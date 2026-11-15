Los hutíes reivindicaron un ataque con misiles balísticos contra el aeropuerto y el centro financiero de Riad

FOTO DE ARCHIVO: Una gran columna de humo negro se eleva desde la zona de almacenamiento de combustible del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudí. 19 de septiembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Colaborador/Foto de archivo

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Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este domingo el lanzamiento de misiles balísticos contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y el Centro Financiero de Riad, la capital de Arabia Saudita. El grupo dijo además haber disparado seis proyectiles contra tropas saudíes en la provincia yemení de Lahj, en el suroeste.

El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, aseguró en X que los misiles dieron en el blanco y causaron decenas de muertos y heridos, además de destruir numerosos vehículos. Esas cifras no pudieron verificarse.

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Según Sarea, los misiles sobre Lahj cayeron en el campamento de Qawah y sus alrededores. Esa provincia acogía al 23% de las personas desplazadas entre el 1 de agosto y el 17 de octubre por la escalada de los combates, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Sarea rechazó que el grupo haya enviado dos drones contra La Meca y uno contra Medina, como denunció Arabia Saudita, y calificó esa acusación de “mentira y calumnia”. Sostuvo que sus operaciones apuntan solo a instalaciones petroleras y bases militares, y acusó a Riad de escudarse en la protección de los lugares santos del islam para ocultar sus pérdidas.

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La disputa sobre las ciudades santas se remonta a septiembre. El día 15 de ese mes, la coalición militar que encabeza Arabia Saudita anunció el derribo de un dron al sur de La Meca y lo calificó de línea roja. Los hutíes lo negaron.

FOTO ARCHIVO. Soldados hutíes hacen guardia en Saná, Yemen, el 17 de octubre de 2026. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

El miércoles 11 de noviembre, la coalición aseguró haber destruido tres misiles de crucero dirigidos a Riad y dos drones con rumbo a La Meca y al sur del reino. Ese día los hutíes se atribuyeron un ataque contra el mismo aeropuerto y otro contra una estación de bombeo de petróleo en Yanbu, el puerto del mar Rojo por el que Arabia Saudita exporta crudo sin pasar por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.

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El aeropuerto de la capital ya había sido alcanzado. El 8 de octubre, dos impactos contra el aeropuerto y un avión de Saudia mataron a tres personas, entre ellas el piloto Hamoud Ali Alkalthami, según la autoridad saudí de aviación civil.

En el frente terrestre, los hutíes anunciaron que expulsaron a fuerzas gubernamentales de varias posiciones cercanas al estrecho de Bab el Mandeb. Este domingo también liberaron de forma unilateral a 600 soldados del Gobierno capturados en combates en la frontera con Arabia Saudita en 2018 y 2019, en una operación verificada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

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El canje más amplio de la guerra se cerró en abril de 2023, con 869 detenidos liberados por ambas partes tras un acuerdo negociado en Suiza.

La guerra empezó en 2014, cuando los hutíes, aliados del régimen iraní, tomaron Saná; en marzo de 2015, Arabia Saudita encabezó una intervención militar en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente. La tregua auspiciada por la ONU en 2022 se rompió en julio de este año, cuando el aterrizaje en Saná de un avión iraní sin autorización saudí derivó en bombardeos contra el aeropuerto de la capital. Yemen quedó así arrastrado al conflicto regional abierto a finales de febrero por las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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A comienzos de septiembre, los hutíes lanzaron una ofensiva relámpago sobre la costa del mar Rojo. Tomaron el puerto de Moca y quedaron en posición de controlar Bab el Mandeb, el estrecho que une el mar Rojo con el golfo de Adén y por el que pasa el comercio marítimo entre Europa y Asia. En octubre, el Gobierno aseguró haber recuperado Moca con una contraofensiva.

Naciones Unidas contabilizaba a comienzos de noviembre más de 1.600 muertos desde julio. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cifró el 1 de noviembre en más de 300.000 los desplazados en el oeste del país, casi todos en los dos últimos meses.

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