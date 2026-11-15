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Eisenkot no descarta un acuerdo con el Likud, pero rechaza que Netanyahu siga al frente de Israel: “Bajo ninguna circunstancia”

El ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, a quien el presidente encargó formar gobierno, señaló que esa exigencia es fundamental en las negociaciones en curso para formar una coalición

Gadi Eisenkot descartó la permanencia de Benjamín Netanyahu al frente del Gobierno de Israel. (EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA)
Gadi Eisenkot descartó la permanencia de Benjamín Netanyahu al frente del Gobierno de Israel. (EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA)
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Gadi Eisenkot, dirigente opositor y aspirante a primer ministro de Israel, descartó que Benjamín Netanyahu pueda continuar al frente del Ejecutivo y reclamó investigar una presunta operación para alterar el proceso electoral, horas después de que representantes de ambos espacios se reunieran con un aliado opositor para explorar un Gobierno de unidad.

Bajo ninguna circunstancia puede Netanyahu permanecer al frente del Gobierno ni siquiera un minuto más”, afirmó Eisenkot en un comunicado. También rechazó que Israel llegue a nuevos comicios con el actual primer ministro en funciones y sostuvo que, mientras permanezca en el poder, “Israel ya no puede esperar unas elecciones justas y legales”.

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El ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel señaló que esa exigencia es el criterio central de su estrategia en las negociaciones para formar una coalición. Su postura representa un obstáculo para cualquier acuerdo que contemple mantener a Netanyahu al mando.

La advertencia se conoció después de un encuentro entre delegaciones del Likud, el partido de Netanyahu; Yashar!, encabezado por Eisenkot; y Beyajad, el espacio aliado que lidera el exgeneral Naftali Bennett. La reunión tuvo lugar en un hotel de Herzliya, en el centro de Israel, y duró alrededor de una hora.

En un comunicado conjunto, el Likud y Yashar! describieron la conversación como desarrollada en un “ambiente constructivo” y confirmaron que acordaron mantener el diálogo. No anunciaron avances ni detallaron fórmulas para integrar un gabinete. La presencia de Beyajad incorporó a un tercer actor opositor.

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Eisenkot condicionó la credibilidad del Likud al voto favorable para Matán Kahana como presidente del Parlamento.
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Por el Likud participaron Michael Rabello, exabogado de Netanyahu, y el diputado Ofir Katz. Yashar! estuvo representado por Yoav Horowitz, exdirector de la oficina del primer ministro, y el legislador Hili Tropper. Beyajad envió a Shalom Shlomo, exsecretario de Gobierno.

El encuentro se produjo luego de que Netanyahu invitara a Eisenkot a negociar, sin condiciones previas, un Gobierno de unidad nacional. El mandatario justificó la iniciativa por la amenaza iraní. Afirmó que Teherán busca reactivar su programa nuclear y que podría utilizar armas atómicas contra Israel si vuelve a enriquecer uranio.

La propuesta excluía a los partidos árabes, que obtuvieron representación parlamentaria y podían incidir en la formación de mayorías en la Knéset israelí.

Eisenkot había calificado la propuesta de “farol” y sostuvo que la reunión ya estaba prevista antes del llamado público de Netanyahu. También pidió al Likud demostrar si busca una alianza real durante la votación del martes en la Knéset, el Parlamento israelí, sobre la candidatura de Matán Kahana, diputado de Yashar!, para presidir la Cámara.

A las diferencias sobre el liderazgo se sumó una denuncia vinculada con las elecciones del 27 de octubre. Eisenkot aludió a una información televisiva según la cual un alto funcionario de la oficina de Netanyahu habría difundido pruebas falsas para respaldar acusaciones de fraude contra partidos árabes. Esas formaciones, cuyos votantes son mayoritariamente ciudadanos palestinos de Israel, obtuvieron 19 escaños.

Benjamín Netanyahu justificó su llamado a un acuerdo nacional por el riesgo del programa nuclear de Irán.
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El opositor denunció un posible intento de influir en los comicios mediante material adulterado y el despliegue de policías contra ciudadanos árabes sin órdenes válidas de registro o detención. “Ahora sale a la luz un nuevo asunto aún más grave”, expresó, y reclamó que se esclarezcan las responsabilidades.

Eisenkot pidió una investigación inmediata y explicaciones a la Policía y al Shin Bet, el servicio de inteligencia interior. Además, anunció que impulsará una comisión para examinar la eventual intervención de la oficina del primer ministro y la actuación de los organismos de seguridad antes y durante las elecciones.

La oficina de Netanyahu rechazó las acusaciones relacionadas con el funcionario Eido Nordan, quien recibió información sobre la supuesta irregularidad electoral. En su respuesta, defendió su conducta y afirmó que “cumplió su deber”. La controversia quedó incorporada a una negociación que continuará, pero que enfrenta diferencias sobre quién debe conducir el Gobierno y sobre la credibilidad del proceso electoral.

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