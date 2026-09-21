República Dominicana

El empleo en República Dominicana subió a 5.27 millones de ocupados en el segundo trimestre, según el Banco Central

El mercado laboral dominicano sumó 147,456 trabajadores netos frente al mismo período de 2025, un alza de 2.9% que llevó la tasa de ocupación a 63.2% y la participación a 66.8%

El mercado laboral dominicano alcanzó 5,271,005 personas ocupadas entre abril y junio de 2026, según el Banco Central de la República Dominicana. (EFE/ Orlando Barría)
El mercado laboral dominicano alcanzó 5,271,005 personas ocupadas entre abril y junio de 2026, según el Banco Central de la República Dominicana. (EFE/ Orlando Barría)
Guardar

El mercado laboral dominicano alcanzó 5,271,005 personas ocupadas entre abril y junio de 2026, según el informe del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) con base en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. El total implicó un incremento interanual de 147,456 ocupados netos, equivalente a 2.9% frente al mismo trimestre de 2025.

La tasa de ocupación se situó en 63.2% y la tasa global de participación alcanzó 66.8%. El BCRD indicó que ambos indicadores permanecieron cerca de sus máximos históricos y reflejaron una elevada utilización de la fuerza de trabajo dentro del contexto regional.

PUBLICIDAD

Del aumento neto de trabajadores registrado en doce meses, el empleo formal incorporó 74,794 personas, que representaron el 50.7% del total. El sector informal añadió 72,663 ocupados, con una participación de 49.3% en la expansión del empleo durante el período analizado.

La tasa de informalidad se ubicó en 53.8% durante el segundo trimestre de 2026. La proporción estuvo 2.9 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico de 56.7% de la serie de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo desde 2014.

Las mujeres concentraron 86.6% de la generación neta de empleo

Los hombres representaron 57.0% de la población ocupada, mientras que las mujeres concentraron 43.0%. La distribución del empleo neto creado en la comparación interanual, no obstante, mostró una mayor participación de las trabajadoras.

PUBLICIDAD

Las mujeres sumaron 127,742 nuevas ocupadas, equivalentes a 86.6% de los puestos netos generados entre abril-junio de 2025 y el mismo período de 2026. La contribución de los hombres fue de 19,714 ocupados adicionales.

El empleo en República Dominicana sumó 147,456 ocupados netos en un año, con un crecimiento interanual de 2.9% frente al mismo trimestre de 2025. (Imagen: BCRD)
El empleo en República Dominicana sumó 147,456 ocupados netos en un año, con un crecimiento interanual de 2.9% frente al mismo trimestre de 2025. (Imagen: BCRD)

El seguimiento de las transiciones en el mercado de trabajo mostró que 92.6% de las personas que tenían empleo mantuvo esa condición doce meses después. El 5.9% salió de la fuerza laboral y pasó a la inactividad, mientras que el 1.5% transitó desde la ocupación hacia la desocupación.

Entre quienes se encontraban desocupados, 44.0% logró incorporarse a una actividad productiva al cabo de un año. El 28.3% mantuvo su situación y 27.7% pasó a la inactividad.

En el caso de las personas inactivas, 81.3% conservó esa condición durante el período observado. El 15.9% pasó a la ocupación y 2.8% comenzó a buscar empleo, movimientos que contribuyeron al incremento de la población económicamente activa.

La tasa de desocupación abierta se ubicó en 5.3%

La tasa de desocupación abierta, identificada como SU1, se situó en 5.3% entre abril y junio de 2026. Este indicador mide la proporción de personas sin empleo que buscan trabajo activamente dentro de la fuerza laboral.

El resultado representó un aumento de 0.3 puntos porcentuales respecto del 5.0% observado en el mismo trimestre de 2025. Aun así, la tasa se mantuvo por debajo del promedio histórico de 6.0% de la serie de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.

La tasa de subutilización de la fuerza laboral SU3 alcanzó 8.7%. La medición incluye a las personas que buscan empleo y a quienes están disponibles para trabajar aunque no estén realizando una búsqueda activa.

La tasa de informalidad se situó en 53.8% en el segundo trimestre de 2026, por debajo del promedio histórico de la encuesta del Banco Central. (Imagen: BCRD)
La tasa de informalidad se situó en 53.8% en el segundo trimestre de 2026, por debajo del promedio histórico de la encuesta del Banco Central. (Imagen: BCRD)

El indicador SU3, equivalente a la anterior tasa de desocupación ampliada, también registró una variación de 0.3 puntos porcentuales en la comparación con el segundo trimestre del año anterior.

El BCRD señaló que los datos reflejan niveles elevados de participación laboral, generación de empleo y tasas de desocupación relativamente estables. La institución ubicó estos resultados dentro de un entorno internacional condicionado por tensiones geopolíticas y por sus efectos sobre los precios del petróleo y sus derivados.

La encuesta es un estudio por muestreo probabilístico que mide el vínculo de las personas en edad de trabajar con el mercado laboral. La información obtenida también sirve como insumo para el seguimiento de la pobreza monetaria en República Dominicana.

El relevamiento se realiza de forma continua, con resultados trimestrales, y abarca una muestra de 8,480 viviendas. Sus estimaciones son representativas para todo el país y para las regiones Ozama o Metropolitana, Norte o Cibao, Sur y Este, con un nivel de confianza de 90% en los indicadores laborales.

Temas Relacionados

mercado laboralRepública DominicanaInformalidad laboralDesempleoEmpleo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: Ministerio Público arresta a cirujano plástico condenado por homicidio involuntario de una paciente

Autoridades señalaron que el médico fue detenido en el Distrito Nacional, luego de que un tribunal revocara la suspensión condicional por el incumplimiento de requisitos judiciales

República Dominicana: Ministerio Público arresta a cirujano plástico condenado por homicidio involuntario de una paciente

República Dominicana: La agenda de Luis Abinader en la ONU incluirá un diálogo sobre inteligencia artificial y acuerdos bilaterales

El jefe de Estado dominicano prevé sostener encuentros con líderes y sectores privados, firmar suscripciones de convenios y abrir nuevas relaciones diplomáticas, además de dialogar sobre democracia, cooperación iberoamericana y la situación de Haití

República Dominicana: La agenda de Luis Abinader en la ONU incluirá un diálogo sobre inteligencia artificial y acuerdos bilaterales

Cuatro presuntos delincuentes mueren en enfrentamientos con agentes policiales en República Dominicana

La versión oficial sitúa los hechos en Boca Chica, Santo Domingo y Santiago, donde los agentes buscaban a hombres señalados por homicidios, robos y asaltos, mientras la institución informó la incautación de armas y municiones

Cuatro presuntos delincuentes mueren en enfrentamientos con agentes policiales en República Dominicana

La extraña muerte de un joven de origen dominicano hallado en la chimenea de una escuela en Nueva York

La confirmación tardó semanas, pero la certeza finalmente llegó para una familia en suspenso: el cuerpo hallado en avanzado estado de descomposición dentro de la chimenea de una escuela en Queens pertenece a Matthew Collado

La extraña muerte de un joven de origen dominicano hallado en la chimenea de una escuela en Nueva York

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

En un 2026 que parece escrito por el mejor guionista de Hollywood, Marileidy Paulino continúa demostrando que su talento no tiene techo. Mientras el país entero cuenta los días para ver su inspiradora vida reflejada en la pantalla grande, la campeona olímpica volvió a hacer historia

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

TECNO

Demandan a SpaceXAI, OpenAI y Anthropic por presunto pacto ilegal para ralentizar el desarrollo de la IA

Demandan a SpaceXAI, OpenAI y Anthropic por presunto pacto ilegal para ralentizar el desarrollo de la IA

Stellar Blade llega a Nintendo Switch 2 este 5 de noviembre con colaboración gratuita de Bayonetta

Cómo transformar tu celular en un control remoto para cualquier Smart TV

Gafas inteligentes enfrentan posible prohibición en edificios gubernamentales de Australia

Qué significa que una persona camine muy rápido, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift presume su anillo de bodas y celebra el primer touchdown de Travis Kelce de la temporada: “Ese es mi esposo”

Taylor Swift presume su anillo de bodas y celebra el primer touchdown de Travis Kelce de la temporada: “Ese es mi esposo”

La razón por la que Jennifer Garner no quiso trabajar junto a Ben Affleck en ‘Animals’

Así fue la ceremonia en memoria de Hayden Panettiere

Ke Huy Quan recuerda el secreto que descubrió años después sobre Harrison Ford

Dakota Johnson habló de su nueva etapa tras la ruptura con Chris Martin y de su deseo de ser madre

MUNDO

Scott Bessent mantuvo un encuentro con funcionarios chinos en Nueva York sobre IA y comercio: “Fue muy satisfactorio”

Scott Bessent mantuvo un encuentro con funcionarios chinos en Nueva York sobre IA y comercio: “Fue muy satisfactorio”

El régimen de Irán acelera un proyecto en el Parlamento para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

Tras amenazar con intensificar los ataques en Ucrania, Rusia golpeó la región de Sumi y mató a cinco civiles

Jefes de inteligencia europeos alertan que Rusia podría intensificar "en cuestión de meses" sus hostilidades contra la OTAN

La líder de AfD pidió la renuncia del canciller Friedrich Merz tras el duro revés de su partido en las regionales alemanas