Siete presuntos delincuentes muertos en ocho días elevan la tensión por los operativos policiales en República Dominicana

La Policía Nacional abatió a siete presuntos delincuentes durante la primera semana de octubre en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La primera semana de octubre dejó al menos siete presuntos delincuentes muertos en intercambios de disparos con la Policía Nacional en distintos puntos de República Dominicana. Los casos ocurrieron durante operativos de búsqueda y captura, que vuelven a poner el foco sobre el uso de la fuerza en acciones contra personas señaladas por delitos.

Las muertes se registraron en Barahona, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este, San Cristóbal, Santiago y San Francisco de Macorís. Según la versión policial, los fallecidos eran buscados por homicidio, asaltos, robos a mano armada y despojo de motocicletas. En la mayoría de los episodios, los agentes sostuvieron que respondieron a disparos.

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La información fue recopilada por el periódico Diario Libre, que detalló que el primer caso ocurrió el 1 de octubre en Tamayo, Barahona. Allí murió Adolfo María Bello Heredia, conocido como “Jhonathan”, de 39 años, a quien la Policía vinculaba con un homicidio ocurrido en Hato Mayor en agosto y con varios robos.

Los operativos contra la delincuencia se extendieron por Barahona, Santo Domingo Este, Santiago y otras localidades. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

De acuerdo con el reporte policial, Bello Heredia sacó un revólver al percatarse de la llegada de los agentes. Resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, donde murió. Ese mismo día, en el sector El Brisal de San Pedro de Macorís, falleció Samuel Antonio Brook de los Santos, alias “Bombita”, de 22 años.

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La institución lo señaló por una serie de asaltos en los que las víctimas habrían sido despojadas de motocicletas, teléfonos y dinero. La versión oficial indica que intentó salir por la parte trasera de la vivienda donde se ocultaba y abrió fuego. Después fue trasladado al Hospital Regional Docente Doctor Antonio Musa, donde murió.

La lista también incluye a un hombre conocido como “Bobo”, a quien residentes y fuentes de la zona identificaban como presunto responsable de robos y atracos en Aguas Locas, en el kilómetro 15 de la autopista Las Américas. La información disponible no precisa su identidad completa ni las circunstancias del operativo.

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El primer caso registrado ocurrió en Tamayo, donde falleció Adolfo María Bello Heredia tras un supuesto enfrentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los operativos alcanzaron varias provincias del país

El sábado, en Santo Domingo Este, murió Juan Carlos Ventura García, de 39 años. La Policía indicó que tenía dos órdenes de arresto por robo. Horas más tarde, en Canastica, San Cristóbal, falleció Edgar Yomerbi Pinales, alias “el Jefe”, de 26 años, a quien las autoridades identificaron como supuesto líder de un grupo dedicado al robo armado de motocicletas en la autopista 6 de Noviembre.

También murió Fernando Arturo Tavárez Muñoz, conocido como “Fernandito”, durante un operativo en La Tierra Prometida, en Tamboril, provincia de Santiago. Según la Policía, Tavárez Muñoz disparó contra los agentes. La nota no detalla la fecha del hecho ni los cargos por los que era buscado.

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El caso más reciente ocurrió el martes 6 de octubre en San Francisco de Macorís, donde murió Yunior Alfonso Tineo, alias “la Changa”. Su muerte se produjo días después de la difusión de un video en el que, según el reporte, hablaba sobre presuntas actividades delictivas.

El mes de septiembre cerró con 55 personas muertas en intervenciones policiales, la cifra mensual más alta del año. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Septiembre cerró con 55 muertes en intervenciones policiales

Los siete casos reportados en los primeros días de octubre se producen después de un septiembre con 55 personas muertas en presuntos intercambios de disparos, la cifra mensual más alta del año según datos de la Policía.

Las autoridades han mantenido operativos de búsqueda y captura como parte de sus medidas frente a la violencia y los delitos vinculados con armas de fuego, asaltos y robos de vehículos. La información difundida hasta ahora sobre los casos de octubre se basa en los informes preliminares de la Policía Nacional.

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