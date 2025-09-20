Chacra y Campo

Un paso estratégico hacia un país libre de aftosa sin vacunación

El Colegio de Veterinarios bonaerense valoró la resolución del Senasa que modifica el esquema de inmunización en terneros, aunque advirtió que la medida fue inconsulta con el sector productivo

Por Carina Rodriguez

Guardar
El presidente del Colegio de
El presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rinaldi, consideró que llegar a ser un país libre de aftosa sin vacunación implica "reforzar distintos aspectos del sistema" (Infobae)

El presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rinaldi, se refirió a la resolución 711/2025 del Senasa, que establece un cambio en el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa. La norma plantea que, a partir de 2026, se focalice la inmunización en terneros y terneras, eliminando la segunda campaña general que hasta ahora alcanzaba a todas las categorías.

Rinaldi explicó en Chacra Agro Continental que desde la institución vienen trabajando en esta línea desde hace varios años. “Hace tres años que planteamos la necesidad de abrir un marco de diálogo con todos los actores del sistema sanitario para empezar a transitar el camino hacia un país libre sin vacunación”, aseguró, en referencia al objetivo de mediano plazo que sigue los pasos de países vecinos como Brasil.

El dirigente sostuvo que la medida sorprendió al sector, no por la resolución en sí, porque la ve técnicamente muy prolija y avalada, sino la forma en que se implementó sin una consulta previa con productores y veterinarios. En este sentido, recordó que en las bases ya existía debate sobre el costo de la vacunación y las dificultades que generó la importación de dosis en los últimos años.

El nuevo esquema de vacunación
El nuevo esquema de vacunación contra la aftosa busca mantener un estatus sanitario sólido y, a la vez, sentar las bases para una futura eliminación total de la vacunación (Senasa)

El nuevo esquema busca mantener un estatus sanitario sólido y, a la vez, sentar las bases para una futura eliminación total de la vacunación. Según explicó Rinaldi, “un ternero que recibe la primo-vacunación tiene inmunidad por seis meses, y con la segunda dosis alcanza un año, lo que permite conservar un rodeo correctamente protegido en categorías mayores”.

El titular del Colegio de Veterinarios remarcó que no se trata de un proceso inmediato, sino de un camino largo que demandará reforzar distintos aspectos del sistema. “Brasil demoró entre siete y ocho años en concretar este tránsito. Nosotros creemos que es fundamental fortalecer el Senasa, mejorar la capacidad técnica, reforzar los controles y avanzar en trazabilidad”, enumeró.

Por último, Rinaldi destacó que Argentina cuenta con un capital sanitario valioso que no debe ponerse en riesgo. “Tenemos dos décadas sin circulación viral detectable. Ese logro es lo que nos permite mirar hacia adelante, pero también lo que debemos cuidar para no perder mercados internacionales ni retroceder lo alcanzado”, concluyó.

Temas Relacionados

Revista Chacra GanaderíaVacunaSenasaVeterinariosAntiaftosaGanado Vacuno

Últimas Noticias

Crisis en el sector papero: en el sudeste bonaerense, los productores tuvieron que abandonar la cosecha

El aumento de la siembra destinada a la industria y la imposibilidad de exportar generaron una sobreoferta en el mercado interno. Advierten que los precios no cubren los costos y que la rentabilidad está en rojo

Crisis en el sector papero:

La siembra de maíz, a buen ritmo

La buena disponibilidad hídrica impulsa la implantación del cultivo

La siembra de maíz, a

China quiere crear un colchón de soja

Es para protegerse de un fracaso en las negociaciones con Donald Trump. Las reservas han marcado un nuevo récord y se considera que Beijing seguirá negándose a comprar soja estadounidense, incluso en la primera parte de 2026

China quiere crear un colchón

El negocio está en llamas y espera más exportaciones de carne vacuna desde la Argentina

En un mercado global dominado por los altos precios, nuestro país aún intenta sumarse a la fiesta, que por ahora aprovechan especialmente Brasil y Australia. La paridad cambiaria genera dudas de cara al futuro inmediato

El negocio está en llamas

Deficiencia de zinc: un desafío silencioso para el trigo y la cebada

Un relevamiento en el sur bonaerense revela niveles bajos de zinc en los suelos. Especialistas recomiendan diagnósticos preventivos y reposición estratégica

Deficiencia de zinc: un desafío
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei se reunirá con

Javier Milei se reunirá con Donald Trump el próximo martes en Nueva York

Fuerte repudio a una publicidad de una estación de servicio de Entre Ríos que simula el secuestro de una mujer

Mataron a un joven de 20 años durante una pelea a la salida de un boliche en Tucumán: hay un detenido

Entre la desconfianza de las provincias y su propia debilidad, el Gobierno encara la hostil negociación del Presupuesto

La baja de las tasas de interés no alcanzaría para reactivar a la industria antes de las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Silvio Rodríguez arrancó su gira

Silvio Rodríguez arrancó su gira latinoamericana con un emotivo recital en La Habana

Graves incidentes durante una violenta protesta antiinmigración en Países Bajos

Hallan en un aeropuerto de Florida un cráneo humano en el equipaje de un pasajero

Descubren artefactos paleolíticos en Ayvalık que reescriben rutas migratorias humanas

La Corte de Ecuador suspendió el referéndum convocado por Daniel Noboa para instalar una Asamblea Constituyente

TELESHOW
Chechu Bonelli regresó al país

Chechu Bonelli regresó al país y reflexionó sobre su estado tras su separación de Darío Cvitanich: “Mente tranquila”

La insólita propuesta que recibió Peter Lanzani de extirparse algo del rostro para un papel: “¿Cómo me lo vas a sacar?”

La emoción de María Becerra por conocer a Pampita en un desfile en Madrid: “Sos tan dulce”

Juana Viale enfrenta el máximo desafío deportivo de su vida: mañana compite en el IronMan de San Pablo

Se cumplió un año de la muerte de Daniel Fanego: el emotivo recuerdo de su hijo Manu