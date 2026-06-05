Militares rusos en Nicaragua inquietan a Costa Rica tras la renovación de un acuerdo con Moscú en plena guerra en Ucrania

Soldados en uniforme camuflado se observan en un puesto militar en un clima tropical centroamericano, donde una bandera de Nicaragua ondea junto a un cartel metálico con los símbolos de Rusia y vehículos militares estacionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de militares rusos en Nicaragua preocupa a Costa Rica. El canciller Manuel Tovar dijo en una entrevista con AFP en París que la inquietud creció tras la renovación de un acuerdo de cooperación militar entre Managua y Moscú, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania.

Tovar indicó que la cooperación militar rusa en territorio nicaragüense no es nueva y se remonta a los años 80, pero sostuvo que el contexto internacional actual cambia su alcance. Costa Rica, recordó, abolió su ejército hace más de siete décadas.

El canciller señaló: “En Nicaragua, hay una importante presencia de militares rusos. Recientemente han renovado un pacto de cooperación militar con Moscú y me parece que esas tropas están muy lejos de donde tienen que estar”.

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Caricatura política que representa a Daniel Ortega y Rosario Murillo de pie sobre un mapa de Nicaragua, flanqueados por banderas y símbolos de Rusia, China, Irán y Belarús, ilustrando sus alianzas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vínculo entre Managua y Moscú

La relación política y militar entre Managua y Moscú se consolidó desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007. Ortega profundizó los lazos con el Kremlin, con acuerdos estratégicos y apoyo a posiciones rusas en foros internacionales.

En 2008, Nicaragua fue el primer país centroamericano en reconocer la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, territorios separatistas apoyados por Rusia en el Cáucaso. Seis años después, Managua avaló la anexión de Crimea.

La cooperación entre ambos gobiernos también abarca el plano económico y militar. Incluye ejercicios conjuntos, transferencia de tecnología y capacitación de fuerzas nicaragüenses.

La estrategia de seguridad de Costa Rica

En la misma entrevista con AFP, Tovar fue consultado sobre la estrategia de seguridad de Costa Rica y la influencia del modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. El canciller rechazó replicar fórmulas ajenas y defendió el enfoque nacional, basado en “varios frentes: prisión de alta seguridad, extradiciones, controles fronterizos y cooperación internacional”.

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El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, concedió también una entrevista a EFE con motivo de su visita a Bruselas, durante la cual se reunió con representantes de las instituciones europeas. EFE/ Olatz Castrillo

Tovar afirmó que los cárteles del narcotráfico tienen recursos económicos superiores al producto interno bruto de Costa Rica y una alta capacidad de adaptación. Sostuvo que la respuesta al crimen organizado debe involucrar a los países productores y de tránsito en América Latina y a los mercados finales en Europa y Estados Unidos.

Explicó: “Nada va a ser resuelto si no lo atendemos de manera colectiva.”

Cooperación internacional y restricciones legales

La cooperación con Estados Unidos ya se expresa en operativos conjuntos en las costas costarricenses, donde patrullas estadounidenses colaboran en la lucha contra el narcotráfico. Tovar afirmó que la Constitución de Costa Rica impide la presencia de fuerzas extranjeras armadas en territorio nacional.

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El canciller agregó que, mientras no porten armas, los agentes de inteligencia de Estados Unidos o Europa son bienvenidos para intercambiar información y fortalecer la seguridad. Dijo que esa cooperación es clave frente a amenazas transnacionales, dentro de los límites que fija la legalidad costarricense.

Cambio en la política exterior

La entrevista se realizó un mes después de la designación de Tovar como jefe de la diplomacia durante el mandato de la presidenta Laura Fernández. Fernández impulsó un discurso de “mano dura” en seguridad, con foco en fortalecer la cooperación internacional y reforzar los controles internos ante el crimen organizado y la inestabilidad regional.

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