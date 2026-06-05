La muerte del Indio Solari: Maximo Kirchner llegó a la casa de Parque Leloir

El Indio Solari durante una de sus "misas" con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, su banda solista post Los Redonditos de Ricota (Edgardo Kevorkian)

La muerte del Indio Solari este 5 de junio impactó a la escena musical y cultural argentina. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

Según pudo saber Teleshow, se realizará una autopsia “por protocolo” para que quede establecida la causal de muerte.

Solari era conocido por su bajo perfil y su relación esquiva con los medios tradicionales. Su última aparición pública fue en enero, a través de un mensaje tras recibir el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.