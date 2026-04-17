Chacra y Campo

Una nueva cebada cervecera que apuesta al rendimiento y a la resistencia al frío

Beatriz INTA suma rendimiento, tolerancia al frío, buena sanidad y busca ampliar opciones productivas para mejorar la competitividad en el país agrícola

Guardar
Beatriz INTA suma rendimiento, tolerancia al frío y buena sanidad. La nueva cebada cervecera busca ampliar opciones productivas y mejorar competitividad en el país agrícola (inta)
Beatriz INTA suma rendimiento, tolerancia al frío y buena sanidad. La nueva cebada cervecera busca ampliar opciones productivas y mejorar competitividad en el país agrícola

La cebada cervecera consolidó su lugar dentro de los esquemas productivos argentinos. Su capacidad para diversificar rotaciones y liberar los lotes antes que el trigo la transformó en una aliada estratégica.

La cebada cervecera gana terreno en los planteos agrícolas argentinos. Su cosecha anticipada, que permite adelantar cultivos de segunda, y su aporte a la diversificación productiva la posicionan como una opción cada vez más valorada. Con más de 1,3 millones de hectáreas sembradas y una producción superior a los 5 millones de toneladas en la última campaña, el cultivo continúa creciendo y exige nuevas herramientas que acompañen ese proceso.

En ese marco, el INTA desarrolló Beatriz INTA, un cultivar de ciclo intermedio-largo que combina alto potencial de rendimiento con un destacado comportamiento frente al frío. La nueva variedad apunta tanto a la producción de grano como al silaje de planta entera, con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad del cultivo.

La nueva variedad apunta tanto a la producción de grano como al silaje de planta entera, con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad del cultivo.
La nueva variedad apunta tanto a la producción de grano como al silaje de planta entera, con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad del cultivo. (inta)

¿Cómo es BEATRIZ?

De acuerdo con Fernando Giménez, coordinador del Programa de Cereales y Oleaginosas del INTA y uno de los obtentores, el nuevo material se caracteriza por su alto y estable rendimiento, además de su excelente calidad y sanidad. Estas características le permiten superar a los cultivares más sembrados en la actualidad y ofrecer mayor estabilidad productiva.

La aparición de nuevas variedades cobra especial relevancia en cebada, ya que este cultivo mantiene su identidad varietal hasta la industrialización. La industria maltera trabaja con un número reducido de materiales, por lo que cada nueva alternativa amplía las posibilidades productivas.

En este sentido, Germán González, obtentor de la variedad e investigador del INTA Bordenave, destacó que Beatriz INTA presenta gran tamaño de grano, alto peso hectolítrico y calidad cervecera, superando ampliamente los parámetros del grano forrajero.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo cultivar es su comportamiento sanitario. Según explicó Lucrecia Couretot, referente de sanidad vegetal del INTA, la variedad muestra buen desempeño frente a las principales manchas foliares, lo que permite disminuir el uso de fungicidas.

Además, presenta resistencia moderada a mancha en red y buen comportamiento frente a escaldadura y mancha borrosa, enfermedades frecuentes en la región central y sur del país.

El material también se distingue por su respuesta frente al frío en estado vegetativo, una característica clave para sistemas en siembra directa. Con una altura aproximada de 90 centímetros y buen comportamiento al vuelco, la variedad ofrece estabilidad hasta la cosecha.

¿Qué requisitos tiene?

Para maximizar su potencial, los especialistas recomiendan sembrar hacia mediados de junio en el sudoeste y sudeste de Buenos Aires, y a comienzos de junio en el norte de la región pampeana. Agustín González, obtentor e investigador del INTA Bordenave, explicó que las siembras tempranas favorecen la generación de macollos y el número final de espigas.

Además, Beatriz INTA muestra una buena respuesta a la fertilización nitrogenada. En planteos forrajeros, las aplicaciones tempranas permiten mejorar el rendimiento y generar beneficios económicos que, en algunos casos, equiparan o superan los márgenes de la cebada destinada a industrialización.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaIntacebada

Últimas Noticias

Color intenso y sabor suave: lanzan una nueva cebolla roja para el mercado fresco

Tras 14 años de mejoramiento genético, especialistas presentaron Tinta INTA, una cebolla roja de baja pungencia y alto rendimiento

Color intenso y sabor suave: lanzan una nueva cebolla roja para el mercado fresco

Carne pastoril: el diferencial nutricional que busca ganar lugar en el mercado

Investigaciones destacan atributos productivos y comerciales de los sistemas pastoriles, mientras actores de la cadena trabajan para mejorar su reconocimiento

Carne pastoril: el diferencial nutricional que busca ganar lugar en el mercado

Más faena, menos stock

La actividad repuntó en marzo, pero el acumulado del año sigue en baja: ¿cambio de tendencia o recuperación transitoria?

Más faena, menos stock

Garrapatas y fauna silvestre: un hallazgo que enciende alertas sanitarias

Especialistas detectaron una bacteria con potencial zoonótico en ciervos de los pantanos y en las garrapatas que los afectan. El descubrimiento aporta una evidencia inédita en el país

Garrapatas y fauna silvestre: un hallazgo que enciende alertas sanitarias

Madera, papel y valor agregado: el motor silencioso que impulsa las exportaciones

El sector foresto-industrial creció más de 18% en 2025, pero ¿podrá sostener este dinamismo en los mercados globales?

Madera, papel y valor agregado: el motor silencioso que impulsa las exportaciones
DEPORTES
La fuerte sanción que recibió Lisandro Martínez por tirarle del pelo a un rival en la Premier League

La fuerte sanción que recibió Lisandro Martínez por tirarle del pelo a un rival en la Premier League

Gonzalo Lazarte, el futuro del tenis adaptado: “Descubrí que mi condición no me impedía cumplir mi sueño”

Marcos Rojo se disculpó con el hincha de Racing, pero se defendió de las críticas: “Cuando tengo un mínimo error, piden mi cabeza”

El plan de la Fórmula 1 para implementar cambios en el nuevo reglamento: “Será una carrera contrarreloj”

Una inteligencia artificial proyectó cómo será la definición de la Premier League

TELESHOW
Los secretos de Milton Re: el inesperado video que forjó su vocación y las claves para ser un buen imitador

Los secretos de Milton Re: el inesperado video que forjó su vocación y las claves para ser un buen imitador

Ximena Capristo explicó por qué no está en la serie sobre Silvina Luna: “Yo no cartoneo con mi amiga”

La desopilante irrupción de Migue Granados en Infobae en Vivo: “Qué lindo se ve este lugar”

Moria Casán cuestionó la exposición de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en el caso Ángel: “Parecen un meme”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

El rotavirus se propaga por Estados Unidos: ¿cuáles son los síntomas?

El rotavirus se propaga por Estados Unidos: ¿cuáles son los síntomas?

Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos del régimen persa y 19 barcos acataron sus órdenes: “Si señor, volvemos a Irán”

Panamá suma más de $7 mil millones en préstamos bancarios mientras deuda supera los $60 mil millones

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro despliegan estrategias opuestas para captar votantes en Brasil y las encuestas están muy parejas

Donald Trump rechazó una oferta de ayuda de la OTAN para el estrecho de Ormuz: “Les dije que se mantengan alejados”