República Dominicana

República Dominicana liderará el crecimiento del Sica en 2026 con una expansión prevista de 4.7%

El Banco Mundial situó al país por encima de El Salvador y Panamá, con avances calculados de 4.5% y 4.2%, respectivamente, en su informe difundido este martes sobre las perspectivas económicas latinoamericanas

Gráfico con barras y una flecha ascendente dorada, un mapa de República Dominicana con puntos de red, la bandera dominicana y un paisaje urbano.
Un gráfico de barras con una flecha ascendente y el mapa de República Dominicana iluminado representan el crecimiento económico del país, junto a su bandera y una ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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República Dominicana encabezará el crecimiento económico de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) en 2026, con una expansión prevista del producto interno bruto (PIB) de 4.7% en 2026, de acuerdo con el informe más reciente del Banco Mundial. La estimación ubica al país por encima de El Salvador, que avanzaría 4.5%, y de Panamá, con una proyección de 4.2%, indica una nota de la agencia EFE.

El organismo multilateral difundió este martes una nueva edición de su Panorama Económico de América Latina y el Caribe, en la que calcula que la región crecerá 2.2% en 2026. La previsión para la economía dominicana supera en más de dos puntos porcentuales ese promedio regional y sostiene al país entre las economías de mayor expansión de América Latina y el Caribe.

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La proyección para República Dominicana también supera las estimaciones para Guatemala, cuyo PIB crecería 3.7%; Nicaragua, con 3.6%; Honduras, con 3.4%; Costa Rica, con 3.3%; y Belice, con 2.4%. Dentro del grupo de países del Sica, el informe coloca a República Dominicana al frente durante los próximos tres años.

El Banco Mundial prevé un crecimiento de 4.4% para 2027

Las perspectivas del Banco Mundial indican que la economía dominicana mantendría una expansión de 4.4% en 2027, todavía como la tasa más alta entre los integrantes del Sica. Panamá ocuparía el segundo lugar, con 4.1%, seguido por El Salvador, con 3.9%, y Guatemala, con 3.8%.

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Honduras registraría un avance de 3.7%, mientras que Costa Rica crecería 3.5%. Para Nicaragua, la proyección es de 3.2%, y para Belice, de 2.2%.

Bandera de República Dominicana ondea en un puerto al atardecer, con grúas, numerosos contenedores y un barco de carga, incluye texto "Exportaciones dominicanas en 2026".
El pabellón dominicano ondea sobre un puerto con contenedores y grúas, representando el crecimiento de las exportaciones dominicanas en 2026, un pilar para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario para 2028 anticipa una aceleración de la actividad en República Dominicana. El Banco Mundial estima que el PIB dominicano crecerá 4.8% ese año, frente al 4.1% previsto para Panamá. Guatemala y Honduras tendrían una expansión de 3.8%; El Salvador y Costa Rica, de 3.5%; Nicaragua, de 3.1%, y Belice, de 2%.

La entidad señaló que algunos países de la región lograron desempeños por encima del promedio a partir de decisiones sostenidas sobre variables macroeconómicas. En ese grupo mencionó a Panamá y a República Dominicana, cuyos resultados se apoyan, según el organismo, en fundamentos de política de largo plazo.

La región crecería 2.2% y enfrenta un desafío de productividad

El informe sitúa el crecimiento de América Latina y el Caribe en 2.2% en 2026, una cifra inferior a la proyección dominicana. El Banco Mundial advirtió que la región requiere nuevos motores de productividad para elevar su ritmo de expansión y reducir las brechas frente a otras economías emergentes.

En el caso de El Salvador, la institución destacó una mejora de su perfil de riesgo en un período breve, junto con avances en seguridad, consolidación fiscal e inversión privada. Esos factores explicarían que el país mantenga un crecimiento superior al promedio regional.

Pilas de pesos dominicanos en una mesa de madera clara junto a un gráfico de barras rojo y azul con el logo del Banco Central, monedas, gafas y un bolígrafo.
Pilas de pesos dominicanos y un gráfico del Banco Central de la República Dominicana ilustran el crecimiento económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para República Dominicana, la previsión de 4.7% representa una señal de continuidad tras un período de crecimiento sostenido. El desempeño esperado permitiría que el país conserve la posición de mayor crecimiento entre las economías de América Latina y el Caribe, junto con Paraguay, que también tendría una expansión de 4.7% este año.

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