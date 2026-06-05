La muerte del Indio Solari: Maximo Kirchner llegó a la casa de Parque Leloir

La muerte del Indio Solari este 5 de junio impactó a la escena musical y cultural argentina. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.
Según pudo saber Teleshow, se realizará una autopsia “por protocolo” para que quede establecida la causal de muerte.
Solari era conocido por su bajo perfil y su relación esquiva con los medios tradicionales. Su última aparición pública fue en enero, a través de un mensaje tras recibir el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.
En pocas líneas:
A los 77 años murió Carlos el “Indio” Solari, el ícono de la música nacional miembro fundador y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, falleció en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó.
Las causas de muerte del Indio Solari, quien falleció este viernes a sus 77 años, serán investigadas por la Justicia, según informaron fuentes judiciales a Infobae. El ídolo del rock nacional fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir. Estaba en la zona del patio, a pocos metros de su pileta.
Carlos Alberto Solari, el Indio, fue un poeta que le puso música a la vida de los argentinos en todas sus facetas. El fútbol, el deporte, no escapó a esta atmósfera. Sus canciones se convirtieron en himnos para los fanáticos, en temas motivacionales. Era un amor correspondido, porque el mítico cantante que murió este viernes a los 77 años también era un apasionado del fútbol, de Boca Juniors y, en particular, de Juan Román Riquelme.
Congregación: los seguidores del Indio Solari lloran la muerte del músico en la puerta de su casa
Emoción y tristeza. Esa son las sensaciones que atraviesan los fanáticos que comenzaron a congregarse esta mañana en las cercanías de la casa del Indio Solari para despedirlo.
El adiós de Aníbal Fernández, un ricotero de ley
Pablo Strozza, periodista de rock: “La despedida del Indio será masiva como la de Maradona o íntima como la de Spinetta, no tendrá termino medio”
El periodista de rock Pablo Strozza habló este viernes en Infobae a las Nueve sobre la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, fallecido a los 77 años en su casa de Parque Leloir por complicaciones del Parkinson.
El especialista musical describió al excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como un artista que “no le debe nada a nadie”, analizó su legado de independencia artística, su prosa única y su presencia escénica, y planteó que su despedida no tiene término medio: o un velatorio multitudinario al nivel de Maradona, o una ceremonia íntima al estilo de la de Spinetta.
“Se sabía que el hombre estaba enfermo, pero no era una noticia tan sorpresiva”, expresó Strozza acerca del reciente deceso. Y comparó el fenómeno de Los Redonditos con el de los Grateful Dead, pero marcó la diferencia: la banda del Indio solo tocó fuera de Argentina en Uruguay y nunca giró por el mundo.
He imaginó la tumba del Indio como la de Jim Morrison: un lugar de peregrinación para los ricoteros de todo el país.
El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, despidió hoy Carlos “Indio” Solari con un mensaje en X. “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, escribió el funcionario libertario tras conocerse la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó.
La muerte del Indio Solari causó conmoción en el rock argentino y todavía cuesta tomar dimensión real del fenómeno de su partida. El líder de Los Redonditos de Ricota tenía 77 años y estaba enfermo de Parkinson, sin embargo, su inesperado fallecimiento generó un shock en la sociedad que de a poco empieza a procesar su ausencia.
Lito Vitale: “Es un día de luto nacional porque se nos fue un grande”
El compositor Lito Vitale habló esta mañana en TN acerca del triste fallecimiento del Indio Solari. “Es un día de luto nacional porque se nos fue un grande. Era un artista enorme que tiene la combinación que tienen muy pocos, que es ser un artista fino, profundo, intachable en su búsqueda artística y tremendamente popular”.
Y agregó: “Que ya no esté en este mundo potencia toda la obra que él hizo, tanto con los Redondos como su parte solista. Te puede gustar o no, porque son gustos personales, pero nunca claudicó en lo más mínimo a nivel poético y musical y eso es muy loable y único”.