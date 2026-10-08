Secretario general de la OEA presenta a Abinader un plan de acción contra las pandillas haitianas

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El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, presentó este miércoles al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el plan de acción contra las pandillas que operan en Haití, en una reunión celebrada en Santiago de los Caballeros, durante la apertura del 41° período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Según informó la Presidencia dominicana, Ramdin expuso ante Abinader las gestiones de la OEA para respaldar las iniciativas impulsadas dentro de las Naciones Unidas frente a la crisis de seguridad haitiana. También detalló las líneas de trabajo que la organización pretende desarrollar para avanzar en la respuesta contra los grupos armados.

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Respaldo de la OEA a la respuesta internacional en Haití

La situación de Haití ocupa un lugar central en la agenda de seguridad de República Dominicana, país que comparte una frontera terrestre de casi 400 kilómetros con su vecino y que ha reclamado una mayor participación de la comunidad internacional ante la expansión de la violencia.

La Presidencia señaló que Ramdin explicó los esfuerzos de la OEA para acompañar las acciones desarrolladas “en el marco de las Naciones Unidas” en relación con la fuerza desplegada contra las pandillas. El comunicado no precisó los componentes del plan presentado ni un cronograma para su aplicación.

El 29 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prorrogó por seis meses, hasta el 31 de marzo de 2027, el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas. Ese contingente fue creado hace un año con el objetivo de enfrentar a las bandas armadas que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe.

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La ONU atribuye a esos grupos la presunta comisión de más de 230 secuestros y la violación de más de 1,000 mujeres y niñas en el país caribeño. Las pandillas han extendido su presencia en la capital haitiana y en áreas cercanas, en un contexto de deterioro institucional y crisis humanitaria.

Las elecciones haitianas siguen bajo incertidumbre y Nicaragua en la mira

La violencia también ha condicionado el calendario político de Haití. La organización de las elecciones presidenciales y legislativas sufrió varias postergaciones en los últimos años debido a la falta de condiciones de seguridad y estabilidad.

Los comicios están previstos para el próximo 13 de diciembre, aunque persisten dudas sobre la posibilidad de que se celebren en esa fecha. La capacidad de las autoridades haitianas para organizar el proceso dependerá, entre otros factores, de la evolución de la ofensiva contra las pandillas y de la recuperación del control estatal en los territorios afectados.

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Durante la reunión, Abinader y Ramdin abordaron además el estado de la democracia en América Latina. De acuerdo con la información oficial, ambos conversaron sobre la situación de Nicaragua y sobre las iniciativas de la OEA para promover el retorno a la democracia en ese país.

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 07/10/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana que muestra a su mandatario, Luis Abinader posando junto al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, durante una reunión en la jornada inaugural del 41º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) este miércoles, en Santiago de los Caballeros (República Dominicana). Ramdin se reunió con Abinader y le presentó "el plan de acción" que tiene la organización contra las pandillas en Haití. EFE/ Presidencia De República Dominicana

La Presidencia dominicana sostuvo que República Dominicana ha tenido una participación relevante en esas gestiones. El viernes pasado, el canciller dominicano, Víctor ‘Ito’ Bisonó, anunció el cierre de la embajada de su país en Managua mientras continúen las condiciones que, según Santo Domingo, afectan el ejercicio de las libertades y los principios democráticos.

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La decisión ocurrió después de que, el 9 de septiembre, la Cancillería dominicana comunicara que Nicaragua resolvió cerrar su embajada en Santo Domingo.

Encuentro con Michelle Bachelet

Abinader mantuvo además un encuentro con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien participó en las actividades de la Cepal. Según el comunicado, Bachelet destacó el discurso del mandatario dominicano durante la apertura de las sesiones.

La exjefa de Estado chilena valoró el llamado de Abinader a que los países latinoamericanos no concentren sus políticas únicamente en el crecimiento económico y consideren las condiciones sociales de la población.

Ambos también intercambiaron opiniones sobre programas sociales aplicados durante los dos gobiernos de Bachelet en Chile. La información oficial indicó que algunas de esas iniciativas guardan similitudes con políticas implementadas por la actual administración dominicana.

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