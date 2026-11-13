República Dominicana

Gobierno dominicano premia a la oro olímpico, Marileidy Paulino, con un apartamento

La campeona olímpica recibió el inmueble en el ensanche Naco, Santo Domingo, durante un acto encabezado por Luis Abinader, quien definió la medida como un acto de justicia para la velocista

La atleta debía salir de su residencia a las cinco y media de la mañana y enfrentaba recorridos de hasta una hora por la congestión vehicular para cumplir con su preparación (Foto cortesía Presidencia)
La atleta debía salir de su residencia a las cinco y media de la mañana y enfrentaba recorridos de hasta una hora por la congestión vehicular para cumplir con su preparación (Foto cortesía Presidencia)
Guardar

La campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino recibió este jueves un apartamento entregado por el Gobierno en el ensanche Naco, en Santo Domingo, tras un compromiso asumido por el presidente Luis Abinader como reconocimiento a su trayectoria y sus resultados en las principales competencias internacionales.

La velocista explicó que la nueva vivienda le permitirá reducir el tiempo de traslado hacia el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde desarrolla buena parte de su preparación. Hasta ahora, debía salir de su casa a las cinco y media de la mañana para enfrentar trayectos que podían extenderse durante una hora debido a la congestión vehicular.

PUBLICIDAD

“Es una gran oportunidad, porque no es lo mismo levantarse a las cinco y media de la mañana que a las seis y ya estar ahí mismo”, afirmó Paulino durante el acto de entrega. La atleta sostuvo que la cercanía con su sitio de entrenamiento también tendrá impacto en la organización cotidiana de su familia.

La vivienda está ubicada en el ensanche Naco, en el Distrito Nacional. De acuerdo con la información difundida sobre la entrega, el inmueble se encuentra en el sexto nivel de la torre Alba Patricia VI y tiene una superficie total registrada de 154,83 metros cuadrados, con dos espacios de estacionamiento.

PUBLICIDAD

La velocista afirma que el respaldo estatal motivará a otros atletas jóvenes (Foto cortesía Presidencia)
La velocista afirma que el respaldo estatal motivará a otros atletas jóvenes (Foto cortesía Presidencia)

El Gobierno presentó la entrega como cumplimiento de una promesa

El presidente Abinader encabezó la actividad y definió la entrega como “un acto de justicia” para una deportista que, según expresó, ha representado a la República Dominicana en escenarios internacionales.

El mandatario señaló que los triunfos de Paulino han tenido repercusión fuera del país y afirmó que el reconocimiento también alcanza a su entorno familiar. Durante el acto, manifestó su deseo de que la vivienda se convierta en un hogar para la atleta y sus allegados.

La entrega se concretó con la participación del Banco de Reservas, entidad que intervino en las gestiones para materializar el compromiso presidencial. En la ceremonia estuvieron el presidente ejecutivo de la institución, Leonardo Aguilera; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo.

El inmueble otorgado por las autoridades muestra que el rendimiento deportivo puede recibir acompañamiento institucional, según la campeona olímpica, que vinculó el beneficio con mejores condiciones para representar al país (Foto cortesía Presidencia)
El inmueble otorgado por las autoridades muestra que el rendimiento deportivo puede recibir acompañamiento institucional, según la campeona olímpica, que vinculó el beneficio con mejores condiciones para representar al país (Foto cortesía Presidencia)

Paulino asistió acompañada por su madre, Anatalia Paulino; sus sobrinas y su entrenador, Yaseen Pérez. La atleta agradeció el respaldo recibido y vinculó la medida con la necesidad de mejorar las condiciones de quienes representan al país en competencias de alto nivel.

Paulino afirmó que el reconocimiento puede impulsar a otros atletas

La velocista consideró que la entrega puede tener un efecto de estímulo entre deportistas jóvenes, al mostrar que el desempeño deportivo puede recibir acompañamiento institucional.

Esto serviría de motivación para muchos atletas, porque ven que a un deportista lo están apoyando y que lo está logrando, y ellos también van a querer llegar a donde yo estoy para tener esos privilegios”, expresó.

El ministro de Deportes destacó, por su parte, las acciones de respaldo a atletas de alto rendimiento. Cruz mencionó los incrementos del Programa de Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales (PARNI) y sostuvo que la entrega a Paulino representa un reconocimiento a quienes compiten bajo la bandera dominicana.

El presidente Luis Abinader encabezó el acto en Santo Domingo como reconocimiento a la trayectoria de la velocista dominicana, cuya nueva vivienda reduce su traslado diario al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (Foto cortesía Presidencia)
El presidente Luis Abinader encabezó el acto en Santo Domingo como reconocimiento a la trayectoria de la velocista dominicana, cuya nueva vivienda reduce su traslado diario al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (Foto cortesía Presidencia)

La ubicación del apartamento responde a una necesidad ligada a la rutina de entrenamiento de la campeona olímpica. La reducción de traslados, según planteó la propia atleta, le permitirá disponer de más tiempo de descanso y preparación para sus compromisos deportivos.

Temas Relacionados

Santo DomingoDeportistasreconocimientoRepública DominicanaMarileidy Paulino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió Melvyn López, histórico entrenador del baloncesto dominicano

La noticia generó mensajes de condolencias de dirigentes e instituciones deportivas de República Dominicana y Venezuela, que recordaron su trayectoria en clubes, selecciones y competencias locales.

Murió Melvyn López, histórico entrenador del baloncesto dominicano

“Perdimos todo”: incendio arrasó con más de 60 casas en República Dominicana

El fuego afectó los barracones de Javid, en Barahona, y dejó a decenas de familias sin vivienda. Las autoridades aún investigan el origen del siniestro y realizan un censo de los damnificados

“Perdimos todo”: incendio arrasó con más de 60 casas en República Dominicana

Un cumpleaños terminó con un muerto y dos heridos tras el ingreso de falsos agentes policiales para robar en República Dominicana

La agresión ocurrió durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre en San Gregorio, cuando los atacantes habrían intentado despojar a los asistentes de sus pertenencias, según la investigación preliminar

Un cumpleaños terminó con un muerto y dos heridos tras el ingreso de falsos agentes policiales para robar en República Dominicana

Qué ocurrió con los 31 migrantes dominicanos interceptados por la Guardia Costera en el Canal de la Mona

Una alerta aérea detectó una yola artesanal sobrecargada durante la madrugada, mientras autoridades marítimas activaban un dispositivo urgente hacia aguas próximas a Samaná, bajo coordinación oficial binacional y resguardo federal

Qué ocurrió con los 31 migrantes dominicanos interceptados por la Guardia Costera en el Canal de la Mona

Comercios chinos suelen irrespetar la ley, afirmó el ministro de Trabajo dominicano

El ministro de Trabajo de República Dominicana, Eddy Olivares Ortega, afirmó este miércoles que algunos comercios chinos suelen incumplir de forma reiterada las normas laborales, tributarias y de seguridad social

Comercios chinos suelen irrespetar la ley, afirmó el ministro de Trabajo dominicano

TECNO

Nvidia dijo en privado a un congresista que sí puede rastrear sus chips, pese a que el sector lo negó

Nvidia dijo en privado a un congresista que sí puede rastrear sus chips, pese a que el sector lo negó

La tienda de juegos Humble Bundle eliminó la verificación en dos pasos al rediseñar su sitio

Epic Games Store regala Knightica para PC: tienes hasta el 19 de noviembre de 2026 para reclamarlo

Cómo evitar que un desconocido te llene el calendario del celular con falsas alertas de cobro

FBI alerta que hackers de Corea del Norte usaron falsas videollamadas de Zoom para robar USD 400 millones

ENTRETENIMIENTO

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Alejandro Sanz gana otro Latin Grammy con “¿Y ahora qué+?”, la nueva versión de su disco premiado en 2025

Netflix lanza un documental sobre la caída de Russell Brand a solo días de su sentencia por violación

Francella y Suar se unen en cine mientras Wanda Nara tendrá su reality en Disney+

El impresionante sueldo de Mariska Hargitay por interpretar a Olivia Benson en ‘La ley y el orden’

MUNDO

Zelensky y Kushner confirmaron que Europa participará en la próxima ronda de negociaciones de paz con Rusia

Zelensky y Kushner confirmaron que Europa participará en la próxima ronda de negociaciones de paz con Rusia

Un helicóptero militar se estrelló en Turquía y murieron los cuatro soldados que viajaban a bordo

Aumentó a 66 el número de muertos por un ataque atribuido a una milicia vinculada al Estado Islámico en el Congo

Dos iraníes fueron declarados culpables en Reino Unido por una trama de espionaje contra periodistas

Trump y Putin volverán a discutir el futuro de la guerra en Ucrania en una cumbre que podría reunir también a Xi Jinping