El ministro de seguridad descartó cualquier posibilidad de negociar con Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, señalado como líder del Cártel del Diablo. (FOTO: La Prensa)

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El ministro de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez, descartó cualquier posibilidad de negociación con Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, señalado como líder del denominado Cártel del Diablo, luego de que circulara en redes sociales un supuesto audio en el que el cabecilla manifiesta su disposición a alcanzar un acuerdo con las autoridades.

El funcionario fue contundente al señalar que el único camino para el presunto criminal es entregarse y responder ante la justicia por los delitos que se le atribuyen.

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Velásquez sostuvo que el Gobierno no contempla pactos con estructuras criminales y reiteró que la postura también ha sido expresada por el presidente de la República, Nasry Asfura, y el titular del Congreso Nacional.

“Nosotros no podemos negociar con criminales, ya lo dijo el señor presidente de la República, lo dijo el señor presidente del Congreso y lo reitero yo en nombre de la Secretaría de Seguridad. La única condición de negociación es que se entregue y pague por sus crímenes”, declaró el ministro.

Las declaraciones se produjeron este jueves durante una comparecencia en el Congreso Nacional, donde Velásquez presentó, junto con otras autoridades, el primer informe de resultados sobre la aplicación de las reformas penales aprobadas por el Poder Legislativo.

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El presunto cabecilla manifestó en un audio difundido en redes sociales que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con las autoridades. (FOTO: Tu Nota)

La respuesta del ministro se produce después de que en redes sociales se difundiera un audio atribuido a Ferrera Rodas, en el que asegura estar dispuesto a establecer un acercamiento con las autoridades, aunque reconoce que entregarse representa una dificultad.

En el mensaje, el presunto líder del Cártel del Diablo plantea que cualquier negociación se realice de manera privada e invita a los funcionarios a comunicarse mediante la página desde la que fue publicado el audio.

“No se preocupe, podemos llegar a un acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo. El problema es entregarme. No, no es fácil, no es fácil, porque solo yo sé cómo estoy. Yo estoy relajado aquí en mi casa, ¿verdad?”, expresa en la grabación.

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Posteriormente, insiste en su disposición a conversar y propone que las autoridades envíen un número telefónico a través de la página para establecer contacto.

“Y pues, pero si podemos llegar a un acuerdo, como les digo. Y eso sería en privado. Si les parece, pues escriban a la página y manden un número ahí. Ya saben, yo les escribo, no hay problema en mi teléfono”, agrega.

En la grabación atribuida a Ferrera Rodas, este afirma que entregarse no es fácil y propone que cualquier contacto con las autoridades se realice en privado. (Foto: Cortesía)

Hasta el momento, el contenido corresponde a un audio difundido en plataformas digitales y atribuido al señalado cabecilla. La postura oficial, sin embargo, quedó establecida por Velásquez: no habrá negociación y la exigencia es que se entregue a las autoridades.

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Seguridad reporta 254 capturas en dos meses

Durante su presentación ante el Legislativo, el ministro también dio a conocer los resultados de las operaciones ejecutadas bajo las reformas penales. Según el informe, entre el 21 de septiembre y el 25 de noviembre de 2026, las fuerzas de seguridad registraron 254 personas capturadas y seis abatidas durante acciones contra estructuras criminales.

Velásquez detalló que los resultados aumentaron progresivamente durante el período evaluado. En los primeros diez días se contabilizaron 14 detenciones, mientras que en octubre se reportaron 60 capturas.

La mayor cantidad se registró durante los primeros 25 días de noviembre, cuando las autoridades contabilizaron 180 detenciones de presuntos integrantes de estructuras terroristas.

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Las cifras fueron presentadas como parte del primer balance oficial sobre la aplicación de las reformas penales y las acciones desplegadas por las instituciones de seguridad en distintos puntos del territorio hondureño.