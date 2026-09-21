El empleo en República Dominicana subió a 5.27 millones de ocupados en el segundo trimestre, según el Banco Central

El mercado laboral dominicano alcanzó 5,271,005 personas ocupadas entre abril y junio de 2026, según el Banco Central de la República Dominicana. (EFE/ Orlando Barría)

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El mercado laboral dominicano alcanzó 5,271,005 personas ocupadas entre abril y junio de 2026, según el informe del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) con base en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. El total implicó un incremento interanual de 147,456 ocupados netos, equivalente a 2.9% frente al mismo trimestre de 2025.

La tasa de ocupación se situó en 63.2% y la tasa global de participación alcanzó 66.8%. El BCRD indicó que ambos indicadores permanecieron cerca de sus máximos históricos y reflejaron una elevada utilización de la fuerza de trabajo dentro del contexto regional.

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Del aumento neto de trabajadores registrado en doce meses, el empleo formal incorporó 74,794 personas, que representaron el 50.7% del total. El sector informal añadió 72,663 ocupados, con una participación de 49.3% en la expansión del empleo durante el período analizado.

La tasa de informalidad se ubicó en 53.8% durante el segundo trimestre de 2026. La proporción estuvo 2.9 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico de 56.7% de la serie de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo desde 2014.

Las mujeres concentraron 86.6% de la generación neta de empleo

Los hombres representaron 57.0% de la población ocupada, mientras que las mujeres concentraron 43.0%. La distribución del empleo neto creado en la comparación interanual, no obstante, mostró una mayor participación de las trabajadoras.

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Las mujeres sumaron 127,742 nuevas ocupadas, equivalentes a 86.6% de los puestos netos generados entre abril-junio de 2025 y el mismo período de 2026. La contribución de los hombres fue de 19,714 ocupados adicionales.

El empleo en República Dominicana sumó 147,456 ocupados netos en un año, con un crecimiento interanual de 2.9% frente al mismo trimestre de 2025. (Imagen: BCRD)

El seguimiento de las transiciones en el mercado de trabajo mostró que 92.6% de las personas que tenían empleo mantuvo esa condición doce meses después. El 5.9% salió de la fuerza laboral y pasó a la inactividad, mientras que el 1.5% transitó desde la ocupación hacia la desocupación.

Entre quienes se encontraban desocupados, 44.0% logró incorporarse a una actividad productiva al cabo de un año. El 28.3% mantuvo su situación y 27.7% pasó a la inactividad.

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En el caso de las personas inactivas, 81.3% conservó esa condición durante el período observado. El 15.9% pasó a la ocupación y 2.8% comenzó a buscar empleo, movimientos que contribuyeron al incremento de la población económicamente activa.

La tasa de desocupación abierta se ubicó en 5.3%

La tasa de desocupación abierta, identificada como SU1, se situó en 5.3% entre abril y junio de 2026. Este indicador mide la proporción de personas sin empleo que buscan trabajo activamente dentro de la fuerza laboral.

El resultado representó un aumento de 0.3 puntos porcentuales respecto del 5.0% observado en el mismo trimestre de 2025. Aun así, la tasa se mantuvo por debajo del promedio histórico de 6.0% de la serie de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.

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La tasa de subutilización de la fuerza laboral SU3 alcanzó 8.7%. La medición incluye a las personas que buscan empleo y a quienes están disponibles para trabajar aunque no estén realizando una búsqueda activa.

La tasa de informalidad se situó en 53.8% en el segundo trimestre de 2026, por debajo del promedio histórico de la encuesta del Banco Central. (Imagen: BCRD)

El indicador SU3, equivalente a la anterior tasa de desocupación ampliada, también registró una variación de 0.3 puntos porcentuales en la comparación con el segundo trimestre del año anterior.

El BCRD señaló que los datos reflejan niveles elevados de participación laboral, generación de empleo y tasas de desocupación relativamente estables. La institución ubicó estos resultados dentro de un entorno internacional condicionado por tensiones geopolíticas y por sus efectos sobre los precios del petróleo y sus derivados.

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La encuesta es un estudio por muestreo probabilístico que mide el vínculo de las personas en edad de trabajar con el mercado laboral. La información obtenida también sirve como insumo para el seguimiento de la pobreza monetaria en República Dominicana.

El relevamiento se realiza de forma continua, con resultados trimestrales, y abarca una muestra de 8,480 viviendas. Sus estimaciones son representativas para todo el país y para las regiones Ozama o Metropolitana, Norte o Cibao, Sur y Este, con un nivel de confianza de 90% en los indicadores laborales.