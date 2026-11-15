República Dominicana: Decenas de familias siguen sin techo en Barahona tras el incendio que destruyó sus viviendas

Un incendio destruyó cerca de sesenta viviendas en el sector Palmarito del municipio de Barahona. (Foto cortesía redes sociales)

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En los barracones de Javid, en el sector Palmarito de Barahona, decenas de personas continúan sin un lugar fijo donde pasar la noche después de que un incendio destruyera aproximadamente 60 viviendas. La emergencia dejó al descubierto una situación que va más allá de las pérdidas materiales: familias con niños, adultos mayores y personas con problemas de salud siguen a la espera de una alternativa de alojamiento.

El fuego ocurrió la noche del miércoles 11 de noviembre y redujo a cenizas casas, muebles, ropa, documentos personales y otros bienes de los residentes. Desde entonces, algunos damnificados se refugiaron en viviendas de familiares o iglesias, mientras otros permanecen en espacios improvisados, incluso en la calle y debajo de bancas de apuestas.

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Los damnificados rechazaron la propuesta de subsidio de alquiler por la falta de estabilidad a largo plazo. (Foto cortesía redes sociales)

La ayuda para alquileres no alcanza para reubicar a las familias

Las autoridades plantearon cubrir tres meses de alquiler para quienes vivían como inquilinos y seis meses para los propietarios de las casas afectadas. Los residentes rechazaron la propuesta argumentando que el plazo no ofrece una salida estable para quienes perdieron sus pertenencias y carecen de ingresos suficientes.

La principal dificultad es que muchas familias no tienen empleo formal ni recursos para sostener el pago de una renta cuando finalice el apoyo. A ello se suma la escasez de viviendas disponibles en alquiler en Barahona, donde los vecinos advierten que encontrar una casa puede tomar varios meses incluso para una sola persona.

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El presidente de la junta de vecinos, Freddy Féliz, señaló que reubicar de forma simultánea a cerca de 60 familias representa un problema para el que no existe, hasta ahora, una respuesta concreta, señala una publicación de El Nuevo Diario. La comunidad reclama un plan de alojamiento temporal y una alternativa habitacional que evite que los afectados regresen a la intemperie al concluir la ayuda económica.

La escasez de casas en Barahona y la falta de empleo formal complican la reubicación de las familias. (Foto cortesía redes sociales)

Familias con niños duermen en refugios improvisados

Entre los damnificados hay madres con varios hijos pequeños. Giselina Cuevas cuestionó que la asistencia recibida se haya concentrado en fundas de alimentos cuando muchas familias no tienen estufas, utensilios ni un sitio donde preparar la comida.

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Otra residente, Sonia Batista Díaz, madre de cinco niños, relató que tuvo que dividir las noches entre la casa de un hermano y un espacio debajo de una banca de apuestas. Una de sus hijas acababa de dar a luz y también perdió su vivienda durante el incendio.

Los vecinos solicitaron habilitar de forma provisional el liceo Federico Henríquez y Carvajal o las instalaciones de los Comedores Económicos del Estado, ubicadas frente a los barracones, en la calle José A. Robert. También propusieron evaluar el traslado temporal de las familias a la Villa Olímpica de Villa Central.

La falta de colchones, ropa, agua y alimentos preparados forma parte de las necesidades inmediatas. Algunas personas, según los testimonios recogidos en la zona, pasaron las noches sentadas en sillas o acostadas directamente sobre el suelo.

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El incendio agravó una precariedad habitacional previa

Para varios residentes, la emergencia volvió a poner en primer plano las condiciones de vulnerabilidad que enfrentaban desde antes del fuego. María Esthel Molina recordó que las familias de los barracones esperaban desde hace seis años la construcción de viviendas prometidas mediante el proyecto Villa Esperanza.

Según su relato, la obra comenzó durante una gestión del expresidente Leonel Fernández, pero no fue terminada. La falta de ese proyecto dejó a muchas familias en construcciones precarias, que ahora quedaron destruidas o afectadas por el incendio.

En las viviendas que quedaron en pie, el servicio eléctrico no había sido restablecido más de 61 horas después de la emergencia.

Mientras continúan las gestiones con la gobernadora provincial, Oneida Féliz, las familias dependen de donaciones de iglesias, vecinos y particulares. Su reclamo se concentra en conseguir un refugio inmediato y una respuesta habitacional que les permita salir de las calles.

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