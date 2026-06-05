Qué es la bacteria “carnívora” detectada en Florida: cuáles son sus principales riesgos y cómo prevenir el contagio

El Departamento de Salud de Florida confirmó cinco casos de Vibrio vulnificus en 2026, incluido uno en Miami-Dade, sin muertes reportadas hasta el 5 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud de Florida (FDOH) confirmó cinco casos de infección por la bacteria Vibrio vulnificus en distintos condados del estado durante los primeros cinco meses de 2026, uno de ellos en Miami-Dade. Este microorganismo, conocido popularmente como “bacteria carnívora”, se asocia a infecciones graves en personas expuestas a aguas marinas cálidas o al consumo de mariscos crudos. La vigilancia sobre su presencia y la difusión de medidas preventivas fueron reforzadas por las autoridades ante la llegada de la temporada estival.

Según CBS Miami y el programa estatal Healthy Beaches, la identificación de casos en Miami-Dade, Hillsborough, Palm Beach, Lee y St. Johns coincide con el inicio del verano, cuando las condiciones ambientales resultan más propicias para la proliferación de la bacteria. Hasta el 5 de junio de 2026, no se han reportado muertes atribuibles a la infección en el estado, de acuerdo con los registros oficiales del FDOH.

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En 2025, la Vigilancia Epidemiológica estatal contabilizó 33 casos y cinco decesos en Florida. El antecedente más grave corresponde al año 2024, cuando se documentaron 82 infecciones y 19 muertes tras el paso del huracán Helene, que impactó la costa oeste. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los brotes de Vibrio vulnificus suelen intensificarse en temporadas de calor y afectan principalmente a personas con enfermedades previas o heridas expuestas al agua de mar.

¿Qué es la Vibrio vulnificus y por qué se la conoce como “bacteria carnívora”?

La Vibrio vulnificus es una bacteria gramnegativa presente de forma natural en ambientes marinos cálidos y salobres. Según el Departamento de Salud de Florida, este microorganismo “puede causar infecciones graves a través del contacto de heridas abiertas con agua de mar contaminada o por el consumo de mariscos crudos, especialmente ostras”.

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El término “bacteria carnívora” se utiliza porque algunas infecciones avanzan rápidamente y destruyen tejidos blandos. De acuerdo con el CDC, la infección puede provocar necrosis y requerir intervenciones quirúrgicas extensas, incluso amputaciones, en casos severos. La mayoría de los cuadros se producen en meses cálidos, cuando la concentración bacteriana aumenta en aguas costeras.

Los casos de Vibrio vulnificus en Florida se detectaron en Miami-Dade, Hillsborough, Palm Beach, Lee y St. Johns con el inicio del verano. (ARCHIVO)

¿Cómo se contrae la infección por Vibrio vulnificus?

El contagio por Vibrio vulnificus ocurre principalmente de dos maneras:

Consumo de mariscos crudos o poco cocidos: Las ostras representan la principal fuente de riesgo porque suelen ingerirse sin cocción completa. Exposición de heridas abiertas: El contacto directo de cortes, rasguños o heridas abiertas con agua salada o salobre infectada constituye la segunda vía de transmisión más frecuente.

La Healthy Beaches de Florida recomienda que “las personas que tengan heridas o úlceras cutáneas eviten bañarse en el mar o lagunas costeras, especialmente durante los meses de mayor temperatura”.

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¿Cuáles son los síntomas de la infección por Vibrio vulnificus?

De acuerdo con el CDC, los síntomas varían según el modo de transmisión. En caso de ingestión, la infección suele causar:

Diarrea acuosa

Náuseas y vómitos

Dolor abdominal

Fiebre y escalofríos

Cuando la bacteria entra a través de una herida, los signos incluyen:

Enrojecimiento y dolor intenso

Hinchazón localizada

Sensación de calor y cambio de color en la piel

Supuración de fluidos

Ampollas o lesiones cutáneas

En situaciones graves, la infección puede diseminarse al torrente sanguíneo y producir presión arterial baja, septicemia y lesiones necrosantes. “Aproximadamente una de cada cinco personas infectadas muere, a veces en uno o dos días tras la aparición de los primeros síntomas”, advierte el CDC.

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El contagio de Vibrio vulnificus ocurre sobre todo por ostras y otros mariscos crudos o poco cocidos, y por contacto de heridas abiertas con agua salada o salobre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué poblaciones presentan mayor riesgo?

Las personas inmunocomprometidas, con enfermedades hepáticas crónicas, diabetes, insuficiencia renal o afecciones que debilitan el sistema inmune, constituyen el grupo más vulnerable. Según el Departamento de Salud de Florida, “en individuos con factores de riesgo, la infección puede agravarse rápidamente y provocar complicaciones severas”.

El consumo habitual de mariscos crudos y la exposición frecuente al mar también aumentan el riesgo. Las autoridades estatales subrayan la importancia de extremar precauciones en personas mayores, niños pequeños y pacientes con heridas o cirugías recientes.

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¿Qué medidas pueden tomarse para prevenir la infección?

Las autoridades sanitarias recomiendan una serie de acciones para minimizar el riesgo de exposición a la Vibrio vulnificus:

Cocinar completamente mariscos antes de su consumo.

Evitar ingerir ostras y otros mariscos crudos o poco cocidos.

Prevenir la contaminación cruzada entre mariscos crudos y cocidos.

No exponer heridas abiertas, cortes o úlceras al agua de mar ni a lagunas costeras.

Usar guantes de protección al manipular mariscos crudos.

Refrigerar y conservar adecuadamente los restos de mariscos.

El FDOH hace hincapié en que “la prevención es clave para evitar infecciones graves”, especialmente en personas con antecedentes médicos que incrementen la vulnerabilidad.

¿Cómo se diagnostica y trata la infección por Vibrio vulnificus?

El diagnóstico suele basarse en la identificación de síntomas y en el historial de exposición del paciente. Los profesionales de la salud pueden solicitar análisis microbiológicos para confirmar la presencia de la bacteria. El CDC recomienda iniciar tratamiento antibiótico inmediato ante la sospecha de infección.

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“El cuidado adecuado de las heridas es fundamental para evitar la progresión de la enfermedad; en casos avanzados puede ser necesaria la cirugía o la amputación”, señala el Departamento de Salud de Florida.

Las personas con enfermedades hepáticas, diabetes, insuficiencia renal o sistemas inmunes debilitados enfrentan mayor riesgo ante la Vibrio vulnificus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existe vigilancia y monitoreo de la bacteria en Florida?

El estado de Florida cuenta con el programa Healthy Beaches, que monitorea la calidad del agua en playas y marinas mediante muestreos periódicos. Si los niveles bacterianos representan un riesgo para la salud, las playas reciben una advertencia de calidad “Pobre” y se desaconseja el baño hasta que los valores se normalicen.

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La información actualizada sobre presencia de Vibrio vulnificus y recomendaciones por condado está disponible en floridahealthybaches.com y en el portal oficial del FDOH.

¿Qué datos recientes existen sobre casos y muertes por Vibrio vulnificus?

Según el FDOH y medios como CBS Miami y Infobae, hasta el 5 de junio de 2026 se confirmaron cinco casos de infección por Vibrio vulnificus en Florida, sin muertes reportadas en lo que va del año. En 2025 se documentaron 33 casos y cinco fallecimientos en el estado. El registro más alto de la década se produjo en 2024, con 82 infecciones y 19 decesos, tras el impacto del huracán Helene.

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¿Qué debe hacer una persona si sospecha una infección?

Ante la aparición de síntomas compatibles —especialmente fiebre, vómitos, lesiones cutáneas tras el contacto con agua de mar o consumo de mariscos crudos—, las autoridades aconsejan buscar atención médica inmediata. El tratamiento precoz con antibióticos mejora el pronóstico y reduce complicaciones.

Las autoridades de Florida recomiendan cocinar completamente los mariscos, evitar el agua de mar con heridas abiertas y usar guantes al manipular productos crudos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones oficiales existen para bañistas y consumidores?

El Departamento de Salud de Florida y el CDC recomiendan consultar el estado del agua en las playas antes de bañarse, especialmente si se tienen heridas visibles. Para quienes manipulan o consumen mariscos, la recomendación es cocinarlos completamente y evitar el contacto directo con productos crudos si existen cortes en la piel.

Las instituciones insisten en que la información oficial sobre la calidad del agua y la presencia de Vibrio vulnificus se actualiza regularmente y debe consultarse en páginas estatales.

¿Cómo impacta esta situación a residentes y turistas en Florida?

La presencia de Vibrio vulnificus refuerza la necesidad de mantener conductas responsables durante la temporada cálida en Florida. El acceso a información actualizada, el respeto por las alertas sanitarias y la adopción de pautas preventivas contribuyen a disminuir el riesgo de infecciones.

Las autoridades estatales mantienen campañas de concientización y vigilancia constante para proteger a la población y a quienes visitan las zonas costeras del estado.