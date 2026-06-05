Permiso de viaje para menores en República Dominicana costará más de USD 100 a partir del 29 de junio

El permiso de salida de menor en República Dominicana tendrá una vigencia de 90 días y solo se podrá crear una solicitud por cada menor./ (Dirección General de Migración)

A partir del 29 de junio próximo, la República Dominicana cobrará más de USD 100 por permisos de salida de menores de edad, tras la implementación de un sistema digital que transforma el trámite migratorio. El nuevo procedimiento, anunciado por el Gobierno dominicano y la Dirección General de Migración (DGM) en mayo pasado, busca modernizar la gestión y reducir la burocracia para las familias que viajan fuera del país.

De acuerdo con información publicada por La Bazuca tras el anuncio oficial el 28 de mayo, el costo total del permiso asciende a RD$6,300 (aproximadamente USD 108 al cambio oficial), monto que incluye la certificación del permiso migratorio, la asesoría notarial electrónica, la legalización de actos notariales y la certificación filial, según detalla la DGM en sus canales oficiales. La tarifa representa una reducción respecto a los valores que, en zonas turísticas, podían superar los RD$20,000 antes de la digitalización del proceso.

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El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó durante el lanzamiento que el nuevo sistema digital permite a los padres realizar la solicitud desde cualquier dispositivo tecnológico, lo que elimina la necesidad de desplazarse a oficinas públicas y acorta los tiempos de espera.

“Ahora la autorización estará vinculada directamente al pasaporte del menor, validando la información de manera automática en los aeropuertos”, señaló Paliza en declaraciones recogidas por La Bazuca.

Según lo publicado en la web oficial de la Dirección General de Migración, el permiso de salida de menor puede solicitarse en línea y tiene una vigencia de 90 días desde su emisión. El servicio incluye la totalidad del proceso, desde el servicio notarial hasta la legalización y certificación, en un entorno completamente digital. Sólo se permite crear una solicitud por menor.

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La Dirección General de Migración establece los pasos a seguir para la obtención de los permisos en su sitio web./ (Dirección General de Migración)

Durante los primeros 30 días, el permiso digital será gratuito para los padres dominicanos, con el objetivo de facilitar la adaptación al nuevo sistema. Así lo informó el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, quien destacó la rapidez y seguridad que aporta la nueva modalidad. Entre 2025 y 2026, la DGM emitió más de 83 mil permisos de viaje para menores, lo que evidencia la alta demanda y la necesidad de agilizar el servicio.

El proceso, según la plataforma de la DGM, requiere que los solicitantes tengan a mano los números de cédula de ambos padres, los pasaportes del menor y del acompañante, el Número Único de Identidad (NUI) del menor, el país de destino y una tarjeta de crédito o débito para efectuar el pago. Ambos padres deben disponer de correo electrónico y acceso a un dispositivo con cámara.

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Una parte fundamental de la solicitud es la presentación de una fotografía reciente del menor, que debe cumplir con requisitos específicos: el menor debe mirar de frente a la cámara, no debe haber otras personas ni objetos en la imagen, el rostro debe estar completamente visible y no puede haber efecto de “ojos rojos”.

Para tramitar el permiso, los pasos a seguir son los siguientes:

Registro en la Cuenta Única Ciudadana, el sistema oficial de identificación electrónica del Estado dominicano.

Ingreso de los datos solicitados: información de los padres, del menor y del viaje, incluida la fotografía.

Solicitud de autorización del padre o madre que no viajará: la persona autorizante recibirá un aviso para ingresar y aprobar digitalmente.

Pago digital del servicio, que cubre la certificación del permiso, el poder notarial electrónico, la legalización y la certificación filial.

Revisión notarial digital: un notario verifica y firma el poder de manera electrónica.

Aprobación por Migración: el permiso queda registrado electrónicamente y vinculado al pasaporte del menor. El comprobante puede descargarse como respaldo, pero no es obligatorio presentarlo impreso en el aeropuerto.

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Luis Abinader señaló que la digitalización del permiso de salida de menores integra el programa Burocracia Cero. / (Dirección General de Migración)

El presidente Luis Abinader subrayó durante el anuncio en mayo que la transformación digital del permiso de salida forma parte del programa “Burocracia Cero” y agradeció el apoyo de Bloomberg Philanthropies en la modernización del sistema migratorio.

La DGM mantiene canales de atención para resolver dudas, incluyendo un número telefónico, correo electrónico y horario de soporte entre semana.

El nuevo sistema busca responder a la demanda creciente y ofrecer una experiencia más eficiente y transparente a las familias dominicanas, centrando el trámite en la virtualidad y eliminando intermediarios.