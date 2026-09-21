República Dominicana

Alcaldesa capitalina y el presidente del Senado dominicano unen fuerzas para la candidatura presidencial de su partido político en 2027

El acto en el Coliseo Teo Cruz selló una decisión clave en el Distrito Nacional. La apuesta combina disciplina interna y una consigna de respeto. La contienda hacia las primarias empieza a tomar forma

El senador lanzó un mensaje interno que marcó límites y pidió bajar el tono entre corrientes, mientras el acto en el Coliseo Teo Cruz dejó señales sobre cómo se ordenará el equipo (Video cortesía)

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La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, formalizó este domingo la designación del presidente del Senado de la nación, Ricardo de los Santos, como director nacional de su campaña para buscar la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las primarias de 2027, según Diario Libre, diario dominicano.

“Hoy junto a Ricardo de los Santos y miles de dominicanos, reafirmamos el camino que estamos construyendo: con visión para saber hacia dónde vamos, con orden para construir la fuerza que necesitamos y con firmeza para conquistar la victoria. Vamos juntos. Vamos unidos. ¡Vamos a ganar!“, colocó la funcionaria en sus redes sociales.

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La organización oficialista prevé definir sus postulaciones para los comicios presidenciales de 2028 mediante primarias internas con padrón cerrado, una ruta surgida de acuerdos partidarios que distintos sectores del PRM han reiterado públicamente.

De los Santos asumió la función durante un acto realizado en el Coliseo Teo Cruz, en el Distrito Nacional, y pidió a los dirigentes y militantes que respaldan a Mejía evitar los ataques contra otros aspirantes. “Esta no es una confrontación, es una competencia entre hermanos. Defendamos a nuestra candidata con argumentos, sin ofender a nadie”, expresó.

El presidente del Senado sostuvo que la campaña busca construir una opción que garantice la continuidad del desarrollo nacional. También atribuyó a la alcaldesa experiencia en la administración pública y conocimiento de la estructura partidaria. “Carolina tiene alta formación personal, académica y experiencia ejecutiva de Estado”, afirmó De los Santos durante el acto.

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Carolina Mejía oficializa a Ricardo de los Santos como jefe de campaña rumbo a las primarias del PRM en 2027 (Ilustrativa Infobae)
Carolina Mejía oficializa a Ricardo de los Santos como jefe de campaña rumbo a las primarias del PRM en 2027 (Ilustrativa Infobae)

Una campaña centrada en la economía y la participación partidaria

El dirigente planteó que una futura administración de Mejía debería combinar sensibilidad social con capacidad para impulsar la economía. “La Presidencia requiere sensibilidad social, pero también capacidad para impulsar la economía, las inversiones, la generación de empleos, la producción nacional, la administración transparente de los recursos públicos”, añadió.

También incluyó en esa agenda la educación, la salud, la prevención, la familia, la nutrición, la juventud, el deporte, la cultura, la seguridad y las oportunidades. A su juicio, Mejía ha demostrado capacidad para convertir las políticas públicas en proyectos concretos.

De los Santos aseguró que recorrerá la estructura del Partido Revolucionario Moderno y se reunirá con sectores sociales para fortalecer la postulación. “Estamos escuchando nuestra militancia, hablando con nuestros dirigentes y con todos los sectores de la sociedad, mujeres, jóvenes, trabajadores, productores y gestores sociales para construir una candidatura que, además de ganar la convención, represente la mejor esperanza para que continúe el progreso”, dijo.

Mejía afirmó que su proyecto busca integrar a las distintas corrientes internas del partido y prometió participación a quienes se sumen al trabajo electoral. “Yo no llegaré sola a gobernar sin ustedes. Quienes trabajen con nosotros, gobernarán con nosotros. Cada voz cuenta, cada voz importa, y escúchenlo bien: hay espacio para todos los perremeístas que aún faltan por llegar”, sostuvo.

En un encuentro multitudinario, el presidente del Senado planteó prioridades que van de inversión a transparencia, mientras la alcaldesa prometió integrar a todas las corrientes y compartir espacios de poder dentro del partido. Video cortesía.

La alcaldesa dijo confiar en De los Santos para organizar y unificar al equipo de campaña rumbo a la convención. Lo definió como un dirigente con liderazgo, disciplina, capacidad de trabajo y confiabilidad: “Ricardo sabe dirigir, pero también sabe escuchar, sabe defender sus convicciones sin cerrar las puertas al entendimiento”.

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