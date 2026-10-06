Las mipymes representan nueve de cada 10 empresas importadoras en República Dominicana

Las mipymes representan el 94.1% de las empresas importadoras formales identificadas en la República Dominicana durante 2025. - crédito X

Guardar

El mapa de las importaciones en República Dominicana muestra una diferencia marcada entre cantidad de empresas y dinero movilizado: las mipymes concentran la mayoría de los importadores, aunque los datos señalan las grandes compañías absorben casi dos tercios del valor comprado en el exterior. Los datos de 2025 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reflejan un sector amplio en participantes, aunque concentrado en las operaciones de mayor escala.

Las micro, pequeñas y medianas empresas representaron el 94.1% de las 16,936 compañías importadoras formales identificadas durante el año. Es decir, nueve de cada 10 empresas que adquirieron mercancías fuera del país pertenecían a ese segmento.

PUBLICIDAD

A pesar de esa presencia, las mipymes iPEmportaron en conjunto $10,766.3 millones. El monto quedó por debajo de las compras realizadas por las grandes empresas, que alcanzaron $17,974.7 millones.

Las grandes compañías concentraron el 62.5% del valor total de las importaciones con una cifra de 17,974.7 millones de dólares. Foto: Colortex Perú

Mil empresas grandes reunieron el 60% de las compras externas

El grupo de grandes compañías estuvo integrado por 1,004 empresas con 151 trabajadores o más. Aunque equivalieron al 5.9% de los importadores formales, concentraron el 62.5% del valor total de las importaciones.

La diferencia entre ambos grupos fue de $7,207.7 millones. La estructura indica que las mipymes tienen mayor peso en número de empresas, pero las compañías de gran tamaño mantienen una posición dominante en la compra de mercancías en el extranjero.

PUBLICIDAD

Las importaciones de las empresas formales sumaron $29,607.6 millones en 2025. El perfil elaborado por la ONE incluye a 45,176 importadores dominicanos, una categoría que abarca distintos tipos de operadores vinculados a las compras externas.

La concentración de los montos en empresas grandes puede relacionarse con su capacidad para adquirir volúmenes mayores, mantener cadenas de suministro más amplias y operar en actividades que requieren insumos, equipos o bienes de alto valor. El informe estadístico no detalla las causas de esa distribución, pero sí expone la brecha entre la participación empresarial y el valor importado.

Las importaciones de las empresas formales dominicanas sumaron 29,607.6 millones de dólares según la Oficina Nacional de Estadística. (Foto: Shutterstock)

Comercio y manufactura concentraron cerca de ocho de cada 10 dólares importados

El comercio fue la actividad con mayor participación por valor de importación. Las empresas de ese sector compraron productos por $12,293.4 millones, equivalentes al 41.7% del total registrado entre las compañías formales.

PUBLICIDAD

La industria manufacturera ocupó el segundo lugar, con $11,574 millones y una participación de 39,3%. La manufactura concentró una proporción relevante del valor importado, aunque quedó por debajo del comercio.

Entre ambas actividades reunieron alrededor del 81% de las compras externas. El dato muestra que buena parte de las importaciones se orientó a la comercialización de mercancías y al abastecimiento de procesos productivos.

El comercio también tuvo el mayor número de empresas importadoras formales, con el 31.5% del total. Le siguieron las actividades de servicios, que representaron el 27.3% de los importadores, aunque la información disponible no detalla su participación en el valor total adquirido.

PUBLICIDAD

La región Ozama reunió el 65.5% de los importadores formales y concentró el 65.1% del valor de las compras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ozama concentró dos tercios del valor importado

La distribución territorial también evidenció una alta concentración. La región Ozama, que incluye el Distrito Nacional y Santo Domingo, reunió el 65.5% de los importadores formales y concentró $18,891.7 millones, el 65.1% del valor importado.

Valdesia registró el 13.5% del monto total, pese a agrupar apenas el 3.1% de las empresas importadoras. En cambio, Cibao Noroeste, El Valle y Enriquillo acumularon en conjunto solo el 0.8% del valor movilizado durante 2025.

La información de la ONE perfila un mercado importador con amplia presencia de mipymes, pero con las compras de mayor volumen concentradas en grandes empresas, el comercio, la manufactura y la región Ozama.

PUBLICIDAD