República Dominicana

“Ella se tiró al río herida”: El trágico hallazgo de una adolescente dominicana desaparecida tras huir de su agresor

Sumida en una profunda consternación y en medio del luto de toda una comunidad, la familia de la adolescente Josnely Álvarez confirmó el hallazgo del cadáver de la menor de 13 años a orillas del río Yaque del Norte

Punto del río Yaque del Norte, a la altura de la toma de agua de Pontón, en Navarrete, donde fue localizado el cuerpo sin vida de la menor Josnely Álvarez (Cortesía: Listín Diario).
Punto del río Yaque del Norte, a la altura de la toma de agua de Pontón, en Navarrete, donde fue localizado el cuerpo sin vida de la menor Josnely Álvarez (Cortesía: Listín Diario).
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El trágico desenlace que conmociona a toda República Dominicana se confirmó tras una intensa jornada de rastreo en la provincia de Santiago. El cuerpo sin vida de la menor Josnely Álvarez, de apenas 13 años de edad, fue hallado sumergido en las aguas del río Yaque del Norte, específicamente a la altura de la toma de agua de Pontón, en el municipio de Navarrete.

La adolescente permanecía en calidad de desaparecida desde la madrugada del pasado domingo 4 de agosto, desencadenando una profunda angustia entre sus familiares, vecinos y rescatistas de la zona.

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El hallazgo se produjo en horas de la mañana de ayer, momento en que comunitarios que colaboraban en las labores de rastreo avistaron el cadáver flotando cerca del cauce del afluente.

De inmediato, los lugareños dieron aviso a los organismos de socorro y a los agentes de la Policía Nacional. Un equipo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudió al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y realizar los peritajes forenses pertinentes con el objetivo de determinar las causas exactas del deceso.

La hipótesis principal sostenida por los investigadores policiales establece que la víctima se habría lanzado al río en un desesperado intento por salvar su vida mientras huía de una violenta agresión con arma blanca. El presunto agresor fue identificado como Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, quien permanece bajo custodia policial tras haberse entregado voluntariamente a las autoridades impulsado por sus familiares.

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Imágenes desgarradoras del momento en que es recuperado el cuerpo sin vida de una menor que había sido reportada como desaparecida en el río Yaque del Norte. La comunidad se encuentra de luto ante la trágica pérdida.

La reconstrucción del hecho y las confesiones del sospechoso

De acuerdo con las indagatorias preliminares y las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, el incidente comenzó cuando Josnely y otra adolescente de 16 años, abordaron la motocicleta en la que se desplazaba el imputado. El recorrido incluyó una parada en una panadería del sector La Delicia y posteriormente un abastecimiento de combustible en una estación de servicios en Barrero, antes de dirigirse hacia las proximidades del río Yaque del Norte.

A través de un video que circula en redes sociales, Rodríguez Cruz admite haber transportado a ambas menores hacia la ribera del afluente y reconoció que en el sitio se desató una discusión.

Según su testimonio, el conflicto escaló al punto de utilizar un cuchillo para atacar a las adolescentes. Mientras María logró zafarse de la agresión y escapar para ponerse a salvo, Josnely resultó herida por el arma blanca.

Testimonios vertidos por allegados señalan que la sobreviviente presenció cómo el sujeto sostenía la hoja punzocortante e intentaba someter a la niña. En medio del altercado y con varias estocadas en su cuerpo, la víctima de 13 años cayó o se lanzó a la corriente, siendo arrastrada por la fuerza del agua.

En una entrevista, el joven Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz narra los eventos que llevaron a la desaparición de una menor. Confiesa haberla agredido con un cuchillo a ella y a una amiga en el río Yaque del Norte, en Santiago, antes de que la víctima se lanzara al agua.

Por su parte, la tía de la menor, Marielys Álvarez, detalló que previo a la tragedia, la joven María había permanecido al menos dos días hospedada en su residencia, compartiendo con la menor antes de que ambas salieran al encuentro con el detenido.

La confirmación del hallazgo del cadáver ha dejado un profundo dolor y luto en la comunidad de Navarrete. Nataly Álvarez, tía de la fallecida, hizo un vehemente llamado a las más altas autoridades de la nación para que el crimen no quede impune.

“Pedimos la intervención directa del presidente de la República para que se haga justicia y la justicia aplique el máximo castigo previsto por las leyes al responsable”, enfatizó entre lágrimas frente a los medios de comunicación.

Los parientes aseguraron que el imputado cuenta con antecedentes y exigieron a los fiscales encargados procesar el expediente con la mayor severidad legal. De momento, el Ministerio Público mantiene a Edwin Cruz bajo investigación activa. Los exámenes del INACIF serán clave para robustecer el expediente acusatorio y dictaminar la responsabilidad penal del imputado.

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