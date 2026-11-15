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India: un mono atacó a una mujer en un complejo residencial y las cámaras de seguridad registraron el episodio

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital tras sufrir lesiones profundas en varias zonas del cuerpo por las mordeduras, mientras los gritos alertaron a residentes cercanos que acudieron para auxiliarla de inmediato

La víctima recibió atención urgente en un hospital local luego de sufrir mordeduras profundas durante su caminata matutina en Infinium Flats (video red social X: @AlertaNews24)

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Una mujer sufrió varias mordeduras al ser atacada por un mono en el complejo residencial Infinium Flats, ubicado en Vadodara, ciudad del estado de Gujarat, India. El hecho ocurrió durante una caminata matutina y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del edificio se difundieron con rapidez en redes sociales, donde generaron alarma entre vecinos y usuarios.

Según informó el portal de noticias The Times of India, el animal ingresó de manera repentina al complejo y embistió a la mujer sin darle tiempo a reaccionar. Las heridas, profundas y distribuidas en distintas partes del cuerpo, obligaron a trasladarla de urgencia a un hospital de la zona. Sus gritos alertaron a personas cercanas, que acudieron en su auxilio y gestionaron la atención médica.

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El video del ataque circuló en redes y paralizó la rutina de familias enteras

Las imágenes del circuito cerrado de televisión (CCTV) mostraron al mono atacando a la mujer de forma reiterada, sin que ella pudiera escapar. El material se propagó en plataformas digitales y derivó en una ola de preocupación entre los habitantes del complejo y de otros sectores de la ciudad.

Según el diario, muchas mujeres y padres de familia expresaron temor de dejar salir a sus hijos tras ver las imágenes.

La víctima recibió atención urgente en un hospital local luego de sufrir mordeduras profundas durante su caminata matutina en Infinium Flats (Captura de video)
La víctima recibió atención urgente en un hospital local luego de sufrir mordeduras profundas durante su caminata matutina en Infinium Flats (Captura de video)

La difusión del video también impulsó a los vecinos a denunciar el episodio ante las autoridades. Los residentes señalaron que las incursiones de monos en esa zona no eran un hecho aislado: desde hace tiempo, afirmaron, ejemplares similares ingresaban con frecuencia a las instalaciones. El ataque, sin embargo, elevó el nivel de alerta y los llevó a exigir una respuesta concreta de las dependencias públicas.

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La preocupación se extendió especialmente entre quienes tienen hijos pequeños, adultos mayores a cargo o familiares con movilidad reducida. Varios de ellos indicaron que, tras el incidente, prohibieron a los niños jugar en los espacios comunes del edificio sin supervisión.

El Departamento Forestal capturó y enjauló al mono el sábado tras las denuncias vecinales

Luego de las denuncias, equipos del Departamento Forestal de Gujarat desplegaron un operativo en la zona y lograron capturar y enjaular al animal el sábado. The Times of India precisó que la intervención se concretó después de que el video circulara masivamente en redes, lo que presionó a las dependencias públicas a actuar con celeridad.

Una persona camina por una calle interna junto a vehículos estacionados con un primate sobre su cabeza y hombros
Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y llevaron a muchas familias del edificio y otros sectores de la ciudad a temer por la salida de niños a espacios comunes (Captura de video)

A pesar de la captura, los vecinos advirtieron que el problema no queda resuelto con esa medida puntual. Sostienen que las autoridades no actuaron ante episodios anteriores y que la presencia de primates en los barrios de la ciudad continúa siendo una amenaza.

En ese sentido, reclamaron la reubicación permanente de los ejemplares agresivos en áreas alejadas de zonas habitadas, así como la instalación de barreras físicas en los accesos al edificio y la implementación de un protocolo claro ante avistamientos.

Los ataques se repiten en distintos puntos de la ciudad y el problema crece con la urbanización

El caso no es el primero de este tipo en la ciudad. Tal como señaló The Times of India, se registraron incidentes similares en diferentes sectores de Vadodara, lo que muestra un patrón de conflicto entre la fauna silvestre y la población urbana. La expansión de la ciudad sobre territorios naturales figura entre los factores que empujan a estos animales a buscar alimento y espacio en los barrios.

Este fenómeno no es exclusivo de Gujarat. En distintas ciudades de India, el avance urbano sobre zonas boscosas y la reducción de hábitats provocaron que monos —en su mayoría macacos y langures— se desplacen hacia áreas pobladas en busca de sustento. La cercanía a templos, mercados y puntos de descarte de alimentos también atrae a estos animales con frecuencia.

Especialistas en fauna y autoridades de varios estados debatieron distintas alternativas para mitigar el conflicto: programas de esterilización, reubicación de ejemplares y campañas de concientización sobre el manejo de residuos y la prohibición de alimentar animales en espacios públicos. La aplicación de estas medidas varía según los recursos de cada municipio y el marco legal de cada estado.

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