra de Turismo

TECNO

WWDC 2026: cuándo y dónde ver el evento en el que Apple presentará iOS 27 y otras novedades

WWDC 2026: cuándo y dónde ver el evento en el que Apple presentará iOS 27 y otras novedades

Ante los riesgos de la IA avanzada, Anthropic propone un sistema para detenerla temporalmente

Epic Games lanza ofertas de hasta 85% de descuento: GTA V, Spider-Man, Star Wars Jedi Survivor y más

Te pagan por filmar cómo lavás los platos: el negocio detrás de los robots que quieren conquistar tu hogar

Códigos gratis de Free Fire hoy viernes 5 de junio de 2026: listado completo y pasos para canjear

ENTRETENIMIENTO

La inquietante llamada al 911 que alertó la muerte de James Handy: “Acabo de matar al hombre del pecado”

La inquietante llamada al 911 que alertó la muerte de James Handy: “Acabo de matar al hombre del pecado”

La esposa de Bruce Willis lanza sitio web tras enfrentar su diagnóstico de demencia

Hasta 10 mil dólares por entradas para ‘La Odisea’: la película de Christopher Nolan desata locura en eBay

Todo lo que se sabe de la sexta entrega de Emily en París

Murió Anthony Head, actor de “Buffy, la cazavampiros” y “Ted Lasso”

MUNDO

Del fracaso en Vietnam al poder global: la historia del AR-15, el fusil que se transformó en símbolo militar y civil

Del fracaso en Vietnam al poder global: la historia del AR-15, el fusil que se transformó en símbolo militar y civil

Putin dijo que no tiene sentido reunirse con Zelensky hasta que se alcance un acuerdo de paz

En el foro más importante de Rusia, Putin admitió el retroceso de la economía y ensayó una tibia defensa: “No colapsó”

Adolescentes: los nuevos espías que Putin y los iraníes reclutaron para sabotear a los países que consideran enemigos en Europa

Rafael Grossi condenó el ataque con un drone a una planta nuclear en Emiratos Árabes Unidos: “Es inaceptable”