“Estoy viviendo esto con tanta ilusión”: Melissa Núñez agradece el apoyo de los dominicanos rumbo a la final de Miss Universo

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La dominicana Melissa Núñez avanzó al Top 12 de Miss Universo 2026, una instancia que la mantiene en competencia por la segunda corona universal para República Dominicana. La modelo de 29 años superó una nueva ronda de selección y buscará ingresar al grupo de finalistas del certamen.

La representante de Concepción de La Vega compite junto a candidatas de más de 100 países en la 75.ª edición de Miss Universo. Su pase a las semifinales prolonga un recorrido que había incluido concursos nacionales y experiencia profesional en los ámbitos de la salud mental, la moda y la asistencia a mujeres que buscaban reinsertarse laboralmente.

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De los estudios de Medicina al trabajo con pacientes con adicciones

Núñez nació en Palmarito, La Vega, y se trasladó a Estados Unidos a los 18 años para continuar su formación académica y ampliar sus oportunidades laborales. Antes de emigrar, cursó tres años de Medicina en la Universidad Católica del Cibao.

En Nueva York estudió Psicología y Ciencias de la Salud en The City College of New York. También trabajó en la Escuela de Medicina de NYU y en el Hospital Bellevue, donde tuvo contacto con pacientes que atravesaban sobredosis, consumo problemático de sustancias y procesos de recuperación, según Clarín.

Durante una participación en el podcast El Cuartico, de Listín Diario, describió esa labor: “Trabajo con pacientes que tienen sobredosis y abuso de sustancias”. El hospital forma parte del sistema público neoyorquino y mantiene una relación académica con la Universidad de Nueva York.

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La representante de República Dominicana se presenta en el escenario durante la competencia de trajes típicos de Miss Universe. La participante luce un vestido multicolor con estampados culturales y los colores de la bandera nacional, complementado con un tocado alto y un cetro decorado con el escudo de República Dominicana. Las imágenes corresponden a una transmisión televisiva del certamen de belleza.

Su trayectoria profesional también incluye ocho años de trabajo como modelo. Estuvo vinculada con Ford Models y participó en desfiles y producciones para firmas como Moschino, Michael Kors y Alberta Ferretti.

La candidata trabajó además en campañas de belleza para Maybelline, NARS y L’Oréal. Esa experiencia le aportó formación en comunicación, imagen pública y desenvolvimiento escénico antes de su ingreso a los concursos de belleza.

Núñez impulsó Bulls & Bears Coffee, un emprendimiento relacionado con el café dominicano y la educación financiera. El proyecto busca promover la independencia económica de mujeres y comunidades inmigrantes.

La experiencia social y el camino hacia la corona nacional

La dominicana fue embajadora de Dress for Success, una organización internacional sin fines de lucro que ofrece capacitación, orientación profesional y herramientas para facilitar el acceso de las mujeres al empleo. Parte de su tarea estuvo destinada a mujeres que habían estado privadas de libertad y buscaban reinsertarse en la sociedad.

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Melissa Núñez demuestra que su mayor fortaleza en Miss Universo 2026 es la autenticidad y el amor por su tierra (Cortesía: Melissa Núñez).

La organización brinda asesoramiento sobre imagen profesional, preparación para entrevistas laborales y desarrollo de habilidades para ingresar al mercado de trabajo. Núñez ha vinculado ese trabajo con la educación y la preparación profesional como recursos para transformar la vida de las personas.

Su recorrido en los certámenes comenzó antes de obtener la banda nacional. En 2023 participó en Miss República Dominicana USA y obtuvo el cuarto lugar; al año siguiente compitió como representante de la Comunidad Dominicana en Estados Unidos y quedó como primera finalista de Miss República Dominicana Universo 2024.

La ganadora de aquella edición fue Celinee Santos, quien representó al país en Miss Universo 2024. Núñez regresó en 2026 con la representación de Concepción de La Vega y obtuvo el título durante la 70.ª edición de Miss República Dominicana Universo, celebrada el 30 de julio de 2026, cuando recibió la corona de Jennifer Ventura.

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