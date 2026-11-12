Hallaron con vida al adolescente que pasó seis días perdido en las montañas de Australia

La tripulación policial localizó a William, de 17 años, junto a un arroyo de Victoria, donde permanecía atrapado por laderas empinadas a dos kilómetros del campamento (video red social X)

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Un helicóptero policial encontró a William, un adolescente de 17 años con autismo, dormido sobre una roca plana junto a un arroyo en las zonas boscosas del este de Australia, tras seis días desaparecido en un terreno montañoso de difícil acceso. El joven estaba sin camiseta, quemado por el sol y usaba toallas como mantas, pero se encontraba en buen estado general de salud y de buen ánimo.

Según informó la agencia Associated Press (AP), el muchacho comenzó su primera experiencia de acampada junto a su hermanastro en las cercanías de Walhalla, un antiguo pueblo minero situado a 185 kilómetros al este de Melbourne, en el estado de Victoria. El viernes 6 de noviembre, alrededor de las 16:00 -hora local-, caminó desde el campamento hasta el punto de encuentro para buscar más equipamiento, pero nunca regresó. Al partir, dejó atrás su teléfono móvil, comida y agua.

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Su hermanastro rastreó la zona sin éxito y dio aviso a la policía, que escaló el caso a la Unidad de Personas Desaparecidas del estado.

Durante días recorrió terreno muy empinado antes de quedar varado junto a un arroyo

El muchacho, que realizaba su primera salida al aire libre con su hermanastro, dejó su teléfono móvil antes de caminar hacia un punto de encuentro (Victoria Police via AP)

Tras extraviarse, el adolescente caminó durante días por “un terreno muy empinado”, según describió el inspector de policía interino Jason Benbow. La policía cree que pudo haberse desorientado por las características del entorno, con vegetación densa y pendientes pronunciadas. Finalmente, quedó atrapado a apenas 2 kilómetros de su campamento original, junto a un curso de agua donde permaneció sus dos últimas jornadas a la intemperie. Las laderas que rodeaban ese punto le impedían avanzar.

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El hallazgo se produjo el jueves 12 de noviembre, cuando la tripulación del helicóptero policial detectó una caja de pesca en el matorral de la región de Cowwarr, al este del punto donde desapareció. Al acercar la cámara, encontraron al joven recostado cerca del arroyo. “Se despertó con el sonido del helicóptero, les hizo un gesto de pulgar arriba y lo izaron con un cabrestante hasta ponerlo a salvo”, explicó Benbow ante la prensa.

El reencuentro con su madre cerró casi una semana de incertidumbre

La policía considera que la vegetación densa y las pendientes pronunciadas pudieron desorientarlo hasta dejarlo a dos kilómetros de la zona donde había instalado la carpa (Captura de video)

Poco después del rescate, el adolescente se reunió con su madre, Elizabeth, en el puesto de comando. Las imágenes difundidas por la policía de Victoria capturaron el momento en que ella corrió hacia el helicóptero con los brazos abiertos y el joven respondió con una amplia sonrisa. “Estoy feliz de que esté vivo”, declaró Elizabeth a los periodistas. Entre bromas, agregó que su hijo “está castigado de por vida” y que “no va a ir a ningún lado nunca más”.

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Después del reencuentro, el muchacho fue trasladado en helicóptero a un hospital para un control preventivo. Las autoridades no informaron lesiones de consideración y no revelaron el apellido familiar para proteger la identidad del menor. Una amiga de la familia, identificada como Rose, señaló al canal australiano 7NEWS que no solo era la primera vez que acampaba, sino también “probablemente la primera vez que se alejaba de su mamá”.

El clima primaveral del hemisferio sur colaboró con su supervivencia: las temperaturas fueron templadas durante esa semana en la región montañosa y las lluvias, escasas.

Más de 100 efectivos buscaron al joven durante casi una semana en el monte

La desaparición movilizó un amplio dispositivo de emergencia. Más de 100 efectivos de servicios de seguridad y voluntarios —incluyendo equipos caninos y de rescate especializado— participaron de las tareas de búsqueda durante seis días. El miércoles previo al hallazgo, los investigadores apelaron públicamente a cazadores, campistas y propietarios de tierras para que aportaran información, luego de encontrar una cámara de caza en el área de búsqueda.

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La cámara de la aeronave mostró al muchacho recostado cerca del curso de agua, despertó con el ruido de las aspas e hizo un gesto antes de ser izado (Captura de video)

La familia informó que el adolescente tiene autismo de nivel 2, una condición que, según el grupo australiano de defensa Autism360, requiere “apoyo sustancial”. Quienes presentan este diagnóstico suelen tener déficits marcados en la comunicación social —tanto verbal como no verbal— y dependen en gran medida de rutinas y entornos predecibles. En ese contexto, la capacidad del joven para mantenerse junto al arroyo y señalar al helicóptero con un gesto resultó decisiva para el desenlace del rescate.