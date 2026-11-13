América Latina

República Dominicana: Una avería en un neumático de Arajet obliga a cerrar temporalmente el aeropuerto de Punta Cana

El vuelo DM 5101, procedente de Miami, quedó detenido sobre la pista después de un aterrizaje sin inconvenientes mayores, mientras los ocupantes resultaron ilesos y se activaron los protocolos operacionales correspondientes

Un avión de Arajet sufrió una avería en un neumático tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
Un avión de Arajet sufrió una avería en un neumático tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
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Un avión de Arajet sufrió una avería en uno de sus neumáticos tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, lo que llevó a las autoridades a suspender de forma preventiva las operaciones aéreas y a desviar al menos cinco vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El incidente involucró al vuelo DM 5101, que cubría la ruta entre Miami, Estados Unidos, y Punta Cana, República Dominicana. La aeronave aterrizó sin inconvenientes mayores y quedó detenida sobre la pista, de acuerdo con un comunicado de la aerolínea.

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Arajet informó que los pasajeros y la tripulación se encontraban en buen estado de salud y que no hubo personas lesionadas. La empresa indicó que activó los protocolos operacionales y coordinó con las autoridades aeroportuarias las inspecciones técnicas previas al regreso del avión al servicio.

La aeronave quedó detenida en la única pista disponible

La interrupción de las operaciones ocurrió mientras el aeropuerto contaba con una sola pista habilitada, ya que la segunda se encuentra fuera de servicio por trabajos de reparación, según informó Listín Diario.

El vuelo DM 5101 cubría la ruta entre Miami y Punta Cana antes de quedar detenido sobre la pista. (Imagen de cortesía)
El vuelo DM 5101 cubría la ruta entre Miami y Punta Cana antes de quedar detenido sobre la pista. (Imagen de cortesía)

Esa situación llevó a las autoridades del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y a los responsables de la terminal a redirigir aeronaves que ya se encontraban en ruta. Al menos cinco vuelos comerciales fueron enviados al AILA durante la tarde y la noche del jueves 12 de noviembre.

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El Aeropuerto Internacional de Punta Cana señaló que la pausa de las operaciones respondió a una medida preventiva, mientras se realizaban las verificaciones necesarias para confirmar las condiciones de seguridad de la pista.

Arajet afirmó que el aterrizaje se realizó de forma segura

“La aeronave aterrizó de manera segura y se detuvo en pista siguiendo los procedimientos operacionales establecidos”, señaló Arajet en su comunicación oficial.

La compañía agregó que el avión será sometido a revisiones técnicas antes de reanudar sus operaciones. También afirmó que la seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones constituye su prioridad operativa.

La suspensión temporal podía generar demoras en vuelos de llegada y salida desde Punta Cana, por lo que el aeropuerto recomendó a los viajeros consultar con sus aerolíneas para conocer cambios en los horarios programados.

Pista del Aeropuerto Internacional de Punta Cana al atardecer. Aviones comerciales en fila y uno aterrizando, con terminal moderna y su logo bajo un cielo naranja y azul.
Aviones comerciales se alinean en la pista del Aeropuerto Internacional de Punta Cana al atardecer, mientras otros aterrizan bajo un cielo vibrante y la terminal moderna se ilumina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades estimaban que las operaciones podrían restablecerse luego del retiro de la aeronave y de la finalización de las inspecciones en la pista.

Dos pilotos murieron el 7 de junio de 2026 cuando un jet privado Gulfstream G200 se accidentó en el Aeropuerto Internacional de La Romana tras declarar una emergencia por el apagado del motor derecho.

La aeronave se desvió hacia la izquierda durante el aterrizaje en la pista 29, recorrió 700 metros sobre la grama, colapsó el tren de aterrizaje, perdió el motor izquierdo y rompió los tanques de combustible. El avión fue consumido por un incendio.

El jet, matrícula estadounidense N318JF y operado por Aonito Aviation LLC, había despegado a las 3:30 p.m. con destino a Austin, Texas, sin pasajeros. Siete minutos después, la tripulación reportó la falla del motor derecho e intentó regresar a la terminal; el accidente ocurrió a las 4:10 p.m. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

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