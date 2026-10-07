República Dominicana liderará el crecimiento del Sica en 2026 con una expansión prevista de 4.7%

República Dominicana encabezará el crecimiento económico de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) en 2026, con una expansión prevista del producto interno bruto (PIB) de 4.7% en 2026, de acuerdo con el informe más reciente del Banco Mundial. La estimación ubica al país por encima de El Salvador, que avanzaría 4.5%, y de Panamá, con una proyección de 4.2%, indica una nota de la agencia EFE.
El organismo multilateral difundió este martes una nueva edición de su Panorama Económico de América Latina y el Caribe, en la que calcula que la región crecerá 2.2% en 2026. La previsión para la economía dominicana supera en más de dos puntos porcentuales ese promedio regional y sostiene al país entre las economías de mayor expansión de América Latina y el Caribe.
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La proyección para República Dominicana también supera las estimaciones para Guatemala, cuyo PIB crecería 3.7%; Nicaragua, con 3.6%; Honduras, con 3.4%; Costa Rica, con 3.3%; y Belice, con 2.4%. Dentro del grupo de países del Sica, el informe coloca a República Dominicana al frente durante los próximos tres años.
El Banco Mundial prevé un crecimiento de 4.4% para 2027
Las perspectivas del Banco Mundial indican que la economía dominicana mantendría una expansión de 4.4% en 2027, todavía como la tasa más alta entre los integrantes del Sica. Panamá ocuparía el segundo lugar, con 4.1%, seguido por El Salvador, con 3.9%, y Guatemala, con 3.8%.
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Honduras registraría un avance de 3.7%, mientras que Costa Rica crecería 3.5%. Para Nicaragua, la proyección es de 3.2%, y para Belice, de 2.2%.
El escenario para 2028 anticipa una aceleración de la actividad en República Dominicana. El Banco Mundial estima que el PIB dominicano crecerá 4.8% ese año, frente al 4.1% previsto para Panamá. Guatemala y Honduras tendrían una expansión de 3.8%; El Salvador y Costa Rica, de 3.5%; Nicaragua, de 3.1%, y Belice, de 2%.
La entidad señaló que algunos países de la región lograron desempeños por encima del promedio a partir de decisiones sostenidas sobre variables macroeconómicas. En ese grupo mencionó a Panamá y a República Dominicana, cuyos resultados se apoyan, según el organismo, en fundamentos de política de largo plazo.
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La región crecería 2.2% y enfrenta un desafío de productividad
El informe sitúa el crecimiento de América Latina y el Caribe en 2.2% en 2026, una cifra inferior a la proyección dominicana. El Banco Mundial advirtió que la región requiere nuevos motores de productividad para elevar su ritmo de expansión y reducir las brechas frente a otras economías emergentes.
En el caso de El Salvador, la institución destacó una mejora de su perfil de riesgo en un período breve, junto con avances en seguridad, consolidación fiscal e inversión privada. Esos factores explicarían que el país mantenga un crecimiento superior al promedio regional.
Para República Dominicana, la previsión de 4.7% representa una señal de continuidad tras un período de crecimiento sostenido. El desempeño esperado permitiría que el país conserve la posición de mayor crecimiento entre las economías de América Latina y el Caribe, junto con Paraguay, que también tendría una expansión de 4.7% este año.
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