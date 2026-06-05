Sorpresa en Roland Garros: Matteo Arnaldi se bajó de la semifinal y Flavio Cobolli jugará por el título ante Alexander Zverev

Matteo Arnaldi dio una conferencia de prensa tras la confirmación de la noticia (Fuente: REUTERS/Benoit Tessier)

Roland Garros sufrió este viernes un giro inesperado. Cuando todo estaba listo para la primera semifinal italiana de la historia en un Grand Slam de la Era Abierta, Matteo Arnaldi anunció su baja debido a un virus y le abrió automáticamente las puertas de la final a Flavio Cobolli, que enfrentará el domingo al alemán Alexander Zverev por el título en París.

“No es la forma en la que quería terminar el torneo. Es muy duro, la verdad. Ayer me sentí indispuesto y he pasado muy mala noche. Vomité en varias ocasiones, no he podido comer nada en todo el día y si como algo ahora estoy seguro que me va a caer mal. Es muy duro despedirme así de mi primera semifinal de Grand Slam", explicó el jugador en una conferencia de prensa junto al propio Cobolli.

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Y agregó: “Lo siento mucho por toda la gente que compró entradas y vino aquí, y también por todos los italianos que vinieron a vernos. Me alegro por él (Cobolli), porque va a jugar la final, pero al mismo tiempo siento que no hayamos podido disputar el partido. Es duro estar esta situación”.

“Tienes que estar orgulloso de lo que has hecho y de cómo lo has hecho. Para mí eres un ejemplo por la manera en que te comportas. Intento imitarte un poco, sobre todo fuera de la pista. Dentro de la pista sigo mi propio camino, como hacemos todos, pero fuera de ella eres exactamente el ejemplo de un atleta y de un profesional excelente”, fueron las palabras que Cobolli, a su lado, le dedicó a Arnaldi.

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El finalista amplió: “Te deseo lo mejor. Siento mucho lo que ha pasado hoy y estoy seguro de que habríamos librado una gran batalla, como las que tú y yo estamos acostumbrados a jugar. Estoy seguro de que habrá otra oportunidad para hacer justicia a este resultado”.

“No es la forma en la que quería terminar el torneo", dijo Arnaldi (Fuente: REUTERS/Benoit Tessier)

Minutos antes, la organización del Grand Slam francés había dado a conocer la noticia a través de un comunicado. “Debido a una enfermedad viral, Matteo Arnaldi se ha visto obligado a retirarse de su partido de semifinales contra Cobolli", señalaron.

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La noticia cayó de sorpresa en París, donde existía una enorme expectativa por el duelo entre dos protagonistas del floreciente momento del tenis italiano. De esta manera, Cobolli avanzó automáticamente a la final y disputará el partido más importante de su carrera: el actual número 14 del mundo buscará conquistar su primer título de Grand Slam frente a Zverev, número 3 del ranking ATP y quien había derrotado al checo Jakub Mensik en el primer turno por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 para clasificarse a la definición.

La situación resultó especialmente dolorosa para Arnaldi, una de las grandes revelaciones del torneo. El italiano había llegado a París fuera del radar de los candidatos y construyó una campaña memorable. En cuartos de final había eliminado a su compatriota Matteo Berrettini, quien se retiró lesionado cuando el marcador favorecía a Arnaldi por 7-5 y 5-2.

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La final del domingo en el Bois de Boulogne enfrentará a dos jugadores que llegan por caminos muy diferentes. Zverev disputará la cuarta definición de Grand Slam de su carrera y la segunda en Roland Garros, todavía en busca de su primer título en un Major. Cobolli, por su parte, intentará dar la gran sorpresa.

El historial entre ambos registra cuatro enfrentamientos, con tres victorias para Zverev y una para Cobolli. Dos de esos cruces ocurrieron en la presente gira europea de polvo de ladrillo, en abril y con 12 días de diferencia: el italiano se impuso por 6-3 y 6-3 en la semifinal del ATP 500 de Múnich, mientras que el alemán se llevó el triunfo por 6-1 y 6-4 en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

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