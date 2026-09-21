Abinader premió a referentes de la diáspora dominicana en EEUU: quiénes son los 14 homenajeados

Luis Abinader destaca en el ranking latinoamericano por su estrategia de modernización y proyectos de innovación en República Dominicana (Foto cortesía @luisabinader).

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El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó en Nueva York la cuarta entrega del Reconocimiento Dominicano Destacado en el Exterior “Index Somos Todos”, una distinción que alcanzó a 14 ciudadanos por sus trayectorias profesionales y comunitarias en Estados Unidos.

El acto contó con la presencia de la primera dama, Raquel Arbaje, y del canciller Víctor “Ito” Bisonó. La ceremonia fue organizada por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), un organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores que busca fortalecer los vínculos entre el Estado y la diáspora.

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Los homenajeados desarrollan actividades en los sectores de salud, educación, tecnología, arte, negocios, servicio público y trabajo comunitario. Según informó la Presidencia dominicana, sus recorridos impactaron en las comunidades donde residen y contribuyeron a la proyección del país fuera de sus fronteras.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, entrega una distinción a la educadora Berkis Contreras Suriel durante el acto del premio Index Somos Todos en Nueva York. Foto: Presidencia de República Dominicana

El peso de la comunidad dominicana en el exterior

Durante su intervención, el canciller Bisonó afirmó que la comunidad dominicana residente en otros países forma parte del presente y del futuro nacional y señaló que el Gobierno procura una mayor integración con quienes viven fuera del territorio dominicano.

El funcionario sostuvo que más de 3 millones de dominicanos residen en 129 países y territorios. A su juicio, esa población constituye una red de conocimiento, liderazgo, emprendimiento y vínculos internacionales para la República Dominicana.

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Bisonó también se refirió al aporte económico de la diáspora. Indicó que en 2025 las remesas llegaron a USD 11,900 millones, con Estados Unidos como principal origen de esos recursos. Añadió que la contribución de los migrantes incluye inversión, experiencia profesional, iniciativas empresariales y capacidades adquiridas durante décadas.

“La diáspora es también un actor estratégico para el desarrollo y la proyección internacional del país”, expresó el canciller durante la ceremonia.

La viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio, agradeció el respaldo del presidente Abinader a las políticas dirigidas a los dominicanos que viven fuera del país. También planteó la necesidad de mantener la identidad nacional entre las comunidades migrantes.

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La infografía de Infobae ilustra las principales rutas y países de residencia de la diáspora dominicana; Estados Unidos y España son los destinos principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Médicos, docentes, empresarios y funcionarios entre los distinguidos

Entre los reconocidos estuvo Gypsy Pichardo, teniente de la Policía de Nueva York, quien acumula dos décadas de servicio y pasó por comandos de esa ciudad. También fue galardonado el neumólogo Wilson Arismendy Quezada, por su trabajo médico y académico.

La lista incluyó a Bernarda Rodríguez, cosmetóloga y empresaria, fundadora de Josephine’s Spa, y a Yraida Aponte, coordinadora del Programa de Salud Bucal Infantil del Departamento de Salud de Nueva Jersey para siete condados.

Recibieron la distinción la estratega de asuntos públicos y comunicaciones Mayra Serafina Linares; el especialista en operaciones tecnológicas Dean Jorge Ulloa; la médica internista Yohanna Olivo, fundadora y directora médica de Bronx Community Medicine, y el empresario Carlos Elpidio Herrera, vinculado al sector bodeguero.

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El reconocimiento también alcanzó a la actriz, artista y empresaria Lorena Jorge, presentada por las autoridades como la primera superheroína afrolatina de Disney. Fue homenajeado, además, Alfonso Geomar Matos Mesa, militar dominicano con diez años de servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, incluidos despliegues en Irak y misiones humanitarias.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, junto a los homenajeados quienes desarrollan tareas en salud, educación, tecnología, arte, negocios, servicio público y trabajo comunitario. Foto: Presidencia de República Dominicana.

Más de 35 años de trayectoria médica y programas para comunidades hispanas

El médico internista y hematólogo Agustín Apolinar Rojas fue distinguido por más de 35 años de ejercicio en Nueva York y por su actividad en favor de comunidades hispanas y dominicanas.

Completaron el grupo Wendy Arelis Mesa Grullón, comisionada del Departamento de Obras Públicas de Union City; la maestra y escritora Berkis Contreras Suriel, con 28 años de experiencia en el sistema educativo de esa ciudad, y Ertuania Jorge Ghosh, ejecutiva de salud conductual y desarrollo comunitario.

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Según la información oficial, Jorge Ghosh creó 55 iniciativas para poblaciones vulnerables y dirige programas que atienden a más de 18,000 personas cada año.

A la ceremonia asistieron autoridades dominicanas, representantes de instituciones, dirigentes comunitarios, familiares de los homenajeados y miembros de la comunidad dominicana en Estados Unidos. También participaron John Sánchez, encargado de la oficina del Index en Nueva York, y Fernando Delgado, presidente del Lovinger Theatre de Lehman College, detalló la presidencia.