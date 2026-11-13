Gobierno dominicano premia a la oro olímpico, Marileidy Paulino, con un apartamento

La atleta debía salir de su residencia a las cinco y media de la mañana y enfrentaba recorridos de hasta una hora por la congestión vehicular para cumplir con su preparación (Foto cortesía Presidencia)

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La campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino recibió este jueves un apartamento entregado por el Gobierno en el ensanche Naco, en Santo Domingo, tras un compromiso asumido por el presidente Luis Abinader como reconocimiento a su trayectoria y sus resultados en las principales competencias internacionales.

La velocista explicó que la nueva vivienda le permitirá reducir el tiempo de traslado hacia el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde desarrolla buena parte de su preparación. Hasta ahora, debía salir de su casa a las cinco y media de la mañana para enfrentar trayectos que podían extenderse durante una hora debido a la congestión vehicular.

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“Es una gran oportunidad, porque no es lo mismo levantarse a las cinco y media de la mañana que a las seis y ya estar ahí mismo”, afirmó Paulino durante el acto de entrega. La atleta sostuvo que la cercanía con su sitio de entrenamiento también tendrá impacto en la organización cotidiana de su familia.

La vivienda está ubicada en el ensanche Naco, en el Distrito Nacional. De acuerdo con la información difundida sobre la entrega, el inmueble se encuentra en el sexto nivel de la torre Alba Patricia VI y tiene una superficie total registrada de 154,83 metros cuadrados, con dos espacios de estacionamiento.

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La velocista afirma que el respaldo estatal motivará a otros atletas jóvenes (Foto cortesía Presidencia)

El Gobierno presentó la entrega como cumplimiento de una promesa

El presidente Abinader encabezó la actividad y definió la entrega como “un acto de justicia” para una deportista que, según expresó, ha representado a la República Dominicana en escenarios internacionales.

El mandatario señaló que los triunfos de Paulino han tenido repercusión fuera del país y afirmó que el reconocimiento también alcanza a su entorno familiar. Durante el acto, manifestó su deseo de que la vivienda se convierta en un hogar para la atleta y sus allegados.

La entrega se concretó con la participación del Banco de Reservas, entidad que intervino en las gestiones para materializar el compromiso presidencial. En la ceremonia estuvieron el presidente ejecutivo de la institución, Leonardo Aguilera; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo.

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El inmueble otorgado por las autoridades muestra que el rendimiento deportivo puede recibir acompañamiento institucional, según la campeona olímpica, que vinculó el beneficio con mejores condiciones para representar al país (Foto cortesía Presidencia)

Paulino asistió acompañada por su madre, Anatalia Paulino; sus sobrinas y su entrenador, Yaseen Pérez. La atleta agradeció el respaldo recibido y vinculó la medida con la necesidad de mejorar las condiciones de quienes representan al país en competencias de alto nivel.

Paulino afirmó que el reconocimiento puede impulsar a otros atletas

La velocista consideró que la entrega puede tener un efecto de estímulo entre deportistas jóvenes, al mostrar que el desempeño deportivo puede recibir acompañamiento institucional.

“Esto serviría de motivación para muchos atletas, porque ven que a un deportista lo están apoyando y que lo está logrando, y ellos también van a querer llegar a donde yo estoy para tener esos privilegios”, expresó.

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El ministro de Deportes destacó, por su parte, las acciones de respaldo a atletas de alto rendimiento. Cruz mencionó los incrementos del Programa de Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales (PARNI) y sostuvo que la entrega a Paulino representa un reconocimiento a quienes compiten bajo la bandera dominicana.

El presidente Luis Abinader encabezó el acto en Santo Domingo como reconocimiento a la trayectoria de la velocista dominicana, cuya nueva vivienda reduce su traslado diario al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (Foto cortesía Presidencia)

La ubicación del apartamento responde a una necesidad ligada a la rutina de entrenamiento de la campeona olímpica. La reducción de traslados, según planteó la propia atleta, le permitirá disponer de más tiempo de descanso y preparación para sus compromisos deportivos.