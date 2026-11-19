La Policía Nacional decomisó 136 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor en una terminal portuaria de Panamá Oeste. Captura de video

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El decomiso de 136 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor en una terminal portuaria de Panamá Oeste constituye un nuevo hallazgo de sustancias ilícitas en las instalaciones utilizadas para el comercio marítimo internacional.

La incautación se produjo en un puerto del Pacífico panameño, durante una diligencia de inspección coordinada entre unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público.

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El hallazgo se suma a los recientes operativos contra el narcotráfico en instalaciones portuarias, donde las organizaciones criminales aprovechan la conectividad marítima de Panamá para introducir cargamentos de droga en contenedores destinados a mercados internacionales.

Un día antes, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó 180 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor procedente de Puerto Limón, Costa Rica, que tenía previsto un transbordo en Bélgica antes de llegar a Helsinki, Finlandia.

Los contenedores utilizados para el comercio internacional son aprovechados por organizaciones criminales para transportar sustancias ilícitas. Captura de video

El 2 de noviembre, las autoridades interceptaron otros 74 paquetes de presunta droga en un contenedor procedente de Savannah, Estados Unidos, que realizaba un transbordo en territorio antes de continuar hacia Sídney, Australia.

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Entre los destinos recurrentes de los cargamentos interceptados durante 2026 figuran Bélgica, Alemania y España, aunque las investigaciones también han documentado envíos hacia Noruega, Grecia, Israel, Australia y Nueva Zelanda, evidenciando el alcance internacional del narcotráfico.

Durante el primer semestre de 2026, las autoridades reportaron la incautación de 15.92 toneladas de cocaína en instalaciones portuarias del Pacífico y el Atlántico, mientras continúan las investigaciones sobre la participación de trabajadores del sector logístico.

Hasta el 17 de noviembre, el Senan acumulaba 65.268 paquetes de sustancias ilícitas decomisados mediante 103 operaciones antidrogas desarrolladas en distintos puntos del país, incluyendo intervenciones en terminales marítimas y aguas jurisdiccionales.

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Europa y Oceanía figuran entre los principales destinos de los cargamentos de droga interceptados en instalaciones portuarias panameñas. Captura de video

La presión del narcotráfico sobre el sistema portuario también quedó evidenciada esta semana con la operación Control Portuario 2, que permitió la aprehensión de seis personas, entre ellas trabajadores portuarios y transportistas.

Las diligencias se desarrollaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, donde las autoridades localizaron elementos vinculados con la investigación y notificaron una orden de aprehensión a una persona recluida en el centro penitenciario La Joya.

La investigación comenzó en mayo de 2025, tras el decomiso de 999 paquetes de cocaína, equivalentes a 1.136,56 kilogramos, dentro de un contenedor cuyo destino final era Larvik, Noruega, con un valor estimado superior a USD 59 millones.

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En julio, la operación Alianza permitió aprehender a 25 presuntos integrantes de una estructura criminal que operaba principalmente desde el puerto de Balboa, donde trabajadores portuarios presuntamente colaboraban con el envío de drogas hacia Europa y Oceanía.

Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación informó el 17 de noviembre que obtuvo ocho condenas por delitos relacionados con drogas, mediante acuerdos de pena validados judicialmente dentro de la causa denominada Escorpión.

La conectividad marítima de Panamá es aprovechada por organizaciones criminales para introducir sustancias ilícitas en las rutas del comercio internacional. Captura de video

Seis de los implicados recibieron condenas de 48 meses de prisión y multas de USD 400, mientras los otros dos fueron sentenciados a 72 y 64 meses, respectivamente, con penas accesorias en los casos correspondientes.

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Las investigaciones del caso Escorpión comenzaron en enero de 2022, tras identificar dos organizaciones delictivas que operaban en San Miguelito y utilizaban la costa pacífica panameña para recibir cargamentos transportados en lanchas procedentes de Colombia.

Según la Fiscalía, las organizaciones trasladaban las sustancias ilícitas por vía terrestre hacia Costa Rica y mediante contenedores marítimos hacia Estados Unidos y Europa. La operación ejecutada en febrero de 2023 permitió imputar cargos a 62 personas.

Entre enero y septiembre de 2026, Panamá registró 78.72 toneladas de drogas incautadas, un 4.1% menos que durante el mismo período del año anterior, aunque los recientes decomisos evidencian la persistencia del narcotráfico mediante las rutas portuarias.

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