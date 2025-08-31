Chacra y Campo

La industria láctea argentina alcanzaría un récord de producción en 2025

El presidente del CIL, Ércole Felippa, destacó la recuperación del sector tras dos años de caídas y atribuyó la mejora a un contexto más favorable, la eliminación de retenciones y una menor intervención estatal

Por Carina Rodriguez

Guardar
La lechería argentina cerraría 2025
La lechería argentina cerraría 2025 con niveles históricos de producción, según anticipó Ércole Felippa, presidente del Centro de la Industria Lechera (Freepik)

La lechería argentina se prepara para cerrar 2025 con niveles históricos de producción. Así lo aseguró en Chacra Agro Continental Ércole Felippa, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), quien adelantó que el sector alcanzará entre 11.400 y 11.500 millones de litros, superando los registros de los últimos años.

“Este año no solo recuperamos lo perdido en 2024, sino que vamos a superar la producción de 2023 y ubicarnos en niveles récord”, señaló Felippa. El dirigente recordó que la actividad venía de dos campañas consecutivas afectadas por la sequía, políticas intervencionistas y controles de precios que desalentaron la inversión.

Entre los factores que impulsaron la recuperación mencionó la eliminación definitiva de las retenciones a las exportaciones lácteas y la decisión oficial de “no intervenir en el mercado, porque esas distorsiones terminan acobardando al productor”. A ello se sumó un escenario internacional favorable en materia de granos, con precios relativos del maíz y la soja que redujeron costos y mejoraron la rentabilidad.

“Este año no solo recuperamos
“Este año no solo recuperamos lo perdido en 2024, sino que vamos a superar la producción de 2023 ", aseguró Ércole Felippa, titular del CIL (SAGyP)

En cuanto al mercado externo, Felippa subrayó que Brasil continúa siendo el principal destino de la leche en polvo argentina dado que su producción, pese a haber crecido en los últimos años, no alcanza para cubrir el consumo interno de casi 200 millones de habitantes.

Sobre la situación del productor, precisó que el precio promedio ronda los 471 pesos por litro, según datos oficiales, y que los plazos de pago se acortaron a poco más de 30 días en promedio.

De cara al futuro, Felippa advirtió que el desafío no pasa solo por la coyuntura cambiaria sino por una agenda de competitividad integral. “Si creemos que la competitividad del sector depende únicamente del tipo de cambio, volveremos a cometer los errores del pasado”, afirmó. En ese sentido, reclamó una reforma impositiva que involucre no solo al gobierno nacional, sino también a provincias y municipios.

Temas Relacionados

Revista Chacra GanaderíaLecheríaIndustria LecheraTamboIndustria Láctea

Últimas Noticias

Argentina consolida su liderazgo mundial en la exportación de maní

Con 500.000 hectáreas sembradas, la producción se concentra en Córdoba y crece en otras provincias

Argentina consolida su liderazgo mundial

Récord de molienda de girasol

Argentina, que es el 4º exportador mundial de aceite de girasol, muestra este año un importante aumento en sus indicadores productivos

Récord de molienda de girasol

La siembra de trigo alcanzó las 6,8 millones de hectáreas y consolida la recuperación del cultivo

Con un crecimiento de 400.000 hectáreas frente a la campaña pasada, el cereal se afianza con buenas perspectivas productivas, aunque persisten las dudas por el costo de los insumos y la competencia en los mercados externos

La siembra de trigo alcanzó

De Córdoba a Oceanía: el rol femenino en la ganadería

La ingeniera agrónoma María Victoria Cachero, quien se desempeño en sistemas lecheros, ganaderos y de producción porcina y ovina en Nueva Zelanda y Australia, destaca el uso de herramientas digitales en el campo

De Córdoba a Oceanía: el

Mientras el trigo mejora su condición, se demora la siembra de girasol

El cereal de la campaña 2025/26 continúa su desarrollo en bajo un escenario favorable. En tanto, las lluvias de la semana pasada demoraron las labores de implantación del girasol

Mientras el trigo mejora su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desde golpes de calor hasta

Desde golpes de calor hasta la propagación de enfermedades, cómo impacta el cambio climático en la salud

Qué se podía comprar hace 10 años con el salario promedio y para qué alcanza hoy

Por la caída de las ventas, en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías

Una mujer creyó que tenía el oído tapado y le detectaron una grave enfermedad: su compleja recuperación

‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra extrema de bandas narco que en menos de un año dejó 11 muertos

INFOBAE AMÉRICA
La ONU confirmó que los

La ONU confirmó que los rebeldes hutíes secuestraron a 11 empleados del organismo tras asaltar sus oficinas en Yemen

Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe la percepción histórica de los guerreros escandinavos

Ucrania intensificó su ofensiva contra la infraestructura militar rusa y destruyó varios “objetivos de valor” en Crimea

El régimen de Irán reconoció que debe modernizar sus sistemas de defensa aérea tras la guerra de los 12 días con Israel

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

TELESHOW
Las increíbles fotos de las

Las increíbles fotos de las vacaciones de Jimena Monteverde y su marido en Italia

Tiago PZK debutó en La Peña de Morfi: “Tenía el sueño de poder vivir de mi música”

Juana Viale apostó por un look colorido en medio de la tormenta de Santa Rosa: “Nos acercamos a la primavera”

Julieta Poggio adelantó cómo será el regreso de Patito Feo al teatro: “Es una historia reversionada y más actual”

El sensual video de La Tora Villar en la cama a poco tiempo de su separación de Maxi Kilates