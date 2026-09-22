República Dominicana

“Nos vemos pronto allá”: Abinader y Fujimori acuerdan reimpulsar los lazos entre República Dominicana y Perú

Luis Abinader se reunió con la presidenta peruana, Dina Boluarte, el 21 de septiembre y afirmó que República Dominicana busca fortalecer los vínculos existentes, según informó la Presidencia dominicana

El presidente dominicano y la mandataria peruana coincidieron en la necesidad de llevar sus vínculos a otro nivel. El encuentro dejó invitaciones mutuas sobre la mesa, aunque sin fechas ni acuerdos concretos. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
El presidente dominicano y la mandataria peruana coincidieron en la necesidad de llevar sus vínculos a otro nivel. El encuentro dejó invitaciones mutuas sobre la mesa, aunque sin fechas ni acuerdos concretos. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, mantuvieron este lunes una reunión bilateral en Nueva York, en la que manifestaron su interés por fortalecer las relaciones entre ambos países y abrir nuevas instancias de cooperación.

El encuentro formó parte de la agenda de trabajo del mandatario dominicano en esa ciudad. Según informó la Presidencia de República Dominicana, Abinader y Fujimori dialogaron sobre la necesidad de dar mayor impulso a los vínculos ya existentes entre Santo Domingo y Lima.

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Durante el intercambio, el jefe de Estado dominicano sostuvo que ambos gobiernos pueden elevar el nivel de su relación bilateral. “Queríamos tener siempre con Perú las mejores relaciones, incentivar las relaciones nuestras. Creo que las podemos llevar a otros niveles”, expresó.

La reunión fue el primer encuentro de Abinader con Fujimori desde que asumió la Presidencia peruana. Ambos intercambiaron invitaciones para realizar futuras visitas oficiales a sus respectivos países, aunque no se comunicaron fechas ni una agenda concreta para esos viajes.

“Son países hermanos”, dijo Abinader tras la reunión

Abinader y Boluarte se reúnen por primera vez en Nueva York: relaciones "no potencializadas" e invitaciones cruzadas entre República Dominicana y Perú (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
Abinader y Boluarte se reúnen por primera vez en Nueva York: relaciones "no potencializadas" e invitaciones cruzadas entre República Dominicana y Perú (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Tras el encuentro, Abinader habló con la prensa y destacó los lazos históricos entre República Dominicana y Perú. El mandatario consideró que, pese a los contactos mantenidos entre ambas naciones, hay margen para desarrollar una relación más amplia.

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“Son países hermanos que tenemos muchas relaciones, que incluso no estaban potencializadas en su totalidad”, afirmó el presidente dominicano.

Abinader señaló que su objetivo es incentivar esos vínculos y promover una agenda con mayor alcance. La Presidencia dominicana no detalló qué áreas específicas de cooperación fueron abordadas durante la conversación ni informó si las cancillerías iniciarán gestiones posteriores para definir acuerdos.

El mandatario indicó que tenía interés en concretar un saludo formal con Fujimori después de su llegada a la Presidencia peruana. “También, el primer encuentro con ella después de ser presidenta. Ella me invitó y nosotros la invitamos también”, declaró.

Una conversación marcada por la invitación a visitar ambos países

El video difundido por la Presidencia dominicana muestra el inicio de la reunión entre ambos mandatarios. Fujimori le comentó a Abinader que lo habían extrañado durante su juramentación.

“Presidente, lo extrañamos el día de la juramentación”, le dijo la mandataria peruana. Abinader respondió: “Sí, hombre, sí”.

Fujimori le aseguró luego que República Dominicana había contado con una representación durante la ceremonia. “Pero déjeme decirle que está usted muy bien representado”, afirmó entre risas.

Abinader retomó entonces el objetivo de la cita. “Tenía interés en saludarla y tener siempre con Perú las mejores relaciones e incentivar las relaciones nuestras. Creo que las podemos llevar a otros niveles”, sostuvo.

La conversación concluyó con una referencia a los eventuales viajes oficiales. “Nos vemos pronto allá”, dijo Abinader. Fujimori respondió: “Así es”.

La bandera de Perú y la bandera de República Dominicana izadas en mástiles de metal ante un cielo azul.
Las banderas de Perú y República Dominicana ondean en astas metálicas ante un cielo azul con nubes dispersas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La delegación dominicana incluyó al canciller Víctor Bisonó

Abinader estuvo acompañado por el canciller Víctor “Ito” Bisonó; el embajador y viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, y el representante permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, el embajador Wellington Bencosme.

La reunión con Fujimori cerró la jornada de trabajo del presidente dominicano en Nueva York. El Gobierno de República Dominicana señaló que el encuentro buscó consolidar el acercamiento político entre los dos países y evaluar oportunidades para ampliar la cooperación bilateral.

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