República Dominicana

Amnistía pide investigar la muerte de un joven migrante en República Dominicana

La organización de derechos humanos solicitó esclarecer las circunstancias del procedimiento de control fronterizo en territorio dominicano, advirtiendo sobre el uso inadecuado de disparos por parte de agentes oficiales estatales

Manos revisan pasaportes y documentos sobre mesa de madera. Agentes uniformados de migración dominicana y personas en fila junto a una valla metálica.
Agentes de la Dirección General de Migración de República Dominicana revisan documentos de identidad y pasaportes en un puesto de control fronterizo con Haití. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Amnistía Internacional (AI) reclamó una investigación “inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva” por la muerte de un joven de presunto origen haitiano durante un operativo migratorio realizado el 3 de octubre en Punta Cana, al este de República Dominicana.

La organización exigió a las autoridades dominicanas que esclarezcan las circunstancias del caso, establezcan posibles responsabilidades y aseguren el acceso a la justicia para la familia de la víctima. Según informaciones de medios locales recogidas por EFE, el joven murió después de recibir disparos de un agente de la Dirección General de Migración, organismo que no difundió información oficial sobre el procedimiento.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en medio de la política de deportaciones impulsada por el Gobierno dominicano desde octubre de 2024. El plan contempla la repatriación de 10 mil ciudadanos haitianos por semana, con el objetivo declarado de controlar la inmigración irregular en el país.

Pedido de Amnistía Internacional para determinar responsabilidades

En un comunicado, Amnistía Internacional sostuvo que el Estado debe investigar la muerte sin demoras y adoptar medidas para evitar que el caso quede impune. La entidad planteó que las autoridades tienen que identificar a los responsables de eventuales violaciones de derechos humanos y garantizar reparaciones para los familiares del joven.

Varios hombres están sentados en el suelo junto a un automóvil negro con las luces encendidas, custodiados por dos militares uniformados.
Militares del Ejército de República Dominicana custodian a 17 haitianos con estatus migratorio irregular detenidos junto a una camioneta en la carretera El Rubio-Monción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora de AI para las Américas, Ana Piquer, afirmó que el episodio debe ser analizado dentro de un contexto más amplio. “Por años”, señaló, la organización y colectivos de República Dominicana y Haití han registrado denuncias sobre perfilamiento racial, detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y otras formas de violencia y discriminación asociadas a las políticas migratorias dominicanas.

PUBLICIDAD

Piquer pidió que esos antecedentes sean tenidos en cuenta durante las pesquisas. “Las autoridades dominicanas deben tener en cuenta este contexto en sus investigaciones y garantizar que las personas responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas”, expresó la representante de la organización.

AI remarcó que la situación migratoria de una persona no puede justificar el uso ilegítimo de la fuerza. También recordó que el empleo intencional de fuerza letal solo resulta admisible cuando es estrictamente inevitable para proteger una vida.

El plan de deportaciones y más de 250,000 deportados en siete meses

La muerte se produjo mientras República Dominicana mantiene un operativo de deportaciones de ciudadanos haitianos sin documentación regular. El Ejecutivo puso en marcha ese programa en octubre de 2024 y fijó como meta la repatriación de 10 mil haitianos por semana.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y julio de este año, el Gobierno dominicano deportó 250,429 haitianos indocumentados hacia Haití. El país vecino atraviesa una crisis política, institucional, humanitaria y de seguridad, marcada por el control territorial de bandas armadas en varias zonas y el deterioro de los servicios básicos.

Las operaciones de deportación de migrantes contaron con la coordinación del Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)
Las operaciones de deportación de migrantes contaron con la coordinación del Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Amnistía Internacional advirtió que el Estado dominicano debe cumplir una doble obligación: investigar lo ocurrido en Punta Cana y revisar las prácticas estatales que, según la entidad, afectan los derechos de personas migrantes por razones vinculadas a su nacionalidad o al color de piel.

“La violencia, la discriminación y la impunidad no pueden seguir siendo parte de la respuesta del Estado a la migración”, concluyó la ONG. La Dirección General de Migración no había ofrecido detalles públicos sobre el operativo ni sobre las circunstancias en las que el agente habría utilizado su arma.

Temas Relacionados

Amnistía InternacionalRepública DominicanaDeportacionesHaitíMigración

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana recibe a Jorge Luis Mojica Ortiz, extraditado desde Colombia por una denuncia sexual

El ciudadano dominicano y colombiano llegó desde Bogotá y quedó bajo custodia policial en Samaná, donde enfrenta un expediente por una denuncia de violencia sexual contra una menor ocurrida en 2021

República Dominicana recibe a Jorge Luis Mojica Ortiz, extraditado desde Colombia por una denuncia sexual

“Ella se tiró al río herida”: El trágico hallazgo de una adolescente dominicana desaparecida tras huir de su agresor

Sumida en una profunda consternación y en medio del luto de toda una comunidad, la familia de la adolescente Josnely Álvarez confirmó el hallazgo del cadáver de la menor de 13 años a orillas del río Yaque del Norte

“Ella se tiró al río herida”: El trágico hallazgo de una adolescente dominicana desaparecida tras huir de su agresor

El Disney Dream abre una nueva ruta de cruceros hacia República Dominicana, en medio del alza del turismo

La embarcación arribó el 6 de octubre a la terminal Taíno Bay con 3,194 viajeros y 1,467 tripulantes, procedente de Port Everglades, Estados Unidos, e incorporó a Puerto Plata a los itinerarios de la naviera

El Disney Dream abre una nueva ruta de cruceros hacia República Dominicana, en medio del alza del turismo

Gobierno dominicano destina 498 millones de USD para ampliar el riego tecnificado en fincas lecheras ante la sequía

Los fondos, asignados mediante Fotesir, financiarán mejoras hídricas en explotaciones registradas ante Conaleche, con el fin de asegurar forraje para el ganado durante los períodos de escasez de lluvias recurrente

Gobierno dominicano destina 498 millones de USD para ampliar el riego tecnificado en fincas lecheras ante la sequía

Hallaron osamentas humanas en una cisterna de una vivienda de República Dominicana

Los trabajadores suspendieron las tareas tras percibir un fuerte olor en una vivienda de Manganagua, Distrito Nacional, y avisaron a las autoridades, que aún no identificaron a la persona hallada

Hallaron osamentas humanas en una cisterna de una vivienda de República Dominicana

TECNO

En video el encuentro entre Tim Cook, exCEO de Apple, y el rey Carlos III: crearon Creative Labs para generar empleo en la industria musical

En video el encuentro entre Tim Cook, exCEO de Apple, y el rey Carlos III: crearon Creative Labs para generar empleo en la industria musical

OpenAI publica 377 resultados matemáticos y profundiza la discusión sobre el rol de la IA

OpenAI seguía entrenando modelos de IA peligrosos pese a sus propias advertencias, afirma exlíder de seguridad de la empresa

Nvidia y Microsoft anuncian las primeras PC Windows con RTX Spark: desde gaming extremo hasta agentes de IA que no descansan

Google, Meta e Isomorphic Labs invierten 300 millones de dólares para crear una célula virtual

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios tras cancelar su gira de despedida por una lesión de Steven Tyler

Saoirse Ronan responde a los rumores que colocan a Jack Lowden como el próximo James Bond

Ben Affleck asegura que no usó prostéticos para la escena de la ducha en ‘Gone Girl’

El regreso que los fans de ‘NCIS’ esperaban: Mark Harmon vuelve como Gibbs en una temporada completa

MUNDO

Ucrania afronta el plan de Rusia para aplastar su sistema energético y vaciar sus ciudades

Ucrania afronta el plan de Rusia para aplastar su sistema energético y vaciar sus ciudades

El jefe de Comercio de la UE llega a China con el objetivo de rebajar las tensiones económicas y evitar una guerra comercial

Trump recordó los tres años del ataque de Hamas contra Israel y dijo que los terroristas “están pagando un precio enorme”

Tras 5 años en restauración: Dubái reabrirá como museo el Fuerte Al Fahidi, el edificio más antiguo de la ciudad

Video: identifican el “truco” de los abejorros para realizar maniobras increíbles en el aire