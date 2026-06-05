Guatemala y Perú pondrán en vigor el 1 de julio el tratado de libre comercio

La entrada en vigor el 1 de julio de un tratado de libre comercio entre Guatemala y Perú facilitará exportaciones y ha impulsado un comercio bilateral récord de USD 250 millones en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Economía y Comercio Exterior, confirmó este viernes que Guatemala y Perú pondrán en vigor el 1 de julio un tratado de libre comercio firmado hace 15 años, una decisión que busca ampliar el intercambio bilateral y dar acceso preferencial a los productos guatemaltecos en un mercado de más de 33 millones de consumidores peruanos. La entrada en vigor será oficializada en un acto entre la ministra de Economía de Guatemala Gabriela García y el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú José Reyes Llanos.

Entre 2020 y 2025, el intercambio comercial acumulado entre ambos países superó los USD 1.216,6 millones, y las exportaciones guatemaltecas hacia Perú alcanzaron USD 450,9 millones en ese mismo período. Solo en 2024, el comercio bilateral marcó un récord de USD 250 millones, con ventas guatemaltecas por USD 98,3 millones, un alza de 14,5% frente al año anterior.

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El acuerdo había sido suscrito el 6 de diciembre de 2011 en Ciudad de Guatemala, pero permaneció inactivo durante más de una década. La reactivación comenzó en 2024, cuando Guatemala manifestó su interés en retomar el proceso.

Desde entonces, equipos técnicos del Ministerio de Economía de Guatemala y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú desarrollaron una agenda conjunta. Ese trabajo permitió cerrar una disputa pendiente ante la Organización Mundial del Comercio y firmar en abril de 2025 un Protocolo de Actualización al tratado.

El Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Perú entrará en vigor el 1 de julio de 2026, impulsando la diversificación de mercados y las oportunidades comerciales para el país. (Ministerio de Economía de Guatemala)

El protocolo de 2025 destrabó un acuerdo que llevaba más de una década inactivo

Ese protocolo fue firmado el 23 de abril de 2025 en Lima, con presencia de la presidenta de Perú Dina Boluarte. El texto incorporó cambios en medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio de servicios, requisitos específicos de origen, contratación pública y propiedad intelectual.

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La ratificación peruana quedó formalizada el 26 de mayo de 2026 mediante el Decreto Supremo N°023-2026-RE, publicado en el diario oficial El Peruano con la firma del presidente José María Balcázar y del canciller Carlos Pareja Ríos. El 1 de junio, Pareja Ríos entregó al embajador guatemalteco en Lima Estuardo Meneses la nota diplomática que certificó el cumplimiento de los procedimientos internos peruanos.

Según informó el gobierno peruano, la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y las autoridades competentes de Perú fue determinante para completar el proceso. Ese paso fue el último requisito formal antes de la entrada en vigor del tratado.

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La activación del acuerdo implica que los productos guatemaltecos tendrán acceso preferencial al mercado peruano. De acuerdo con proyecciones del MINECO, el potencial exportador adicional para Guatemala supera los USD 100 millones.

El comercio bilateral ya marcó un récord en 2024 y el azúcar ocupa un lugar central

En 2024, las exportaciones guatemaltecas a Perú llegaron a USD 98,3 millones y estuvieron lideradas por productos agrícolas y maquinaria electrotécnica. Ese mismo año, las importaciones peruanas desde Guatemala alcanzaron USD 112 millones y fueron impulsadas principalmente por el azúcar, que representó el 60% del total.

El tratado también abre condiciones favorables para micro, pequeñas y medianas empresas de ambos países, y amplía la oferta exportable guatemalteca en sectores como azúcar, café, textiles y agroindustria. Según el texto fuente, también fortalecerá las cadenas regionales de valor.

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José Reyes Llanos afirmó, según informó el MINCETUR, que Perú reafirma su “compromiso con una política comercial abierta, moderna y orientada a generar más oportunidades para las empresas, atraer inversiones y fortalecer su presencia en los mercados internacionales”. Gabriela García sostuvo que el acuerdo “no solo actualiza el marco legal bilateral, sino que consolida una alianza estratégica orientada al crecimiento económico y sostenible para ambos pueblos”.

Guatemala es el tercer socio comercial de Perú en Centroamérica, después de Panamá y Costa Rica, y es además el principal proveedor externo de azúcar del mercado peruano, con una participación del 32% del total importado por ese país. Perú, por su parte, es el segundo socio comercial de Guatemala en América del Sur.

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El país andino mantiene 22 acuerdos comerciales vigentes con 58 naciones, entre ellas China, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Japón.