Mundo

Hallaron con vida al adolescente que pasó seis días perdido en las montañas de Australia

Un helicóptero policial localizó al joven de 17 años junto a un arroyo, tras una búsqueda que movilizó a más de 100 personas entre voluntarios y equipos caninos en la zona de Walhalla

La tripulación policial localizó a William, de 17 años, junto a un arroyo de Victoria, donde permanecía atrapado por laderas empinadas a dos kilómetros del campamento (video red social X)
Guardar

Un helicóptero policial encontró a William, un adolescente de 17 años con autismo, dormido sobre una roca plana junto a un arroyo en las zonas boscosas del este de Australia, tras seis días desaparecido en un terreno montañoso de difícil acceso. El joven estaba sin camiseta, quemado por el sol y usaba toallas como mantas, pero se encontraba en buen estado general de salud y de buen ánimo.

Según informó la agencia Associated Press (AP), el muchacho comenzó su primera experiencia de acampada junto a su hermanastro en las cercanías de Walhalla, un antiguo pueblo minero situado a 185 kilómetros al este de Melbourne, en el estado de Victoria. El viernes 6 de noviembre, alrededor de las 16:00 -hora local-, caminó desde el campamento hasta el punto de encuentro para buscar más equipamiento, pero nunca regresó. Al partir, dejó atrás su teléfono móvil, comida y agua.

PUBLICIDAD

Su hermanastro rastreó la zona sin éxito y dio aviso a la policía, que escaló el caso a la Unidad de Personas Desaparecidas del estado.

Durante días recorrió terreno muy empinado antes de quedar varado junto a un arroyo

Un hombre y una mujer se abrazan en la puerta abierta de un helicóptero blanco y azul junto a oficiales uniformados en un campo de césped
El muchacho, que realizaba su primera salida al aire libre con su hermanastro, dejó su teléfono móvil antes de caminar hacia un punto de encuentro (Victoria Police via AP)

Tras extraviarse, el adolescente caminó durante días por “un terreno muy empinado”, según describió el inspector de policía interino Jason Benbow. La policía cree que pudo haberse desorientado por las características del entorno, con vegetación densa y pendientes pronunciadas. Finalmente, quedó atrapado a apenas 2 kilómetros de su campamento original, junto a un curso de agua donde permaneció sus dos últimas jornadas a la intemperie. Las laderas que rodeaban ese punto le impedían avanzar.

PUBLICIDAD

El hallazgo se produjo el jueves 12 de noviembre, cuando la tripulación del helicóptero policial detectó una caja de pesca en el matorral de la región de Cowwarr, al este del punto donde desapareció. Al acercar la cámara, encontraron al joven recostado cerca del arroyo. “Se despertó con el sonido del helicóptero, les hizo un gesto de pulgar arriba y lo izaron con un cabrestante hasta ponerlo a salvo”, explicó Benbow ante la prensa.

El reencuentro con su madre cerró casi una semana de incertidumbre

Vista superior de una persona recostada sobre una gran roca junto a vegetación, piedras y el borde del agua
La policía considera que la vegetación densa y las pendientes pronunciadas pudieron desorientarlo hasta dejarlo a dos kilómetros de la zona donde había instalado la carpa (Captura de video)

Poco después del rescate, el adolescente se reunió con su madre, Elizabeth, en el puesto de comando. Las imágenes difundidas por la policía de Victoria capturaron el momento en que ella corrió hacia el helicóptero con los brazos abiertos y el joven respondió con una amplia sonrisa. “Estoy feliz de que esté vivo”, declaró Elizabeth a los periodistas. Entre bromas, agregó que su hijo “está castigado de por vida” y que “no va a ir a ningún lado nunca más”.

Después del reencuentro, el muchacho fue trasladado en helicóptero a un hospital para un control preventivo. Las autoridades no informaron lesiones de consideración y no revelaron el apellido familiar para proteger la identidad del menor. Una amiga de la familia, identificada como Rose, señaló al canal australiano 7NEWS que no solo era la primera vez que acampaba, sino también “probablemente la primera vez que se alejaba de su mamá”.

El clima primaveral del hemisferio sur colaboró con su supervivencia: las temperaturas fueron templadas durante esa semana en la región montañosa y las lluvias, escasas.

Más de 100 efectivos buscaron al joven durante casi una semana en el monte

La desaparición movilizó un amplio dispositivo de emergencia. Más de 100 efectivos de servicios de seguridad y voluntarios —incluyendo equipos caninos y de rescate especializado— participaron de las tareas de búsqueda durante seis días. El miércoles previo al hallazgo, los investigadores apelaron públicamente a cazadores, campistas y propietarios de tierras para que aportaran información, luego de encontrar una cámara de caza en el área de búsqueda.

Vista cenital de un oficial con chaleco policial junto a una persona sentada entre rocas y piedras al borde del agua
La cámara de la aeronave mostró al muchacho recostado cerca del curso de agua, despertó con el ruido de las aspas e hizo un gesto antes de ser izado (Captura de video)

La familia informó que el adolescente tiene autismo de nivel 2, una condición que, según el grupo australiano de defensa Autism360, requiere “apoyo sustancial”. Quienes presentan este diagnóstico suelen tener déficits marcados en la comunicación social —tanto verbal como no verbal— y dependen en gran medida de rutinas y entornos predecibles. En ese contexto, la capacidad del joven para mantenerse junto al arroyo y señalar al helicóptero con un gesto resultó decisiva para el desenlace del rescate.

Temas Relacionados

RescateAustraliaAutismoPersonas desaparecidasWilliamAdolescenteHelicópteroNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre castillos intactos y tabernas históricas: 5 villas medievales europeas que brillan en invierno

Una selección difundida por The Telegraph reúne antiguos cascos urbanos con murallas de piedra, gastronomía tradicional y hospedajes de época. Con la llegada del frío, estos destinos se convierten en auténticas joyas escondidas del turismo

Entre castillos intactos y tabernas históricas: 5 villas medievales europeas que brillan en invierno

Un estudio afirma que el fenómeno de El Niño puede provocar más de 107.000 muertes adicionales por calor al año

Investigadores de ISGlobal examinaron datos demográficos de cuatro décadas. América del Sur encabezó el incremento de fallecimientos vinculados a las altas temperaturas, por encima de los índices observados en África subsahariana y el sudeste asiático

Un estudio afirma que el fenómeno de El Niño puede provocar más de 107.000 muertes adicionales por calor al año

Las bolsas asiáticas sufren el impacto del escándalo que rodea a Nvidia mientras tambalean los principales índices regionales

Los mercados bursátiles registraron avances en Corea del Sur, Taiwán y Japón, mientras el indicador MSCI sin Tokio descendió 0,1% debido a las pérdidas de las cotizadas en Hong Kong

Las bolsas asiáticas sufren el impacto del escándalo que rodea a Nvidia mientras tambalean los principales índices regionales

La presunta amante china del CEO de Nvidia, Alice Huang, ingresó ocho veces a Taiwán en un período de dos años

Así lo confirmó un funcionario del Gobierno taiwanés, quien sostuvo ante el Parlamento que la ex ejecutiva de Megaspeed accedió con documentación hongkonesa bajo el régimen regular para visitantes de negocios

La presunta amante china del CEO de Nvidia, Alice Huang, ingresó ocho veces a Taiwán en un período de dos años

La OTAN aseguró que Europa y Ucrania están en la misma línea de EEUU respecto a las negociaciones de paz con Rusia

El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, afirmó que recibió reportes de su equipo durante dos días de contactos entre delegaciones de Moscú, Washington y Kiev en la capital de Emiratos Árabes Unidos

La OTAN aseguró que Europa y Ucrania están en la misma línea de EEUU respecto a las negociaciones de paz con Rusia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? Reportan atrasos en Línea 9

México prevé acuerdo con EEUU para reducir aranceles al acero, aluminio y autos antes de terminar 2026

El parque natural más desconocido de Galicia y que no parece gallego: 200 cuevas y la mayor colonia de murciélagos de la región

Tecnología de alta complejidad y atención especializada: así es la ambulancia que permanece cerca del papa León XIV

DEPORTES

Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

Una figura del fútbol confesó que no jugaría en un gigante de Europa por el particular apodo que tiene el club

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Lo pusieron a la par de Maradona, no jugó en Primera y se retiró a los 25 años preso de sus adicciones: el “mejor futbolista que nadie vio”

ENTRETENIMIENTO

Avengers: Endgame: Bonus llega a Disney+ con un adelanto exclusivo de Doomsday

Avengers: Endgame: Bonus llega a Disney+ con un adelanto exclusivo de Doomsday

La serie heredera de ‘Friends’ y ‘Cómo conocí a vuestra madre’ renueva por una tercera temporada y recupera el formato sitcom

Olivia Cooke habló sobre el freno en su carrera: “Fueron trabajos tras trabajos, y me agoté mucho”

Glee y Girls vuelven a la pantalla: el reto de reinventar dos clásicos sin traicionar su esencia

James Reynolds reveló que tiene Parkinson y Days of Our Lives incorporará su diagnóstico a la trama de Abe Carver