El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destina USD 1,000 millones ante un posible súper Niño en la región

FOTO DE ARCHIVO: el banco destinará los fondos para la preparación de América Latina y el Caribe ante el fenómeno de El Niño./ (REUTERS/Carlos García Rawlins)

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El CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destinará inicialmente USD 1,000 millones para que los países de América Latina y el Caribe preparen respuestas ante un posible súper Niño en 2026 y 2027, un episodio de intensidad excepcional que podría afectar la actividad económica, agravar la pobreza y poner bajo presión a las poblaciones más vulnerables.

El fenómeno podría ocasionar pérdidas equivalentes al 2% del PIB regional y sumar 4.8 millones de personas a la pobreza hacia el final de la década. La proyección surge de estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, citadas por Listín Diario.

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El Niño es un fenómeno natural, a diferencia del cambio climático, en el que interviene la actividad humana. Las previsiones científicas señalan que el ciclo de 2026-2027 podría alcanzar una intensidad fuera de lo habitual, con consecuencias diferentes según cada país y territorio.

Las sequías, las temperaturas elevadas, las inundaciones y el aumento de las lluvias figuran entre los riesgos previstos. Sus efectos también pueden traducirse en pérdidas agrícolas, ganaderas y pesqueras, daños a la infraestructura, menor productividad, interrupciones en las cadenas de suministro y aumentos de precios.

Las pérdidas en el sector agropecuario, los daños en la infraestructura y el encarecimiento de bienes figuran entre las amenazas previstas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, advirtió que el fenómeno podría alcanzar una magnitud inédita en un siglo. “Este Niño tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años, lo que amenaza directamente a los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles”, consignó Listín Diario.

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El organismo financiero regional dispuso los recursos para apoyar la preparación, la atención de emergencias y la protección de las comunidades expuestas. El financiamiento estará orientado a que los gobiernos puedan anticipar los efectos, responder ante los desastres y atender necesidades inmediatas junto con prioridades de largo plazo.

“Por eso, ponemos a disposición inicialmente US$ 1,000 millones para ayudar a nuestros países a anticiparse, proteger a sus poblaciones y responder a las emergencias. Estamos acompañando las necesidades inmediatas y las prioridades de largo plazo de nuestra gente”, afirmó Díaz-Granados.

La contracción económica prevista durante los próximos tres años estaría vinculada a los daños sobre sectores productivos y servicios esenciales. La pérdida de ingresos, el encarecimiento de bienes y las afectaciones en las actividades rurales podrían profundizar la vulnerabilidad social en la región.

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A diferencia del cambio climático provocado por la actividad humana, El Niño constituye un fenómeno de origen natural. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá será sede del debate sobre riesgos naturales

Panamá albergará el 27 y 28 de enero de 2027 la primera Reunión de Ministros de Economía de América Latina y el Caribe dedicada a la gestión financiera de los riesgos naturales y al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.

El encuentro se realizará en el marco del Foro CAF América Latina y el Caribe y abordará los desafíos asociados con El Niño. Los ministros intercambiarán prácticas para mejorar la preparación de los países y la atención de emergencias provocadas por fenómenos naturales.

El CAF también promoverá un Libro blanco sobre experiencias de atención de emergencias ante desastres naturales. El organismo organizará, además, un esquema de asistencia técnica para que los países fortalezcan sus capacidades de preparación y respuesta.

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La estrategia combinará financiamiento, conocimiento especializado y apoyo técnico. El objetivo es que los gobiernos cuenten con herramientas para enfrentar los efectos económicos y sociales de un eventual episodio extremo y proteger a las comunidades con mayor exposición.