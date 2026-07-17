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El S&P 500 cerró a la baja por las ventas en acciones ligadas a la IA

Las tecnológicas de chips lideraron el retroceso de los principales índices en Nueva York, en una sesión de aversión al riesgo que dejó al Dow Jones con una caída del 0,8% y al Nasdaq con un 1,4%

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Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York(EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL
Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York(EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

Wall Street cerró a la baja el viernes, arrastrado por una nueva jornada de ventas en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA), en lo que supuso la primera semana de pérdidas en las últimas tres para el S&P 500. El índice había estado a menos de un 0,5% de su máximo histórico apenas dos días antes.

Según datos preliminares, el S&P 500 retrocedió 76,08 puntos, un 1,01%, hasta situarse en 7.457,69 unidades. El promedio industrial Dow Jones cayó 406,55 puntos, equivalente a un 0,8%, hasta 52.146,42, mientras que el Nasdaq Composite cedió 361,70 puntos, un 1,4%, para cerrar en 25.520,24.

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Los valores de chips y otras acciones favoritas de la IA volvieron a ser el epicentro de la inestabilidad. Llevan semanas bajo presión ante la preocupación de que sus precios habían subido demasiado y de que la voraz demanda de memoria y procesadores podría ser insostenible si la IA genera menos beneficios y productividad de los prometidos, según el análisis de Reuters.

El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia registró su mayor caída semanal en más de un año y se ha desplomado casi un 18% en lo que va de julio. Pese a ello, acumula una subida de alrededor del 65% en lo que va de año, frente a la ganancia de casi el 9% del S&P 500 en el mismo periodo.

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Nvidia fue el valor que más pesó sobre el S&P 500 tras caer un 2,2%. Sus pérdidas recientes la obligaron a ceder brevemente el primer puesto como la empresa más valiosa de Wall Street a Apple, aunque terminó la jornada por encima de esta. Applied Materials se hundió un 5,6%, lo que redujo su avance anual al 106%, y Micron Technology llegó a oscilar entre una pérdida del 5,8% y una ganancia del 3,2% antes de cerrar con un descenso del 0,5%.

Una pantalla muestra datos de índices bursátiles mientras los operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 14 de noviembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon
Una pantalla muestra datos de índices bursátiles mientras los operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 14 de noviembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

La ola de ventas se extendió por los mercados mundiales antes del cierre de Wall Street. Las bolsas asiáticas sufrieron los mayores retrocesos: el índice de Taipéi cayó un 6,5%, el de Tokio un 4% y el de Shanghái un 3%. Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) se desplomaron un 7,3%.

El mercado surcoreano permaneció cerrado por festivo, lo que ofreció un respiro temporal. Seúl ha sido uno de los focos de mayor volatilidad en las últimas semanas, dominado por dos grandes tecnológicas: Samsung Electronics y SK Hynix. Solo en la semana anterior, el índice Kospi registró una jornada de subida del 6,2% y otras dos de caídas del 6,4% y el 8,9%.

La presentación del modelo de IA Kimi K3, desarrollado por la startup china Moonshot, agudizó la presión sobre los mercados. Al igual que ocurrió cuando DeepSeek anunció su modelo a principios de 2025, la aparición de un competidor de bajo coste frente a los grandes modelos occidentales como ChatGPT podría reducir la demanda de chips y otros componentes tecnológicos. Algunos inversores han comenzado a prepararse para una desaceleración del auge del gasto en IA, que ronda el billón de dólares, y varios gestores activos ya están reduciendo su exposición, según Reuters.

Las caídas en Wall Street se vieron agravadas por los resultados trimestrales de varias compañías. Netflix se hundió un 7,3% después de que sus ingresos del último trimestre quedaran ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas, pese a que sus beneficios superaron las expectativas. Las proyecciones de ingresos y ganancias para el verano también decepcionaron al mercado.

Una pantalla muestra datos de índices bursátiles mientras los operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 14 de noviembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon
Una pantalla muestra datos de índices bursátiles mientras los operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 14 de noviembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Intuitive Surgical, fabricante de sistemas quirúrgicos robóticos, cayó un 14,1% a pesar de haber superado las estimaciones del trimestre. Los analistas apuntaron a la preocupación por una desaceleración en el crecimiento de procedimientos, derivada del vencimiento de créditos fiscales que abarataban el seguro médico para muchos beneficiarios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

SpaceX, la empresa de Elon Musk, bajó un 5,4% y tocó su nivel más bajo desde que sus acciones comenzaron a cotizar en el Nasdaq hace poco más de un mes. La compañía, vinculada al negocio de IA a través de xAI, también tuvo que abortar un vuelo de prueba de su cohete Starship el jueves, cuando faltaba aproximadamente un segundo para el despegue.

El precio del barril de crudo Brent, referencia internacional, avanzó un 4,6% hasta situarse en USD 88,10, frente a los aproximadamente USD 76 de una semana antes. La escalada del conflicto con Irán impulsó la subida: Estados Unidos amplió su campaña de ataques aéreos en la madrugada del viernes al destruir varios puentes y derribar una torre en un puerto iraní de importancia estratégica, lo que aumentó la inquietud sobre la posibilidad de que los petroleros no puedan transitar por el estrecho de Ormuz.

Los precios elevados del crudo han empujado al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que amenaza con frenar la economía y presionar a la baja las cotizaciones bursátiles. El rendimiento del bono a 10 años bajó al 4,55% desde el 4,57% registrado el jueves, aliviando parcialmente esa presión.

Un informe publicado durante la jornada indicó que la confianza de los consumidores estadounidenses mejora por encima de lo esperado por los economistas, al tiempo que las expectativas de inflación a futuro se moderaron. La Reserva Federal sigue evaluando posibles subidas de tipos de interés para contener la inflación, y el promedio de la hipoteca a 30 años ya ha alcanzado su nivel más alto en casi un año.

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