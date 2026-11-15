Qué cuestionan Alexa Zamora y Haydée Castillo sobre la apertura al diálogo defendida por Nicaragua en Madrid

El cocanciller Valdrack Jaentschke defendió en Madrid la imagen de Nicaragua como un país abierto al diálogo durante la XXX Cumbre Iberoamericana. EFE/SARAH YENESEL

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El cocanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke defendió en Madrid la imagen de un país abierto al diálogo durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada el 4 y 5 de noviembre, pero las opositoras Alexa Zamora y Haydée Castillo rechazaron esa descripción y sostuvieron que el Estado está bajo control de un régimen que restringe las libertades y se aleja de los organismos internacionales. Las críticas fueron recogidas por La Prensa tras las intervenciones del funcionario nicaragüense.

Jaentschke aseguró el martes que había asistido al encuentro con la misión de defender los principios de soberanía, no intervención e injerencia, además de la paz y la voluntad de colaboración de Nicaragua. También presentó a la Conferencia Iberoamericana como un ámbito propicio para el diálogo político.

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La politóloga Alexa Zamora, exiliada en España, calificó esas declaraciones como “totalmente falsas y demagógicas”. A su juicio, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se distancia de los espacios internacionales que cuestionan las violaciones de derechos humanos y la legitimidad de su permanencia en el poder.

La salida de organismos y el aislamiento internacional

Nicaragua abandonó su representación en la Organización de los Estados Americanos, confiscó la sede del organismo en Managua, anunció su retiro del Parlamento Centroamericano y dejó la Corte Centroamericana de Justicia. Zamora mencionó esas decisiones como ejemplos de la ruptura con instancias regionales.

La politóloga Alexa Zamora afirmó que la expulsión de embajadores y misiones internacionales contradice el discurso de entendimiento del oficialismo. (Imagen retomada de La Prensa)

La politóloga señaló que la afirmación de que el país mantiene excelentes relaciones con el resto del mundo también contrasta con la expulsión de embajadores y misiones internacionales. “Estos hechos desmienten cualquier aseveración hecha por el cocanciller”, sostuvo.

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Para Zamora, la situación interna impide presentar al país como un interlocutor democrático ante la comunidad internacional. “Nicaragua sí es un Estado que está secuestrado por un régimen dictatorial”, afirmó, al describir la exclusión de los espacios donde se exigen estándares de democracia y derechos humanos.

La socióloga y activista nicaragüense Haydée Castillo coincidió en que el gobierno cerró sus puertas a las propuestas de diálogo formuladas desde el exterior. Según expuso, la comunidad internacional ha pedido de manera reiterada conversaciones con la oposición y medidas para avanzar hacia la democratización.

“Este ha sido un régimen que durante todo este tiempo ha estado cerrado a las propuestas de la comunidad internacional que le ha pedido en reiteradas ocasiones que se abra al diálogo con la oposición”, expresó Castillo. La activista agregó que también se ha reclamado una apertura hacia otros países y organismos regionales.

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El plazo de 90 días planteado por la OEA

A comienzos de octubre, los cancilleres reunidos en la Organización de los Estados Americanos crearon un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua. La instancia pidió el restablecimiento de los derechos fundamentales, la liberación de los presos políticos y fijó un plazo de 90 días para intentar un diálogo con el gobierno nicaragüense.

La activista Haydée Castillo sostuvo que el régimen nicaragüense cerró sus puertas a los reiterados pedidos externos para dialogar con la oposición. (Imagen de cortesía)

Castillo consideró que ese mecanismo representa la “última oportunidad” que la comunidad internacional brinda al régimen. Sostuvo que las autoridades deben reflexionar sobre una salida que no implique nuevos costos para la población.

La activista ubicó a la OEA como el escenario más inmediato para demostrar una eventual disposición al entendimiento. “El foro más inmediato que tiene el régimen para mostrar su apertura es la OEA, porque es el más cercano en el hemisferio occidental”, remarcó.

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Jaentschke, en cambio, afirmó que “Nicaragua es un país abierto, en paz y de diálogo, dispuesto a seguir colaborando tanto en este foro iberoamericano como en el plano mundial”. El funcionario también declaró que el país observa a la Conferencia Iberoamericana como “un espacio idóneo para el diálogo”.

El discurso oficial se produce después de la experiencia del Diálogo Nacional, iniciado el 16 de mayo de 2018 para intentar frenar la crisis desatada por la represión estatal contra manifestantes. La Conferencia Episcopal de Nicaragua actuó como mediadora, con participación de la Santa Sede a través del nuncio Waldemar Sommertag, de la OEA mediante Luis Ángel Rosadilla y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua ha señalado a Jaentschke como uno de los principales responsables de la represión transnacional. El organismo denunció atentados contra ciudadanos nicaragüenses en otros países, incluido el ataque mortal contra el mayor retirado del Ejército de Nicaragua Roberto Samcam.