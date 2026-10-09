El canciller República Dominicana pide apoyo internacional para estabilizar Haití y celebrar elecciones

Bisonó se reunirá con el canciller de Rusia para abordar Haití y la continuidad del despliegue internacional./ (Presidencia de República Dominicana)

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El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, pidió este viernes a la comunidad internacional que contribuya a crear las condiciones para la estabilización de Haití y la celebración de elecciones en ese país, afectado por la violencia de las pandillas y una prolongada crisis política.

Bisonó hizo el planteo en Santiago de los Caballeros, donde participó de la cuadragésima cuarta sesión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Allí sostuvo que el presidente dominicano, Luis Abinader, ha reclamado de forma insistente mayor atención internacional sobre la situación haitiana.

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“El presidente ha sido el que más ha reclamado que se le ponga atención a Haití, que se apoye la fuerza que está dándole asistencia a la Policía y a las Fuerzas Armadas para combatir a las pandillas”, afirmó el canciller, según consignó la agencia EFE.

El funcionario consideró que la asistencia internacional debe apuntar a restablecer condiciones de seguridad y a generar alternativas económicas para la población haitiana. “Si los haitianos tienen paz, si los haitianos tienen trabajo, se quedarán en su país e incluso se fomentará la compra de más productos de República Dominicana”, declaró.

FOTO DE ARCHIVO: La inseguridad y la falta de control estatal provocaron sucesivas postergaciones del calendario electoral en Haití./ (REUTERS/Patrice Noel/File Photo)

Bisonó señaló que los dominicanos, pese a las diferencias históricas y políticas con el país vecino, tienen la responsabilidad de reclamar una respuesta frente a la crisis. “Tenemos que propiciar que a Haití se le asista, que los países que más pueden le den apoyo en todo el sentido de la palabra”, manifestó.

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El canciller dominicano remarcó que la solución debe surgir de la propia sociedad haitiana y estar vinculada con la elección de autoridades con capacidad de tomar decisiones. “El problema haitiano lo tienen que resolver los haitianos allá”, dijo ante periodistas.

La celebración de comicios continúa como uno de los principales desafíos del país caribeño. El Consejo Electoral Provisional de Haití fijó para el próximo 13 de diciembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, que han sido postergadas en varias ocasiones desde 2021.

Las elecciones estaban previstas inicialmente para el 30 de agosto de este año. No obstante, la situación de inseguridad y la falta de control estatal sobre amplias zonas del país volvieron a condicionar el calendario electoral.

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El presidente Luis Abinader se pronunció recientemente en la Asamblea General de la ONU sobre la situación de Haití. /(REUTERS/CAITLIN OCHS)

Haití no elige por voto popular a un presidente desde 2016. El último mandatario electo fue Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe por un grupo de mercenarios colombianos.

Además de escoger autoridades, los haitianos deberán pronunciarse sobre varios cambios propuestos a la Constitución. La persistencia de la violencia deja dudas sobre la posibilidad de organizar una votación con garantías en todo el territorio.

Las bandas armadas controlan buena parte de Puerto Príncipe y otras áreas del país. Frente a esa situación, opera la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada hace un año por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El organismo renovó el mandato de la misión por seis meses el pasado 29 de septiembre.

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Bisonó insistió en que los comicios son necesarios, aunque advirtió que deben existir condiciones mínimas de seguridad. “Primero tienen que haber condiciones, porque la gente no puede votar con las bandas controlando la calle”, afirmó, de acuerdo con EFE.

La violencia atribuida a las pandillas dejó más de 5.700 muertos o heridos en Haití en lo que va del año. Naciones Unidas también responsabiliza a esos grupos por más de 230 secuestros y por la violación de más de mil mujeres y niñas.