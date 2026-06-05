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La muerte del Indio Solari: Maximo Kirchner llegó a la casa de Parque Leloir

El excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado falleció esta mañana a los 77 años en su casa de Parque Leloir. Las repercusiones de una noticia que sacude a la música y la cultura argentina

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Murio Indio Solari
El Indio Solari durante una de sus "misas" con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, su banda solista post Los Redonditos de Ricota (Edgardo Kevorkian)

La muerte del Indio Solari este 5 de junio impactó a la escena musical y cultural argentina. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

Según pudo saber Teleshow, se realizará una autopsia “por protocolo” para que quede establecida la causal de muerte.

Solari era conocido por su bajo perfil y su relación esquiva con los medios tradicionales. Su última aparición pública fue en enero, a través de un mensaje tras recibir el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

En pocas líneas:

14:11 hsHoy
Máximo Kirchner se acercó a la casa del Indio Solari
14:07 hsHoy

“Mr. Parkinson me está pisando los talones”: cómo es la enfermedad que marcó los últimos años del Indio Solari

El músico murió a los 77 años. Una noche de marzo de 2016 frente a 150.000 fans reveló el diagnóstico de la condición neurodegenerativa que lo afectaba

En su primera presentación tras haber contado en 2015 que padecía una grave enfermedad, el cantante reveló que lo aqueja ese problema neurológico. gentileza: mundorredo

A los 77 años murió Carlos el “Indio” Solari, el ícono de la música nacional miembro fundador y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, falleció en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó.

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14:06 hsHoy

La Justicia investigará la muerte del Indio Solari: qué se sabe hasta ahora y el despliegue policial en la vivienda

El mítico cantante de Los Redonditos de Ricota fue hallado sin vida este viernes en su casa de Parque Leloir. Estaba en la zona de la pileta. Al lugar se movilizó la Policía Científica

La Policía Científica en el lugar
La Policía Científica en el lugar

Las causas de muerte del Indio Solari, quien falleció este viernes a sus 77 años, serán investigadas por la Justicia, según informaron fuentes judiciales a Infobae. El ídolo del rock nacional fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir. Estaba en la zona del patio, a pocos metros de su pileta.

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14:06 hsHoy

“Sabés lo que te admiro”: el fanatismo del Indio Solari por Juan Román Riquelme y su extensa reflexión tras el título en el Mundial de Qatar

El histórico cantante, que murió este viernes a los 77 años, no ocultó nunca su admiración por el actual presidente de Boca Juniors. Además, habló de Lionel Messi y Dibu Martínez luego de la Copa del Mundo 2022

El Indio Solari con Juan Román Riquelme en uno de los encuentros que tuvieron en 2018
El Indio Solari con Juan Román Riquelme en uno de los encuentros que tuvieron en 2018

Carlos Alberto Solari, el Indio, fue un poeta que le puso música a la vida de los argentinos en todas sus facetas. El fútbol, el deporte, no escapó a esta atmósfera. Sus canciones se convirtieron en himnos para los fanáticos, en temas motivacionales. Era un amor correspondido, porque el mítico cantante que murió este viernes a los 77 años también era un apasionado del fútbol, de Boca Juniors y, en particular, de Juan Román Riquelme.

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13:53 hsHoy

Congregación: los seguidores del Indio Solari lloran la muerte del músico en la puerta de su casa

La gente se acerca a la casa del Indio Solari
Fotografía: RSFotos

Emoción y tristeza. Esa son las sensaciones que atraviesan los fanáticos que comenzaron a congregarse esta mañana en las cercanías de la casa del Indio Solari para despedirlo.

Un hombre con gorra negra y chaleco rojo es entrevistado por un reportero. Sostiene un micrófono. Una cámara de video registra la escena, con árboles de fondo
Un grupo de fanáticos del Indio se reunieron en la puerta de su casa, en Parque Leloir, para despedirlo
13:52 hsHoy

El adiós de Aníbal Fernández, un ricotero de ley

13:43 hsHoy
Pablo Strozza, periodista de rock, habló sobre el legado del Indio Solari en Infobae en Vivo

Pablo Strozza, periodista de rock: “La despedida del Indio será masiva como la de Maradona o íntima como la de Spinetta, no tendrá termino medio”

El periodista de rock Pablo Strozza habló este viernes en Infobae a las Nueve sobre la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, fallecido a los 77 años en su casa de Parque Leloir por complicaciones del Parkinson.

El especialista musical describió al excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como un artista que “no le debe nada a nadie”, analizó su legado de independencia artística, su prosa única y su presencia escénica, y planteó que su despedida no tiene término medio: o un velatorio multitudinario al nivel de Maradona, o una ceremonia íntima al estilo de la de Spinetta.

El Indio Solari durante su última presentación en vivo con Los Fundamentalistas en Olavarría (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Indio Solari durante su última presentación en vivo con Los Fundamentalistas en Olavarría (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Se sabía que el hombre estaba enfermo, pero no era una noticia tan sorpresiva”, expresó Strozza acerca del reciente deceso. Y comparó el fenómeno de Los Redonditos con el de los Grateful Dead, pero marcó la diferencia: la banda del Indio solo tocó fuera de Argentina en Uruguay y nunca giró por el mundo.

He imaginó la tumba del Indio como la de Jim Morrison: un lugar de peregrinación para los ricoteros de todo el país.

13:38 hsHoy

Un funcionario de Milei despidió al Indio Solari: “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional”

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, se expresó en sus redes sociales. El fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió hoy a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó

Carlos "Indio" Solari (indiosolarioficial.com)
Carlos "Indio" Solari (indiosolarioficial.com)

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, despidió hoy Carlos “Indio” Solari con un mensaje en X. “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, escribió el funcionario libertario tras conocerse la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó.

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13:36 hsHoy

El conmovedor adiós de Skay Beilinson al Indio Solari: “Buen viaje, mi querido amigo”

El guitarrista despidió a su histórico compadre de Los Redondos poco después de conocerse la noticia de su muerte

El Indio Solari habló sobre la ruptura con Skay y el final de Los Redondos (Video: Urbana Play)

La muerte del Indio Solari causó conmoción en el rock argentino y todavía cuesta tomar dimensión real del fenómeno de su partida. El líder de Los Redonditos de Ricota tenía 77 años y estaba enfermo de Parkinson, sin embargo, su inesperado fallecimiento generó un shock en la sociedad que de a poco empieza a procesar su ausencia.

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13:33 hsHoy

Lito Vitale: “Es un día de luto nacional porque se nos fue un grande”

Lito Vitale Festival Soijar 2025
El pianista y compositor Lito Vitale le dedicó unas sentidas palabras al Indio Solari

El compositor Lito Vitale habló esta mañana en TN acerca del triste fallecimiento del Indio Solari. “Es un día de luto nacional porque se nos fue un grande. Era un artista enorme que tiene la combinación que tienen muy pocos, que es ser un artista fino, profundo, intachable en su búsqueda artística y tremendamente popular”.

Y agregó: “Que ya no esté en este mundo potencia toda la obra que él hizo, tanto con los Redondos como su parte solista. Te puede gustar o no, porque son gustos personales, pero nunca claudicó en lo más mínimo a nivel poético y musical y eso es muy loable y único”.

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Murió el Indio Solari: la conmoción en vivo de Mario Pergolini

El conductor se enteró del fallecimiento del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mientras hacía su programa en Vorterix. Tuvo una relación personal con el artista y lo entrevistó varias veces

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Murió el Indio Solari, mítico cantante de Los Redonditos de Ricota

El músico tenía 77 años y falleció en su casa de Parque Leloir. Estaba enfermo de Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017, aunque se mantuvo activo hasta sus últimos días. Conmoción en el rock argentino

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