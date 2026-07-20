Diputados de El Salvador avalan en comisión prorrogar hasta 2027 las placas vehiculares de 2011

Múltiples placas vehiculares de El Salvador con el año 2011 se apilan sobre una superficie de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes un dictamen favorable para prorrogar hasta el 31 de agosto de 2027 la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011, una medida impulsada por el Ejecutivo y respaldada por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT). La iniciativa pretende reducir la carga financiera de los propietarios de vehículos, evitando la necesidad de adquirir nuevas matrículas en el corto plazo.

La propuesta fue presentada por el gobierno de El Salvador a través del ministro de Obras Públicas y de Transporte, con el objetivo de “continuar garantizando la validez de las placas de los vehículos automotores con formato 2011 y contribuir con la economía de los salvadoreños”. El dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.

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El viceministro de Transporte, Nelson Eduardo Reyes Rivas, expuso ante la comisión los fundamentos técnicos de la prórroga. Aclaró que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Ley de Derechos Fiscales establecen la obligación de que los vehículos cuenten con placas vigentes.

Reyes explicó que la extensión responde a dos razones principales: permitir la preparación de un nuevo sistema de placas con mayores elementos de seguridad tecnológica, y evitar que los ciudadanos deban asumir el costo de una renovación inmediata.

“El Ejecutivo busca que las acciones sean lo menos gravosas para la sociedad. Esta decisión representa una ventaja para el bolsillo de los salvadoreños, quienes no tendrán que erogar fondos adicionales este año para el cambio de placas”, sostuvo Reyes.

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Añadió que el proceso de prórroga otorga al MOPT un plazo suficiente para avanzar en los estudios técnicos y financieros requeridos para una futura modernización del parque vehicular.

La comisión legislativa aprueba prorrogar las placas vehiculares 2011 hasta 2027 (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

Uno de los puntos destacados por el viceministro fue que la población no deberá realizar ningún trámite adicional. “Las personas pueden seguir realizando sus gestiones habituales de ingreso de vehículos tal como lo han hecho hasta ahora. Los vehículos ya inscritos y los que se incorporen al sistema continuarán utilizando el tiraje vigente”, precisó Reyes.

Según el análisis de la comisión, la medida constituye un alivio financiero directo para los hogares, ya que evita el gasto imprevisto en nuevas matrículas y permite una planificación presupuestaria institucional más eficiente. El dictamen también señala que la extensión permitirá una evaluación minuciosa de los costos operativos y la eventual adquisición de nuevas placas, sin trasladar cargos adicionales a los usuarios.

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Francisco Menjívar, diputado presente en la sesión, subrayó que la prórroga otorga certeza jurídica a la circulación vehicular y contiene el impacto de la inflación en la economía familiar.

La comisión concluyó que la decisión cumple con el mandato constitucional de proteger el patrimonio de la población y facilita la modernización futura del sistema de identificación vehicular.

Nelson Eduardo Reyes Rivas aseguró ante los diputados que la ciudadanía podrá seguir con sus gestiones de ingreso de automotores como hasta ahora, mientras el tiraje vigente se mantiene válido con la nueva ampliación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva prórroga entrará en vigor una vez aprobada en el pleno, sea publicada en el Diario Oficial y establece que las placas con formato 2011 mantendrán su validez hasta el 31 de agosto de 2027. Durante este periodo, el Ejecutivo continuará evaluando alternativas para un eventual cambio de matrículas, priorizando la estabilidad financiera de los salvadoreños.

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