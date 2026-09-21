República Dominicana

Policía de República Dominicana anunció cambios internos y advierte sanciones por abusos

El director de la institución realizó una inspección sorpresa, se reunió con mandos locales y pidió respetar los lineamientos internos, con responsabilidad individual por eventuales desviaciones

Faride Raful afirmó que el Gobierno de República Dominicana investigará y sancionará los casos en que agentes de la Policía Nacional estuvieron involucrados en muertes de civiles. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
Faride Raful afirmó que el Gobierno de República Dominicana investigará y sancionará los casos en que agentes de la Policía Nacional estuvieron involucrados en muertes de civiles. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
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El director general de la Policía Nacional de República Dominicana, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, realizó este domingo una visita a Santiago, donde supervisó las labores operativas de la institución y advirtió que habrá consecuencias para los agentes que actúen al margen de la ley.

La inspección se llevó a cabo en la Dirección Regional Cibao Central, una de las estructuras policiales con jurisdicción en Santiago. Rodríguez García se reunió con el director regional, general Jesús Rafael Tejada Tejada, y con oficiales responsables de las distintas dependencias de esa sede.

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El jefe policial afirmó que los miembros de la fuerza deben respetar los lineamientos institucionales durante el cumplimiento de sus tareas. Según informó Diario Libre, diario dominicano, el mayor general sostuvo que quienes se aparten de esas normas deberán responder por sus actos.

La visita fue sorpresiva, según indica Diario Libre. El recorrido incluyó una revisión de las labores que desarrolla la Policía en la ciudad y contactos con los responsables de las áreas que integran la dirección regional.

Ernesto Rodríguez García asumió la dirección de la Policía Nacional el 18 de agosto y planteó fortalecer el seguimiento de los policías jóvenes y los controles en las calles./ (Presidencia de la República Dominicana)
Ernesto Rodríguez García asumió la dirección de la Policía Nacional el 18 de agosto y planteó fortalecer el seguimiento de los policías jóvenes y los controles en las calles./ (Presidencia de la República Dominicana)

Cambios previstos en las áreas operativa, investigativa y administrativa

La visita a Santiago también sirvió para comunicar que la jefatura de la Policía prevé cambios en los ámbitos operativos, investigativos y administrativos de la institución. No se difundieron detalles sobre el alcance, las fechas ni los funcionarios que podrían quedar incluidos en esas modificaciones.

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Los ajustes forman parte de las decisiones de la actual conducción policial. El anuncio se vinculó con el llamado a los agentes para que cumplan sus responsabilidades dentro del marco legal y de los procedimientos internos.

Rodríguez García destacó ante periodistas que la situación de Santiago se encuentra bajo control y valoró el trabajo que, según dijo, realiza la Policía en esa demarcación. “Santiago está bien”, afirmó el director general al ser consultado sobre las operaciones en la zona.

El mando policial felicitó al general Tejada y al personal bajo su responsabilidad por las tareas desarrolladas hasta el momento. A la vez, los exhortó a mantener las acciones destinadas a la protección de la población y a la prevención de hechos delictivos, indica la publicación del medio local.

La Policía Nacional no informó el lugar exacto del operativo en Dajabón ni precisó si hubo heridos, detenidos o armas incautadas. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))
La Policía Nacional no informó el lugar exacto del operativo en Dajabón ni precisó si hubo heridos, detenidos o armas incautadas. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))

Uso proporcional de la fuerza y protección de los agentes

Uno de los puntos planteados por Rodríguez García fue la necesidad de preservar la vida y la integridad física de los agentes que participan en operativos. El director general señaló que esa protección debe garantizarse sin apartarse de los principios que regulan el uso proporcional de la fuerza.

La referencia al empleo de la fuerza estuvo acompañada por el pedido de que las intervenciones policiales se ajusten a los protocolos institucionales. En ese sentido, la advertencia incluyó tanto la protección de los integrantes de la fuerza como la obligación de que sus actuaciones respeten la ley.

La supervisión en la Dirección Regional Cibao Central reunió a los responsables de varios departamentos policiales. Diario Libre no precisó si durante el encuentro se evaluaron casos concretos, operativos recientes o denuncias vinculadas con actuaciones de agentes.

Tampoco se informaron medidas disciplinarias específicas ni investigaciones abiertas contra integrantes de la Policía en Santiago. La comunicación pública se concentró en el mensaje del director general sobre el cumplimiento de las normas y en el anuncio de cambios para distintas áreas de la institución.

Los operativos de búsqueda de Dargenis de Jesús se concentraron en La Cuaba y Pedro Brand, donde unidades especializadas usaron drones en zonas boscosas. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))
Los operativos de búsqueda de Dargenis de Jesús se concentraron en La Cuaba y Pedro Brand, donde unidades especializadas usaron drones en zonas boscosas. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))

La visita concluyó con el respaldo de Rodríguez García a la labor del equipo regional y con el pedido de sostener las acciones de seguridad en la ciudad. La Policía no detalló cuándo entrarán en vigor los cambios anunciados ni cuáles serán sus primeras medidas en las áreas operativas, investigativas y administrativas.

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