Trigo imparable: estiman un récord de producción de 25,5 millones de toneladas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta una cosecha récord de trigok de 25,5 millones de toneladas (REUTERS/Benoit Tessier)

La cosecha de trigo ya cubre el 33,9 % del área apta, luego de un progreso intersemanal de 13,6 p.p. Las labores se extienden hacia zonas del centro del área agrícola alcanzando con un ritmo similar al del avance promedio histórico, arrojando rendimientos que superan a los esperados hasta nuestra anterior proyección de producción, con un valor nacional de 35,9 qq/Ha.

A su vez, la evaluación del impacto de las heladas de fines de octubre muestra daños menores a los previstos, tanto en la extensión del área afectada como en la severidad del daño, reflejando cómo los elevados niveles de humedad presentes en el perfil contribuyeron a amortiguar el efecto de estos eventos.

En ese contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta una cosecha récord de 25,5 millones de toneladas (MTn), ubicándose 1,5 MTn por encima de la previsión anterior. De obtenerse este volumen, se superaría, además, en un 13,8% el anterior máximo que fue en la campaña 2021/22, cuando se alcanzaron las 22,4 MTn.

Proyectan una producción total de cebada de 5,3 millones de toneladas en Argentina, en la presente campaña agrícola (REUTERS/Eduard Korniyenko/Archivo)

En cuanto a la cosecha de cebada, cubre el 3 % de la superficie apta a nivel nacional y las labores comienzan a generalizarse sobre el centro y norte del área agrícola, mientras que el avance sigue siendo limitado en el sur. A nivel nacional, del área aún pendiente de cosecha, el 43 % se encuentra en madurez fisiológica y el resto continúa transitando las últimas etapas de llenado.

En tanto, sobre el oeste y sudeste de Buenos Aires, si bien las heladas de fines de octubre y principios de noviembre han tenido un impacto heterogéneo, el potencial de rendimiento resulta mejor de lo esperado, compensando las pérdidas ocasionadas por las heladas.

A partir de este relevamiento la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta una producción total del cereal de 5,3 MTn.