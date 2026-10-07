República Dominicana recibe a Jorge Luis Mojica Ortiz, extraditado desde Colombia por una denuncia sexual

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella aprobó la extradición de Jorge Luis Mojica Ortiz a República Dominicana por un caso de presunta violación sexual a una menor. (EFE/ Rodrigo Sura/ ARCHIVO)

Guardar

Entre las primeras extradiciones aprobadas por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella figura la de Jorge Luis Mojica Ortiz, entregado a República Dominicana para enfrentar un proceso judicial por una investigación de presunta violación sexual contra una menor de edad.

El ciudadano de nacionalidad dominicana y colombiana llegó este lunes en un vuelo procedente de Bogotá. Los agentes de Interpol Santo Domingo lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez.

PUBLICIDAD

La extradición de Mojica Ortiz permitió que las autoridades dominicanas asumieran su custodia para continuar un expediente relacionado con una denuncia por violencia sexual contra una menor. El caso se refiere a un hecho ocurrido el 23 de diciembre de 2021 en la provincia de Samaná, según información de Diario Libre.

El imputado fue trasladado a esa jurisdicción tras su arribo al país. La División de Investigación de la Policía Nacional quedó a cargo de mantenerlo bajo custodia mientras sigue el procedimiento judicial vinculado con el mandato de arresto pendiente.

La orden judicial motivó la búsqueda internacional del imputado

El requerimiento contra Mojica Ortiz se sustentó en la orden judicial número 604-2024-SAUT-00789, emitida el 3 de agosto de 2024 por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la demarcación donde se investiga el caso.

PUBLICIDAD

La localización del hombre se produjo mediante una Notificación Roja de Interpol, un mecanismo de búsqueda y captura internacional que permitió a las autoridades colombianas detenerlo.

Agentes de la Interpol recibieron a Jorge Luis Mojica Ortiz en el Aeropuerto Internacional de Las Américas tras su traslado desde Bogotá. (Cortesía: Dirección Nacional Antidrogas/ ARCHIVO)

La captura ocurrió en enero de 2026, varios meses antes de que De la Espriella llegara a la Presidencia de Colombia. El arresto se produjo a pedido de las autoridades dominicanas, que lo requerían por la causa abierta en el país.

Las informaciones difundidas en Colombia cuando se conoció la detención señalaron que Mojica Ortiz era buscado por el expediente relacionado con la denuncia presentada en República Dominicana.

Esas versiones también indicaron que el imputado habría amenazado a la víctima después de la presunta agresión. El objetivo de esas amenazas, según esas informaciones, habría sido impedir que relatara lo sucedido a sus familiares.

PUBLICIDAD

La entrega integró las primeras cinco extradiciones del nuevo Gobierno colombiano

La autorización de la entrega se produjo después de su detención y formó parte del primer paquete de extradiciones aprobado por la administración de De la Espriella.

El presidente colombiano asumió el cargo el 7 de agosto de 2026. Durante la primera semana de su Gobierno, autorizó cinco entregas internacionales que quedaron contenidas en las resoluciones ejecutivas 308 a 312 de 2026.

El expediente contra el acusado responde a una denuncia por un hecho ocurrido el 23 de diciembre de 2021 en la provincia de Samaná. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Justicia colombiano tramitó las medidas. Dentro de ese grupo, Mojica Ortiz fue el único ciudadano requerido por República Dominicana.

Dos de los extraditables fueron solicitados por Estados Unidos en expedientes vinculados con narcotráfico. Otro fue reclamado por Perú por tráfico agravado de drogas.

La quinta solicitud correspondió a Panamá, que requirió a una persona por tentativa de homicidio agravado. Cada caso formó parte de las decisiones adoptadas al inicio de la nueva administración colombiana.

PUBLICIDAD

Con su llegada al territorio dominicano, Mojica Ortiz quedó a disposición de las autoridades encargadas de ejecutar el mandato judicial.

La investigación seguirá bajo la jurisdicción que emitió la orden de arresto. La Policía Nacional mantendrá bajo custodia al imputado mientras avanza el procedimiento correspondiente.