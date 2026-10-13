República Dominicana

Las autoridades dominicanas arrestan a un hombre de Curazao requerido por delitos transnacionales

El operativo, solicitado por la Fiscalía de Primera Instancia de Curazao, dejó bajo custodia a Reyno Martin Cijntje de 39 años, tras una orden emitida por la Suprema Corte de Justicia

Las autoridades dominicanas arrestaron en La Vega a Reyno Martin Cijntje, un ciudadano curazoleño solicitado en extradición por narcotráfico./ (Redes Ministerio Público)
Las autoridades dominicanas arrestaron en La Vega a Reyno Martin Cijntje, un ciudadano curazoleño solicitado en extradición por narcotráfico./ (Redes Ministerio Público)
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Las autoridades dominicanas arrestaron a Reyno Martin Cijntje, un ciudadano curazoleño de 39 años, por una solicitud de extradición relacionada con una investigación sobre narcotráfico internacional, lavado de activos y otros delitos graves.

De acuerdo con Listín Diario, el detenido fue localizado en una residencia de la provincia de La Vega y quedó bajo custodia con una orden judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia.

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La captura se produjo a petición de las autoridades penales del Reino de los Países Bajos, a través de la Fiscalía de Primera Instancia de Curazao, que solicitó asistencia jurídica y apoyo investigativo a República Dominicana.

El procedimiento busca que Cijntje sea puesto a disposición de los tribunales de Curazao, una vez que se complete el trámite formal de extradición y se cumplan las garantías del debido proceso.

El investigado, conocido como “Bomba”, es vinculado a 22 delitos graves y a la organización criminal No Limit Soldiers.

Las autoridades lo relacionan con homicidios, asesinatos, tentativas e instigación para cometer esos hechos, tráfico internacional de drogas, tráfico y posesión ilegal de armas de fuego, extorsión, coacción, amenazas y blanqueo de capitales.

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La localización del sospechoso fue resultado de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento desarrolladas por miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con organismos policiales y judiciales de Curazao. Los equipos tácticos realizaron varios allanamientos en distintas propiedades hasta ubicarlo en La Vega, donde también ocuparon dos vehículos y otras evidencias vinculadas con la investigación.

El detenido afronta acusaciones por 22 delitos graves vinculados a la organización criminal No Limit Soldiers./ (Redes Ministerio Público)
El detenido afronta acusaciones por 22 delitos graves vinculados a la organización criminal No Limit Soldiers./ (Redes Ministerio Público)

La Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y la Procuraduría Especializada Antidrogas representaron al Ministerio Público dominicano durante las diligencias. Las unidades especiales de la DNCD participaron en el despliegue ejecutado dentro del marco de los acuerdos de cooperación jurídica internacional contra el crimen organizado.

La investigación fue identificada como “Stratego” y está relacionada con las actividades atribuidas a la estructura No Limit Soldiers en Curazao y San Martín.

Según las autoridades, el grupo también estaría vinculado con amenazas de muerte, extorsiones e intentos de coacción contra una expareja de Cijntje y otras personas.

El imputado será presentado ante las instancias dominicanas correspondientes para iniciar el proceso legal de extradición. Su entrega quedará sujeta a las disposiciones aplicables y a los acuerdos internacionales suscritos para la persecución de delitos transnacionales.

En una acción simultánea desarrollada esa misma semana, las autoridades de Curazao detuvieron a un segundo implicado en la misma estructura criminal.

La investigación denominada Stratego relaciona a la estructura con extorsiones y amenazas contra una expareja de Cijntje./ (Redes Ministerio Público)
La investigación denominada Stratego relaciona a la estructura con extorsiones y amenazas contra una expareja de Cijntje./ (Redes Ministerio Público)

Otros casos

El apoyo de la Policía Nacional de República Dominicana a otros países se concreta sobre todo a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Santo Domingo: capturas, extradiciones, intercambio de información y operaciones multilaterales.

En ese sentido, las autoridades han apoyado a otros países como Honduras en una extradición por triple homicidio ocurrido el 23 de julio de 2024, agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Santo Domingo y de la Dirección Central de Investigación entregaron a autoridades policiales y fiscales hondureñas a un hombre acusado del homicidio de tres mujeres.

Además, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2024 señala que las autoridades dominicanas cooperaron con al menos 17 socios internacionales en 45 investigaciones de trata de personas.

El documento identifica a la unidad antitrata de la Policía Nacional como una de las principales responsables de las investigaciones y precisa que hubo cooperación con Haití por primera vez.

Los agentes del Ministerio Público y la DNCD incautaron dos vehículos durante los allanamientos para ubicar al sospechoso./ (Redes Ministerio Público)
Los agentes del Ministerio Público y la DNCD incautaron dos vehículos durante los allanamientos para ubicar al sospechoso./ (Redes Ministerio Público)

República Dominicana también ha participado en una campaña de Interpol desarrollada entre junio y noviembre de 2025, junto con otros 16 países de América Latina, el Caribe y Europa. La operación derivó en 85 arrestos de personas requeridas por notificaciones rojas y en la localización de otras 18.

Asimismo, las autoridades integraron la Operación Madre Tierra VII, dentro del Proyecto Gaia de Interpol, junto con Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. El resultado conjunto fue de 225 arrestos y más de 400 sospechosos identificados, además de decomisos de fauna, flora y minerales traficados.

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