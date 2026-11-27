El operativo interceptó a los reptiles mexicanos en el equipaje facturado de un viajero que pretendía trasladarlos hacia un país asiático (video gentieza Reuters)

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Países Bajos decomisó 26 tortugas casquito de Vallarta en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, luego de que un hombre intentara sacarlas del país ocultas en su equipaje con destino a un país asiático. La especie, originaria de México, está catalogada en peligro crítico de extinción y cada ejemplar puede alcanzar los USD 30.000 en mercados clandestinos.

Según informó Reuters, el operativo fue confirmado el viernes 21 de noviembre por la Autoridad Neerlandesa de Seguridad Alimentaria y de los Productos de Consumo (NVWA). El organismo indicó que los animales viajaban envueltos en cinta adhesiva para inmovilizarlos: la mayoría estaba dentro de una caja junto a un coche de juguete, mientras que otros pocos iban escondidos en un calcetín sellado. El método revela el nivel de planificación detrás del intento de contrabando.

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Solo quedan unas 300 tortugas casquito de Vallarta en libertad

Las tortugas casquito de Vallarta figuran entre las más pequeñas del mundo y su situación en vida silvestre es alarmante. De acuerdo con la agencia, en su hábitat natural quedan apenas unos 300 ejemplares, lo que convierte a esta especie en uno de los reptiles más amenazados del planeta. Su distribución geográfica es extremadamente limitada: habita el valle de Bahía de Banderas y la cuenca del río Ameca, en humedales que se extienden tanto por el estado de Jalisco como por el vecino estado de Nayarit, en el Pacífico mexicano.

La agencia de control informó que los animales fueron hallados inmovilizados con cinta adhesiva, sin ventilación adecuada (Captura de video)

La combinación de un área de distribución tan restringida y la presión del tráfico ilegal agrava su perspectiva de supervivencia. Cualquier extracción de individuos de la naturaleza representa un golpe directo a una población que ya se encuentra al borde del colapso biológico. Por eso, este tipo de decomisos cobra una relevancia que va más allá del caso puntual.

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Su escasez las vuelve especialmente codiciadas en mercados ilegales. El mes pasado, el Centro para la Diversidad Biológica, con sede en Estados Unidos, alertó que cada ejemplar puede venderse por hasta USD 30.000 en el mercado negro, una cifra que convierte a estas tortugas en uno de los reptiles más caros del mundo en el circuito ilegal. En ese comunicado, la organización instó al Gobierno mexicano a fortalecer las medidas de protección para estos animales.

El pasajero detenido, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades, transportaba los reptiles como parte de su equipaje facturado. Fue arrestado en Schiphol y una investigación permanece abierta para determinar el alcance del caso y los posibles vínculos con redes de tráfico organizadas.

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Los 26 ejemplares sobrevivieron y reciben atención en un centro especializado

La población silvestre de esta especie se concentra en el valle de Bahía de Banderas y la cuenca del río Ameca, entre los estados mexicanos de Jalisco y Nayarit vecinos (Captura de video)

A pesar de las precarias condiciones en que fueron hallados —inmovilizados con cinta, sin espacio ni ventilación adecuados— los 26 animales lograron sobrevivir. La NVWA confirmó que todos fueron trasladados a un centro de rescate de fauna, donde reciben atención veterinaria especializada.

El hallazgo pone de manifiesto la vulnerabilidad de esta especie frente a redes de tráfico que operan a escala global. En este caso, el contrabandista utilizó uno de los aeropuertos más transitados de Europa como punto de tránsito hacia Asia, lo que sugiere una operación con cierto grado de logística. Schiphol procesa anualmente a decenas de millones de pasajeros, lo que lo convierte en un nodo frecuente para este tipo de intentos de contrabando de fauna silvestre.

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Las tortugas están protegidas por un tratado internacional que prohíbe su comercio

Las tortugas casquito de Vallarta están amparadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el principal instrumento legal internacional para regular el tráfico de especies. El acuerdo prohíbe su comercio sin autorización expresa de las autoridades competentes de los países involucrados. El traslado interceptado en Schiphol no contaba con ningún permiso legal, según la NVWA.

La mayoría de los animales estaba junto a un coche de juguete en el equipaje facturado, mientras unos pocos fueron detectados en otro escondite durante la inspección realizada en Schiphol (Captura de video)

El marco legal que rodea a estas tortugas es claro, pero su aplicación depende de la capacidad de detección en fronteras y aeropuertos. Este caso ilustra que los controles funcionan, aunque también recuerda que el tráfico de fauna sigue siendo un negocio lucrativo que pone en riesgo la biodiversidad global.

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La investigación sigue abierta. Las autoridades neerlandesas no precisaron si el detenido actuó de forma individual o como parte de una red organizada de tráfico de especies. De confirmarse los cargos, podría enfrentar sanciones penales bajo la legislación de Países Bajos.