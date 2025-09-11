Economía

Caputo anunció que se modificará el plan de vacunación contra la fiebre aftosa

El Gobierno aseguró que la medida permitirá un ahorro de USD 25 millones. En la segunda campaña del 2026 se dejarán de inocular vacunar vaquillonas, novillos y novillitos, “sin comprometer a la sanidad animal”, aclaró el ministro

Desde el sector ganadero aseguran que se trata de una medida esperada

“Seguimos trabajando para bajar el costo de la producción en el campo”, destacó esta tarde el comienzo de un mensaje en X del ministro Luis Caputo.

En el posteo anunció que a partir de una Resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que se publicará mañana en el Boletín Oficial, se modificará el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, que va a generar, según el ministro, un ahorro de unos 25 millones de dólares.

“La medida establece que en la segunda campaña de vacunación del 2026 se dejarán de vacunar vaquillonas, novillos y novillitos, sin comprometer a la sanidad animal, debido a que poseen la inmunidad necesaria. Esta iniciativa implicará un ahorro cercano a 14 millones de dosis y alrededor de 22 millones de dólares”, escribió Caputo.

El posteo del titular del Palacio de Hacienda

“Están en línea con lo que veníamos pidiendo: una reorganización con el tema de la vacunación, por suerte está pasando”, le dijo a Infobae Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Según el sitio especializado Valor Carne, se trata de un cambio esperado por el sector.

Caputo continuó detallando la medida asegurando que los establecimientos de engorde a corral quedarán exceptuados de la primera campaña de vacunación. “Esta decisión permitirá una disminución de casi 2 millones de dosis, con un ahorro estimado de 3 millones de dólares para el sector productivo. En resumen, este conjunto de medidas generará una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa sin comprometer el comercio internacional, lo que implica un ahorro estimado total para los productores de 25 millones de dólares”, explicó.

Renuncia en el Senasa

A fines del mes de julio, Pablo Cortese renunció a la presidencia del Senasa en medio de una disputa por la importación de vacunas veterinarias. Sin embargo, desde el Gobierno destacaron que el paso al costado se debió a “motivos personales”.

En ese momento la tensión había escalado cuando uno de los laboratorios más grandes del país envió una carta documento al organismo por un lote ingresado al país por una empresa competidora.

“Este conjunto de medidas generará una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa sin comprometer el comercio internacional” (Caputo)

Bajo la gestión de Cortese, Senasa facilitó la importación de productos veterinarios, una política impulsada por el gobierno de Javier Milei para reducir los costos en el sector agropecuario.

Esta decisión provocó el rechazo de los laboratorios nacionales, que consideraron amenazada su posición en el mercado.

A partir del 10 de marzo inicia la primera campaña de vacunación contra la fiebre aftosa en Argentina que incluirá todas las categorías de bovinos y bubalinos en provincias vacunadas (senasa)

Cortese calificó la acusación del laboratorio como “totalmente improcedente”, pero el respaldo explícito de Javier Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a la apertura del mercado profundizó su aislamiento.

Durante la Expo Rural, Milei afirmó: “Vamos a tener vacunas a mitad de precio”, mientras Sturzenegger sostuvo: “Nos están estafando”.

La Cámara de laboratorios (Caprove) advirtió que la liberalización de las importaciones pone en riesgo a una industria que emplea a más de 8.000 personas y exporta por más de 100 millones de dólares anuales.

Pablo Cortese, ex presidente de Senasa

La salida de Cortese también estuvo precedida por una auditoría interna ordenada para revisar los procesos de ingreso de productos veterinarios importados. Aunque no trascendieron públicamente los resultados, fuentes del sector interpretaron la medida como un intento de descomprimir el conflicto sin dar marcha atrás con la política de apertura.

A lo largo de su gestión, Cortese sostuvo que las medidas implementadas buscaban aumentar la competencia y bajar los costos para el productor, en línea con los lineamientos del Gobierno. Sin embargo, la presión política y empresarial fue en aumento y, según trascendió, el funcionario había manifestado su malestar por la falta de respaldo institucional en los últimos meses.

