República Dominicana

Los pagos al instante movilizan RD$ 4.8 billones (USD 81,936) en República Dominicana y elevaron su cuota al 29% en 2025

La modalidad de transferencias inmediatas multiplicó por 36 el monto operado desde 2015, cuando registraba RD$ 130,000 millones, según la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana

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Manos sostienen un teléfono celular con aplicación de pagos en pantalla. Un dedo índice toca la pantalla. Fondo con personas desenfocadas.
Los pagos al instante se consolidaron como una de las principales transferencias de dinero en 2025. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En República Dominicana, los pagos al instante movilizan RD$ 4.8 billones (USD 81,936) y se consolidaron como una de las principales formas de transferencia de dinero en 2025, según datos publicados por la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA), citados por el diario Acento.

Esta cifra representa un crecimiento de 36 veces en el monto transferido respecto a 2015, cuando el volumen era de RD$ 130,000 millones (USD 2,220). El avance se atribuye a la rápida adopción de soluciones digitales y a la transformación del sistema de pagos en el país.

La ABA destacó que la participación de los pagos al instante pasó de representar el 3.7 % del monto total transferido mediante mecanismos electrónicos en 2015 a cerca del 29 % en 2025.

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“La rapidez, seguridad y facilidad que ofrece esta modalidad han impulsado su adopción, convirtiéndola en una de las opciones preferidas por personas y empresas para realizar sus transferencias”, afirmó la organización bancaria, de acuerdo con lo publicado en Acento.

El auge de los pagos al instante cobró impulso especial durante la pandemia, cuando la necesidad de canales digitales impulsó la adopción masiva de soluciones electrónicas.

Según la ABA, el sector registró un crecimiento del 43.9 % en 2021, lo que evidenció un cambio en los hábitos financieros de la población y de las empresas dominicanas.

El gremio bancario subrayó que la digitalización no solo facilitó las transferencias personales, sino que también agilizó las operaciones comerciales y de servicios.

Mano de adulto mayor con arrugas sostiene una tarjeta de débito azul frente a la pantalla de una laptop con una ventana de alerta roja desenfocada.
El débito y crédito directo alcanzó RD$ 11.7 billones en 2025 y se mantuvo como el principal instrumento de transferencia electrónica en la República Dominicana./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese al crecimiento de esta modalidad, la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) sigue desempeñando un rol significativo en el ecosistema de pagos. La ABA informó que, tras una disminución inicial en los montos procesados por el ACH tras la expansión de los pagos al instante, este sistema experimentó una recuperación sostenida.

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Entre 2016 y 2025, el monto anual procesado por la ACH subió de RD$ 127,878 millones (USD 2,182.83 millones) a RD$ 412,000 millones (USD 7,032.68 millones), lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 9 %. Este canal continúa utilizándose para pagos de nómina, proveedores, préstamos y transferencias entre personas, permitiendo realizar transacciones sin costo para los usuarios.

En cuanto al volumen total de recursos movilizados, el débito y crédito directo se mantiene como el principal instrumento de transferencia. Según la ABA, esta modalidad operada por órdenes de pago o autorizaciones de débito alcanzó RD$ 11.7 billones (USD 199.7 mil millones) en 2025.

No obstante, su participación en el monto total transferido mediante mecanismos electrónicos disminuyó de 96 % en 2015 a 71 % en 2025, reflejando el impacto del avance de los pagos al instante.

El reporte de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana indica que el sistema financiero atraviesa un proceso de modernización, donde la agilidad y la seguridad se han convertido en factores determinantes para la elección de los canales de pago.

El crecimiento de los pagos al instante y la recuperación de la ACH muestran un ecosistema dinámico, en el que la competencia entre diferentes soluciones digitales beneficia tanto a usuarios particulares como a empresas.

Edificios de Banco Popular Dominicano, Banco BHD León, Bankcoopama y Banreservas en un collage. Calles con vehículos, peatones y palmeras.
La transformación digital del sistema financiero dominicano elevó la confianza, redujo costos y amplió la inclusión financiera, según la ABA./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos citados por Acento, este cambio en los hábitos de pago responde también a la confianza generada por el sector bancario y a la reducción de costos en las transacciones electrónicas. La ABA enfatizó que la digitalización permite mayor inclusión financiera y mejora la eficiencia de las operaciones, elementos clave para el desarrollo económico del país.

El informe concluye que, aunque los pagos al instante han sido el motor más dinámico del sistema en la última década, la coexistencia con mecanismos tradicionales como el ACH y el débito y crédito directo garantiza una oferta diversificada.

La transformación digital, impulsada por la demanda de mayor rapidez y seguridad, seguirá marcando el ritmo del sector financiero dominicano.

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