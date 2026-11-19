El inmueble subterráneo, construido antes de la Segunda Guerra Mundial, será rematado con una base de 398.000 euros, según los avisos publicados en plataformas inmobiliarias (ImmobilienScout24)

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Un antiguo búnker antiaéreo de Berlín, construido en 1936 con capacidad para 250 personas, sale a subasta para el próximo 17 de diciembre con un precio base de 398.000 euros (USD 419.000 aproximadamente). El remate llega en un momento de demanda creciente de refugios privados en Alemania, impulsada por la guerra en Ucrania, el temor a nuevos conflictos y una infraestructura pública de protección civil que cubre menos del 1% de la población.

El inmueble se ubica en el sótano del edificio situado en el número 102 de Kaiserdamm, en el barrio berlinés de Charlottenburg, una de las zonas residenciales y comerciales más consolidadas de la capital alemana. En los pisos superiores funcionan apartamentos de lujo. Según informó Euronews, el refugio figura en el catálogo de Deutsche Grundstücksauktionen y en la plataforma ImmobilienScout24, donde cualquier interesado puede consultar sus características.

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El búnker fue construido en 1936, tres años antes del inicio de la guerra

El sótano fue adaptado como refugio antiaéreo mientras el régimen nacionalsocialista proyectaba hacia el exterior una imagen de política pacífica y, en paralelo, avanzaba en sus preparativos militares. El espacio cuenta con 618 metros cuadrados distribuidos en 18 estancias; en algunas zonas, los techos alcanzan los cinco metros de altura.

La propiedad ubicada bajo el número 102 de Kaiserdamm tiene una altura máxima de cinco metros y funcionó para albergar a 250 personas (ImmobilienScout24)

En su estado actual, las salas no tienen instalaciones sanitarias ni calefacción. Sin embargo, la estructura conserva sus características originales, lo que forma parte del atractivo para los potenciales compradores: adquirir un espacio con historia y con capacidad funcional como refugio de emergencia.

La subasta será el jueves 17 de diciembre a las 12:00 -hora local-. Se trata de una operación inusual en el mercado inmobiliario alemán, donde este tipo de propiedades raramente sale a la venta de forma pública.

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Alemania solo tiene refugios públicos para el 0,57% de su población

La escasez de infraestructura de protección civil es uno de los factores que explican el creciente interés por los refugios privados. Según datos del Gobierno alemán, en todo el territorio quedan apenas 579 refugios públicos, con capacidad para unas 478.000 personas sobre un total de 83,5 millones de habitantes. Eso equivale a cubrir aproximadamente al 0,57% de la población.

La construcción, situada en un edificio residencial berlinés, fue concebida tres años antes del inicio del conflicto mundial y mantiene la estructura original (ImmobilienScout24)

Ante ese déficit, el Ministerio del Interior presentó el plan Pakt für den Bevölkerungsschutz (Pacto para la Protección de la Población), que prevé inversiones de 10.000 millones de euros (USD 10.550 millones) hasta 2029 para reforzar la capacidad de respuesta civil en todo el país.

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La empresa BSSD-Defence GmbH, especializada en construcción de búnkeres y sistemas de seguridad, confirmó en declaraciones recogidas por el medio europeo que “la demanda en Alemania de búnkeres y refugios privados ha aumentado claramente desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022”. Además del conflicto bélico, el sector identifica como factores adicionales las catástrofes naturales, los cortes de suministro eléctrico y las pandemias.

El precio de un refugio privado parte de los 75.000 euros y requiere tres meses de obra

Para quienes no acceden a un búnker histórico, la alternativa es construir uno nuevo. El costo mínimo ronda los 75.000 euros (USD 79.000 aproximadamente) y la obra demanda al menos tres meses. Por lo general, estas instalaciones se edifican bajo viviendas residenciales, en jardines o en parcelas independientes.

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Las 579 instalaciones disponibles en el país suman plazas para unas 478.000 personas, frente a los 83,5 millones de habitantes registrados en todo el territorio (ImmobilienScout24)

Sven Hardtmann, vecino de Berlín cuyo nombre fue modificado por el medio para preservar su identidad, instaló un refugio en el sótano de su casa hace dos años. En declaraciones a Euronews, explicó que tomó la decisión ante “el desarrollo de la situación mundial desde 2020, las acciones de guerra en Europa y los crecientes cambios medioambientales”. A su juicio, el temor en la sociedad crece por la mayor frecuencia de eventos traumáticos y por una tendencia política hacia la escalada de los conflictos.

Durante la planificación, Hardtmann priorizó la independencia del suministro de aire, la estanqueidad frente a la presión y la resistencia estructural. Su objetivo: garantizar una capacidad de supervivencia mínima de 21 días para tres personas. Sobre la reserva que rodea este tipo de decisiones, fue preciso: “La discreción es muy importante”.

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